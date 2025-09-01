'हमारे 5 बच्चे होते हैं और तुम्हारे 1-2... हम ही यहां बचेंगे' पाकिस्तानी की ये बात सुन Elon Musk ने दिया ऐसा जवाब

दुनिया के सबसे चर्चित अरबपति और टेस्ला (Tesla) के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) एक बार फिर से जनसंख्या को लेकर चर्चा में हैं. मस्क ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर एक वीडियो पर रिएक्ट किया, जिसमें एक पाकिस्तानी शख्स और एक डेनिश नागरिक के बीच बहस होती नजर आई. बहस के दौरान पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि आने वाले 10–15 सालों में पाकिस्तानियों की आबादी डेनिश लोगों से ज्यादा हो जाएगी. एलन मस्क ने इस वीडियो पर जवाब देते हुए लिखा – “His math is correct” यानी “इसका गणित सही है.” इसके बाद से ही मस्क का बयान सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बना हुआ है.

पाकिस्तानी शख्स का डेनिश नागरिक को ‘चेतावनी’

वीडियो में पाकिस्तानी शख्स को कहते हुए सुना जा सकता है, “हमारे यहां 5 बच्चे हैं और तुम्हारे पास सिर्फ 1–2 हैं. अगले 10–15 सालों में इस देश में पाकिस्तानियों की संख्या डेनिश लोगों से ज्यादा होगी. डेनमार्क की आबादी सिर्फ 50 लाख है, जबकि हम करोड़ों में हैं.” वीडियो में एक और पाकिस्तानी शख्स कहता है- “मैंने शादी की है और कल ही 5 बच्चे पैदा कर रहा हूं. तो तुम लोग भी जाकर बच्चे पैदा करो.” इसी वीडियो पर एलन मस्क ने जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तानी शख्स का मैथ्स सही है.

Add Zee News as a Preferred Source

एलन मस्क की लगातार चेतावनी: घटती आबादी है असली खतरा

एलन मस्क पहले भी कई बार यह कह चुके हैं कि दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा overpopulation यानी ज्यादा आबादी नहीं, बल्कि population collapse यानी घटती जनसंख्या है. उनका मानना है कि अगर जन्म दर लगातार घटती रही तो इसका असर सीधा अर्थव्यवस्था, रोजगार और समाज पर पड़ेगा. मस्क ने कहा था- “ज्यादातर लोग अब भी सोचते हैं कि दुनिया में बहुत ज्यादा आबादी है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है.”

जापान बना उदाहरण

एलन मस्क ने सबसे ज्यादा चेतावनी जापान के लिए दी है. उन्होंने X पर लिखा था- “जापान इस साल करीब 10 लाख लोगों को खो देगा. वहां 9 लाख से ज्यादा मौतें और बहुत कम जन्म होंगे.”

मस्क ने कहा कि यह संकट पिछले 50 सालों से तैयार हो रहा है और इसका AI से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने आगे कहा – “AI ही एकमात्र उम्मीद है जो इस संकट को रोक सकता है.” जापान के अलावा साउथ कोरिया, इटली और ईस्टर्न यूरोप के कुछ हिस्सों में भी यही हाल है, जहां घटती आबादी चिंता का कारण बन रही है.

क्यों उठता है यह मुद्दा?

मस्क का मानना है कि अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दशकों में दुनिया के कई देशों में मजदूरों की कमी, आर्थिक ठहराव और सामाजिक असंतुलन देखने को मिलेगा. यही वजह है कि कई देश अब pro-natalist policies (ज्यादा बच्चों को प्रोत्साहन), इमिग्रेशन रिफॉर्म और AI-रोबोटिक्स को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं.

FAQs

Q1. एलन मस्क ने पाकिस्तानी शख्स के बयान पर क्या कहा?

Ans: मस्क ने कहा कि पाकिस्तानी शख्स का गणित सही है.

Q2. एलन मस्क किस मुद्दे पर बार-बार चेतावनी देते हैं?

Ans: वे कहते हैं कि घटती जनसंख्या (population collapse) सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा है.

Q3. जापान की स्थिति पर मस्क ने क्या कहा?

Ans: उन्होंने कहा कि जापान इस साल करीब 10 लाख लोगों को खो देगा और यह समस्या दशकों पहले शुरू हुई थी.

Q4. मस्क क्यों मानते हैं कि AI समाधान है?

Ans: क्योंकि घटती आबादी से होने वाली लेबर की कमी को AI और रोबोट्स ही पूरा कर सकते हैं.