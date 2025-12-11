Advertisement
trendingNow13036620
Hindi NewsटेकElon Musk भगवान में करते हैं विश्वास? साइंस के धुरंधर ने God पर दिया सबसे अनोखा जवाब!

Elon Musk भगवान में करते हैं विश्वास? साइंस के धुरंधर ने 'God' पर दिया सबसे अनोखा जवाब!

Elon Musk: एलन मस्क का नाम आते ही दिमाग में इनोवेशन, टेक और भविष्य की बातें आती हैं. लेकिन इस बार मस्क ने ऐसी बात कही है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. एक इंटरव्यू में जब उनसे भगवान को लेकर सवाल किया गया तो टेस्ला के CEO का जवाब चौंकाने वाला था. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 11, 2025, 06:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Elon Musk भगवान में करते हैं विश्वास? साइंस के धुरंधर ने 'God' पर दिया सबसे अनोखा जवाब!

Elon Musk God Theory: टेक दुनिया के सबसे चर्चित नामों में से एक और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क एक बार फिच चर्चा में हैं. लेकिन इस बार न तो वजह टेस्ला है और न ही स्पेसएक्स. इस बार  टेस्ला व स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने ऐसा कुछ बयान दे दिया है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. एक इंटरव्यू में जब मस्क से पूछा गया कि क्या वे भगवान में विश्वास करते हैं तो उनका जवाब सभी को चौंका गया. ज्यादातर साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को लेकर बात करने वाले मस्क इस बार क्रिएटर और ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर अपना नजरिया बताया.

टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार एक पॉडकास्ट पर दिए गए एक इंटरव्यू में मस्क ने भगवान में अपने विश्वास, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने संबंधों पर कई दिलचस्प खुलासे किए हैं आइए जानते हैं...

ब्रह्मांड पर क्या बोले मस्क
जब मस्क से सवाल किया गया कि क्या वे भगवान यानी गॉड में विश्वास करते हैं तो उन्होंने बहुत ही  एक अनोखा जवाब दिया. मस्क ने कहा कि मेरा मानना ​​है कि यह ब्रह्मांड यान यूनिवर्स किसी चीज से आया है. लोग इसके लिए अलग-अलग लेबल का इस्तेमाल करते हैं. वहीं जब मस्क से पूछा गया कि वे आप सबसे ज्यादा किसे मानते हैं तो मस्क ने जवाब दिया क्रिएटर. इसके बाद अगल सवाल था कि गॉड को लेकर आपकी क्या राय है? इस पर मस्क ने साफ किया कि गॉड ही क्रिएटर हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप को लेकर कही ये बात 
मस्क ने इंटरव्यू में सवाल पूछे जाने पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर भी अपनी राय जाहिर की. मस्क से सवाल किया गया कि वह किसे सबसे ज्यादा मजाकिया इंसान मानते हैं जिसे वह असल जिंदगी में जानते हैं. इस पर मस्क ने जवाब दिया कि रियल लाइफ में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप सबसे फनी इंसान हैं. उनका ह्यूमर नेचुरल है. वह स्वाभाविक रूप से मजेदार हैं. मस्क ने एक किस्सा बताते हुए कहा कि जब ट्रंप ने मामदानी को ऑफिस बुलाकर खुद को फासिस्ट यानी फासीवादी (Fascism) कहने के लिए कहा था वह सीन बहुत ही कमाल का था.

DOGE पर भी बोले मस्क
एलॉन मस्क ने ट्रंप प्रशासन के तहत डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE पर भी बात की. मस्क यह विभाग पहले लीड कर रहे थे. मस्क ने DOGE की सफलता को कुछ हद तक सफल बताया. उन्होंने यह भी कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी एक बनाया गया नाम था जो इंटरनेट पर मिले सुझावों के आधार पर था.

ये भी पढ़ेंः छंटनी के बीच Amazon ने खोला भारत में नौकरियों का पिटारा! कहा- 2030 तक 10 लाख...

स्टारशिप मिशन
मस्क ने स्पेसएक्स के मंगल मिशन और स्टारशिप पर भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि मार्श मिशन सिर्फ मंगल पर जाना नहीं बल्कि मानव जाति को सस्टेनेबल मल्टी-प्लानेटरी बनाना है. ताकि एक ग्रह पर आई आपदा से दूसरा ग्रह बच सके. उन्होंने यह भी साफ किया कि स्टारशिप को बनाने में किसी भी AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं किया गया.

ये भी पढ़ेंः OnePlus Pad Go 2 First Impressions: तगड़ी बैटरी और AI टूल्स, जानिए इसकी खास बातें

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Elon Musk God TheoryDonald TrumpMusk Mars mission

Trending news

ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
Weather
ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
DNA
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
PM Modi
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
sharad pawar
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
no snow
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
Gaza peace plan
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
Punjab news in hindi
पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Parliament Winter Session 2025
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Detect-Delete-Deport...सिर्फ तीन शब्दों में शाह ने संसद में समझाया SIR का मतलब
amit shah
Detect-Delete-Deport...सिर्फ तीन शब्दों में शाह ने संसद में समझाया SIR का मतलब
पहली वोट चोरी नेहरू, दूसरी इंदिरा, तीसरी...विपक्ष के आरोपों को शाह ने बनाया 'हथियार
amit shah
पहली वोट चोरी नेहरू, दूसरी इंदिरा, तीसरी...विपक्ष के आरोपों को शाह ने बनाया 'हथियार