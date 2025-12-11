Elon Musk भगवान में करते हैं विश्वास? साइंस के धुरंधर ने 'God' पर दिया सबसे अनोखा जवाब!

Elon Musk God Theory: टेक दुनिया के सबसे चर्चित नामों में से एक और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क एक बार फिच चर्चा में हैं. लेकिन इस बार न तो वजह टेस्ला है और न ही स्पेसएक्स. इस बार टेस्ला व स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने ऐसा कुछ बयान दे दिया है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. एक इंटरव्यू में जब मस्क से पूछा गया कि क्या वे भगवान में विश्वास करते हैं तो उनका जवाब सभी को चौंका गया. ज्यादातर साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को लेकर बात करने वाले मस्क इस बार क्रिएटर और ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर अपना नजरिया बताया.

टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार एक पॉडकास्ट पर दिए गए एक इंटरव्यू में मस्क ने भगवान में अपने विश्वास, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने संबंधों पर कई दिलचस्प खुलासे किए हैं आइए जानते हैं...

ब्रह्मांड पर क्या बोले मस्क

जब मस्क से सवाल किया गया कि क्या वे भगवान यानी गॉड में विश्वास करते हैं तो उन्होंने बहुत ही एक अनोखा जवाब दिया. मस्क ने कहा कि मेरा मानना ​​है कि यह ब्रह्मांड यान यूनिवर्स किसी चीज से आया है. लोग इसके लिए अलग-अलग लेबल का इस्तेमाल करते हैं. वहीं जब मस्क से पूछा गया कि वे आप सबसे ज्यादा किसे मानते हैं तो मस्क ने जवाब दिया क्रिएटर. इसके बाद अगल सवाल था कि गॉड को लेकर आपकी क्या राय है? इस पर मस्क ने साफ किया कि गॉड ही क्रिएटर हैं.

ट्रंप को लेकर कही ये बात

मस्क ने इंटरव्यू में सवाल पूछे जाने पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर भी अपनी राय जाहिर की. मस्क से सवाल किया गया कि वह किसे सबसे ज्यादा मजाकिया इंसान मानते हैं जिसे वह असल जिंदगी में जानते हैं. इस पर मस्क ने जवाब दिया कि रियल लाइफ में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप सबसे फनी इंसान हैं. उनका ह्यूमर नेचुरल है. वह स्वाभाविक रूप से मजेदार हैं. मस्क ने एक किस्सा बताते हुए कहा कि जब ट्रंप ने मामदानी को ऑफिस बुलाकर खुद को फासिस्ट यानी फासीवादी (Fascism) कहने के लिए कहा था वह सीन बहुत ही कमाल का था.

DOGE पर भी बोले मस्क

एलॉन मस्क ने ट्रंप प्रशासन के तहत डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE पर भी बात की. मस्क यह विभाग पहले लीड कर रहे थे. मस्क ने DOGE की सफलता को कुछ हद तक सफल बताया. उन्होंने यह भी कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी एक बनाया गया नाम था जो इंटरनेट पर मिले सुझावों के आधार पर था.

स्टारशिप मिशन

मस्क ने स्पेसएक्स के मंगल मिशन और स्टारशिप पर भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि मार्श मिशन सिर्फ मंगल पर जाना नहीं बल्कि मानव जाति को सस्टेनेबल मल्टी-प्लानेटरी बनाना है. ताकि एक ग्रह पर आई आपदा से दूसरा ग्रह बच सके. उन्होंने यह भी साफ किया कि स्टारशिप को बनाने में किसी भी AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं किया गया.

