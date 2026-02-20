Elon Musk Net worth: $850 अरब की दौलत, लेकिन जेब में कितने पैसे? जानें आखिर कहां फंसा है मस्क का सारा पैसा

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति Elon Musk ने हाल ही में अपनी कुल संपत्ति को लेकर बड़ा खुलासा किया. उनकी नेट वर्थ करीब 850 अरब डॉलर बताई जाती है और माना जा रहा है कि वह इतिहास के पहले ट्रिलियनेयर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी संपत्ति में से उनके पास असल में नकद यानी कैश कितना है? मस्क ने खुद बताया कि उनकी कुल संपत्ति का बहुत छोटा हिस्सा ही नकद के रूप में है. उन्होंने कहा कि उनकी नेट वर्थ लगभग पूरी तरह उनकी कंपनियों में हिस्सेदारी की वजह से है, न कि बैंक खाते में रखे पैसों की वजह से.

X पर किया बड़ा खुलासा

मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (जिसे पहले Twitter के नाम से जाना जाता था) पर एक पोस्ट में लिखा कि उनकी कुल संपत्ति का 0.1 प्रतिशत से भी कम हिस्सा कैश में है. उन्होंने कहा कि उनकी नेट वर्थ लगभग पूरी तरह Tesla और SpaceX में उनकी हिस्सेदारी के कारण है. इन कंपनियों के शेयर और वैल्यू बढ़ने से उनकी संपत्ति बढ़ती है. मस्क ने यह भी बताया कि Tesla और SpaceX के कर्मचारियों को भी स्टॉक और ऑप्शन मिलते हैं. साथ ही Tesla के 80 प्रतिशत से ज्यादा शेयर रिटेल निवेशकों और पेंशन फंड्स के पास हैं. यानी कंपनी की वैल्यू बढ़ने का फायदा सिर्फ मस्क को नहीं, बल्कि लाखों निवेशकों को भी मिलता है.

Already have thousands of times over. My “net worth” is almost entirely due to my ownership stakes in Tesla and SpaceX. I have <0.1% that is cash. Tesla and SpaceX employees all receive stock/options and Tesla is >80% owned by retail investors and index/pension funds, so value… — Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2026

अरबपति लेकिन सादा जीवन

इतनी बड़ी संपत्ति के बावजूद मस्क की लाइफस्टाइल काफी साधारण मानी जाती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक वह टेक्सास के बोका चीका/स्टारबेस इलाके में करीब 50,000 डॉलर कीमत के एक छोटे से घर में रहते हैं. उन्होंने पहले बताया था कि उनका मुख्य घर लगभग 50 हजार डॉलर का है, जिसे वह SpaceX से किराए पर लेते हैं. उनका कहना है कि यह घर रॉकेट फैक्ट्री के ठीक पास है, जिससे वह पैदल ही ऑफिस पहुंच सकते हैं. मस्क ने यह भी कहा कि जब उनके दोस्त उस घर में ठहरते हैं, तो उन्हें यकीन नहीं होता कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति ऐसे घर में रहता है. लेकिन उनके अनुसार, अकेले रहने के लिए यह घर बिल्कुल ठीक है.

Boxabl का छोटा ‘Casita’ घर

मस्क ने अपनी ज्यादातर प्रॉपर्टी बेच दी थी और इसके बाद उन्होंने एक प्रीफैब्रिकेटेड घर चुना, जिसे स्टार्टअप Boxabl बनाता है. यह 375 स्क्वायर फुट का कॉम्पैक्ट घर है, जिसे ‘Casita’ मॉडल कहा जाता है. इस घर में लिविंग एरिया, किचन, बाथरूम और बेडरूम जैसी सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं. इसे पोर्टेबल और किफायती बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. इसकी कीमत करीब 50,000 डॉलर बताई जाती है.

समय ज्यादा कीमती है, घर नहीं

मस्क ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा था कि बड़ा और शानदार घर बनाना उनके समय का सही उपयोग नहीं है. उनके मुताबिक, उनका असली फोकस इंसानों को मंगल ग्रह तक पहुंचाने और सस्टेनेबल एनर्जी के समाधान पर काम करने में है. उनका मानना है कि भले ही कोई बहुत अच्छा घर बनाया जाए, लेकिन अगर वही समय बड़े वैज्ञानिक और तकनीकी लक्ष्यों में लगाया जाए, तो उसका असर ज्यादा बड़ा होगा.