दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर और स्पेसएक्स (SpaceX) के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) अंतरिक्ष में बस्तियां बसाने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन धरती पर उन्हें एक ऐसी अनोखी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है जिसका तोड़ उनके पास भी नहीं है. मस्क ने हाल ही में खुलासा किया है कि स्पेसएक्स के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बेहतरीन टैलेंट ढूंढना नहीं, बल्कि शादीशुदा इंजीनियर्स को मेक्सिको बॉर्डर के पास स्थित 'स्टारबेस' (Starbase) में रहने के लिए मनाना है. मस्क ने इसे 'सिग्निफिकेंट अदर' (Significant Other) यानी लाइफ पार्टनर से जुड़ी समस्या का नाम दिया है.
एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान एलन मस्क ने अपनी इस अनोखी परेशानी को खुलकर साझा किया. मस्क के मुताबिक, कई बेहतरीन इंजीनियर्स स्पेसएक्स के बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स पर काम तो करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही बात टेक्सास के स्टारबेस में शिफ्ट होने की आती है, वे पीछे हट जाते हैं. दरअसल, जब कोई शादीशुदा कर्मचारी वहां जाता है, तो उसके पार्टनर को उस सुदूर इलाके में नौकरी के कोई अवसर नहीं मिलते. इसी को मस्क ने 'सिग्निफिकेंट अदर' प्रॉब्लम कहा है, जहां एक के करियर के लिए दूसरे को समझौता करना पड़ता है.
स्टारबेस दक्षिण टेक्सास में मेक्सिको बॉर्डर के पास स्थित है, जो स्पेसएक्स का मुख्य लॉन्च और टेस्टिंग हब है. साल 2019 से यह जगह मस्क के रॉकेट डेवलपमेंट का केंद्र रही है. समस्या यह है कि यह इलाका बेहद सुनसान और मुख्य शहरों से काफी दूर है. आम तौर पर बड़ी टेक कंपनियां जहां होती हैं, वहां एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट मार्केट होता है. लेकिन स्टारबेस के आसपास स्पेसएक्स के अलावा कोई दूसरी बड़ी कंपनी या नौकरी के साधन मौजूद नहीं हैं.
मस्क ने स्टारबेस के माहौल की तुलना एक तरह के 'टेक्नोलॉजी मॉनेस्ट्री' यानी तकनीकी आश्रम से कर दी. उन्होंने मजाकिया और बेबाक अंदाज में कहा कि यह जगह बेहद दूरदराज के इलाके में है और यहां ज्यादातर सिर्फ मर्द ही काम करते हैं. ऐसे में किसी भी आधुनिक परिवार या कामकाजी महिला पार्टनर के लिए वहां खुद को ढालना और करियर बनाना लगभग नामुमकिन जैसा हो जाता है. यही वजह है कि लोग वहां जाने से कतराते हैं.
इससे पहले स्पेसएक्स का हेडक्वार्टर एल सेगुंडो, कैलिफोर्निया में था, जो लॉस एंजिल्स जैसे बड़े महानगर का हिस्सा है. वहां कर्मचारियों के पार्टनर्स के लिए नौकरी के हजारों विकल्प मौजूद थे. मस्क ने माना कि कैलिफोर्निया से टेक्सास शिफ्ट होने के बाद यह दिक्कत ज्यादा बढ़ी है. हालांकि, मस्क की दूसरी कंपनी टेस्ला का हेडक्वार्टर ऑस्टिन में है, जहां यह समस्या थोड़ी कम है क्योंकि सिलिकॉन वैली और ऑस्टिन में बड़ा जॉब मार्केट पहले से मौजूद है.
मस्क के इस बयान पर सोशल मीडिया पर भी बड़ी बहस छिड़ गई है. आज के दौर में ज्यादातर घरों में पति और पत्नी दोनों ही कामकाजी होते हैं. लोगों का कहना है कि अब वो जमाना चला गया जब सिर्फ एक पार्टनर के करियर के लिए पूरा परिवार कहीं भी शिफ्ट हो जाता था. आज के कपल्स रीलोकेशन का फैसला दोनों के करियर ग्राफ और सुख-सुविधाओं को देखकर ही लेते हैं.
यह चर्चा ऐसे समय में सामने आई है जब एलन मस्क की कुल संपत्ति बढ़कर लगभग 1.1 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है. वह आधिकारिक तौर पर दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन चुके हैं. हालांकि उनकी ज्यादातर संपत्ति कैश न होकर स्पेसएक्स और टेस्ला के शेयर्स के रूप में है. पैसे की इस अूट ताकत के बावजूद, मस्क को समझ आ गया है कि इंसानी रिश्तों और पारिवारिक प्राथमिकताओं को सिर्फ पैसों के दम पर नहीं बदला जा सकता.