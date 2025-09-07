Grok AI हुआ सुपर एडवांस! अब आप भी बना सकेंगे बोलते हुए वीडियो कंटेंट, इमेज फीचर भी हुआ और पावरफुल

Grok AI Talking Video: AI तकनीक में एक नया अध्याय जुड़ गया है. टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक Elon Musk की कंपनी xAI द्वारा बनाए गए AI चैटबॉट Grok में एक दमदार फीचर शुरू किया है. अभी तक यह AI सिर्फ स्टैटिक इमेज बना पाता था, लेकिन अब इसमें नया फीचर जोड़ दिया गया है. नाम है टॉकिंग वीडियो टूल. इस नए फीचर की पुष्टि खुद Elon Musk ने की है. साथ ही इमेज जेनरेशन फीचर में भी बड़ा सुधार किया गया है उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर इस फीचर के बारे में जानकारी दी है.

एलन मस्क ने इस नए फीचर का एक डेमो पोस्ट किया है. इसमें एक एनीमे कैरेक्टर Anne बोलते हुए नजर आ रही है. यह डेमो सोशल मीडिया X पर डॉज डिजाइनर (DogeDesigner) अकाउंट के जरिए साझा किया गया था. डेमो में Anne खुद को Grok Imagine का हिस्सा बताते हुए अपना परिचय दे रही थी.

बीटा वर्जन में अभी मिल रहा ये फीचर

अपने पोस्ट में एलन मस्क ने यह भी साफ किया है कि अभी यह फीचर अर्ली बीटा स्टेज में है. इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में यह Grok AI और ज्यादा शक्तिशाली और क्रिएटिव बन सकता है. उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि Grok videos can now talk. Major upgrade to image & video generation in a few weeks.

Grok videos can now talk. Major upgrade to image & video generation in a few weeks. This is still early beta. https://t.co/wffmSmyd9F — Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2025

कंटेंट क्रिएशन में आएगा बड़ा बदलाव

Grok AI का नया फीचर्स कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल आर्टिस्ट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है पहले AI के जरिए केवल इमेज ही बनाया जा सकता था लेकिन अब इसी टेक्नोलॉजी की सहायता से इंटरैक्टिव और डायनामिक कंटेंट बनाया जा सकेगा.



इसके अलावा एलन मस्क ने Grok AI की भविष्यवाणी क्षमता पर भी विशेष ध्यान दिया है. उन्होंने एक्स पर एक लिंक शेयर करते हुए पोस्ट किया है कि Grok का Expert Mode और Heavy Mode भविष्यवाणी के लिए बहुत ही सटीक टूल है. इसको लेकर मस्क के लिखा कि The ability to predict the future is the best measure of intelligence.

FutureX प्लेटफॉर्म पर Grok की टेस्टिंग

Grok AI को FutureX प्लेटफॉर्म पर टेस्ट किया जा रहा है, जो अलग-अलग AI मॉडल्स की भविष्यवाणी क्षमता को टेस्ट करता है. इस प्लेटफॉर्म पर राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल और सांस्कृतिक घटनाओं जैसे रियल-टाइम सवालों पर AI की भविष्यवाणियों को स्कोर दिया जाता है.

FutureX पर एक पब्लिक लीडरबोर्ड भी उपलब्ध है, जहां यूजर्स यह देख सकते हैं कि कौन सा AI मॉडल कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है. इससे AI के बीच हेल्दी कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा और टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने में मदद मिलेगी. FutureX पर एक पब्लिक लीडरबोर्ड भी मौजूद है, जहां यूजर्स जान सकते हैं कि इस समय किस AI मॉडल का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है.

Grok का अपग्रेड लोगों को आएगा पसंद

यह पहला मौका है जब Grok AI ने वीडियो जेनरेशन में कदम रखा है. कंटेंट क्रिएटर्स, एनिमेटर्स और डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों के लिए यह एक नई क्रांति साबित हो सकती है. बोलते हुए वीडियो और स्मार्ट इमेज फीचर्स इसे चैटबॉट्स और अन्य AI टूल्स से अलग पहचान देंगे.

