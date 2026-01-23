यूरोप को लेकर एलन मस्क का तीखा बयान! EU नेताओं पर उठाए सवाल, कहा-यूरोप को 'Suicide' की राह पर...

एलन मस्क एक और बार अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं. इस बार मुद्दा यूरोप और वहां की राजनीति से जुड़ा हुआ है. सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी के जवाब में मस्क ने यूरोपीय नेताओं की नीतियों पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में नई बहस छिड़ गई है. क्या मस्क का यह बयान अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच रिश्ते को और मुश्किल बना सकता हैं?
टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी के CEO एलन मस्क एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं. इस बार उन्होंने अपने निशाने पर यूरोपीय संघ और उसके नेताओं को लिया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जवाब में मस्क ने यूरोपीय नेताओं पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि वे लोग यूरोप को 'आत्महत्या' की ओर धकेल रहे हैं. मस्क के इस बयान के बाद अमेरिका और यूरोप के बीच चल रहे राजनीतिक और व्यापारिक तनाव पर बहस और तेज हो गई है. मस्क का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच रिश्तों में तनाव चरम पर चल रहा है.
कैसे शुरू हुआ विवाद?
दरअसल यह पूरा विवाद यूरोपीय संसद में Greens/EFA ग्रुप के सह-अध्यक्ष टेरी रींटके के एक वीडियो से शुरू हुआ. यह वीडियो ऐसे समय में आया है जब ट्रंप ग्रीनलैंड पर अपने अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं. इस वीडियो में रींटके यूरोपीय देशों से एकजुट होने की अपील करती नजर आईं. इसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक मजबूत और एकजुट यूरोप पसंद नहीं है. इसी वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए एक X यूजर ने लिखा कि ट्रंप चाहते हैं कि यूरोप सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से खुद को नुकसान पहुंचाना बंद करे. इसी टिप्पणी को आगे बढ़ाते हुए एलन मस्क ने यूरोपीय नेताओं पर सीधा हमला बोल दिया है.
मस्क का पुराना रुख भी चर्चा में
एलन मस्क इससे पहले भी यूरोपीय संघ को लेकर अपने विचार खुलकर रख चुके हैं. वह कई बार कह चुके हैं कि यूरोपीय संघ अपनी मौजूदा नीतियों के चलते गलत दिशा में जा रहा है. मस्क का मानना है कि ज्यादा सेंट्रलाइजेशन से लोकतंत्र कमजोर होता है और देशों की संप्रभुता प्रभावित होती है. दिसंबर 2025 में एक पोस्ट में मस्क ने ईयू को खत्म करने की बात कही थी. उन्होंने कहा था कि ईयू को खत्म कर अलग-अलग देशों के वापस सौंप दिया जाए. उनके इस रुख की वजह से पहले भी यूरोपीय राजनीति में हलचल मच चुकी है.
अमेरिका से क्या नाराज है यूरोप?
इस समय अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है. ट्रंप प्रशासन की ओर से कुछ यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकियों ने माहौल और गर्म कर दिया है. रींटके ने अपने भाषण में इन धमकियों को लोकतंत्र, सामाजिक सुरक्षा और लेबर लॉ पर सीधा हमला बताया है. उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यूरोप को अमेरिकी दबाव के सामने मजबूती से खड़ा होना होगा. उन्होंने आगे कहा कि किसी भी दबाव की राजनीति का जवाब एकजुटता से ही दिया जा सकता है. उनका कहना था कि यूरोपीय संघ को अपनी ताकत पहचाननी चाहिए और जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए.
व्यापार और दबाव की राजनीति
अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापार को लेकर इस समय काफी खींचतान मची हुई हैं. अमेरिका के टैरिफ नियमों और बाजार को लेकर सख्त रुख ने हालात और मुश्किल बना दिया है. यूरोपीय नेताओं का कहना है कि वे किसी दबाव में फैसले नहीं करेंगे. लेकिन अमेरिका अपने आर्थिक हितों को प्राथमिकता देने की बात कर रहा है. इसी बीच यूरोपीय संसद ने अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच हुए एक व्यापार समझौते को लागू करने पर रोक लगाने का फैसला किया है. यूरोपीय नेताओं का कहना है कि किसी भी समझौते से पहले अमेरिका को भरोसे वाला रवैया अपनाना होगा.
बयानबाजी से बढ़ा सियासी तापमान
एलन मस्क की टिप्पणी ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका और यूरोप के बीच मतभेद अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहे हैं. टेक्नोलॉजी, राजनीति और वैश्विक नेतृत्व को लेकर सोच की यह टकराहट आने वाले समय में और गहराती नजर आ रही है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि बहस सिर्फ शब्दों तक सीमित रहती है या वैश्विक राजनीति पर इसका कोई असर होने वाला है.
