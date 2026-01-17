OpenAI ने किया मस्क के साथ धोखा? 11,00,00,00,00,000 रुपये के दावे ने मचाया हड़कंप, हिल गई पूरी टेक दुनिया

OpenAI vs Musk Lawsuit: दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क और दिग्गज टेक कंपनी OpenAI के बीच का विवाद अब काफी ज्यादा बढ़ गया है और नया रूप ले लिया है. मस्क ने अब OpenAI और Microsoft से 134 बिलियन डॉलर यानी लगभग 11.23 लाख करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग कर ली है. एलन मस्क ने दावा किया है कि इन कंपनियो ने उनके शुरुआती सहयोग और निवेश का गलत फायदा उठाकर अरबों रुपये कमाए हैं.

जानिए क्या है पूरा मामला?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एलन मस्क साल 2015 में OpenAI के को फाउंडर थे. उन्होंने आरोप लगाया है कि कंपनी ने अपने मिशन से धोखा दिया है. मस्क के मुताबिक OpenAI को एक नॉन-प्रॉफिट संख्या के रूप में बनाया गया था जिसका मानवता की भलाई के लिए AI को बनाना था. लेकिन अब यह कंपनी पूरी तरह से माइक्रोसॉफ्ट के फायदे के लिए काम करने वाली एक बिजनेस कंपनी बन गई है.

मस्क के दावे

कोर्ट में पेश किए गए डॉक्यूमेंट्स के अनुसार मस्क ने अपनी दलील में ये बातें कही हैं- मस्क ने कोर्ट को बताया है कि उन्होंने OpenAI को खड़ा करने के लिए लगभग 3.8 करोड़ डॉलर दिए थे जो उस समय की कुल फंडिंग का 60% था. मस्क का यह भी कहना है कि उनके निवेश और साख के कारण से ही OpenAI को 65.5 बिलियन डॉलर से 109.4 बिलियन डॉलर का फायदा हुआ है वहीं माइक्रोसॉफ्ट ने इससे 13.3 बिलियन डॉलर से 25.1 बिलियन डॉलर कमाए.

इतना ही नहीं मस्क के वकीलों ने यह भी तर्क दिया है कि जैसे जैसे स्टार्टअप के शुरुआती निवेशकों को बाद में बड़ा रिटर्न मिलता है वैसे ही इन कंपनियों ने जो गलत तरीके से पैसा कमाया है उस पर मस्क का हक है.

OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट का पक्ष

OpenAI ने मस्क के इन आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया है. ओपनएआई का कहना है कि मस्क केवल अपनी AI कंपनी xAI को फायदा देने के लिए यह अभियान चला रहे हैं. वहीं माइक्रोसॉफ्ट के वकीलों का कहना है कि कंपनी ने कुछ भी गलत नहीं किया है.

आगे क्या होगा?

कैलिफोर्निया के ऑकलैंड की एक कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि इस मामले की सुनवाई जूरी के सामने होगी. यह हाई-प्रोफाइल ट्रायल अप्रैल में शुरू होने की उम्मीद है. मस्क न केवल पैसे मांग रहे हैं बल्कि उन्होंने कंपनियों पर भारी जुर्माना और पाबंदी लगाने की भी मांग की है.

