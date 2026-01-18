Elon Musk ने OpenAI के CEO दे दी 'खुली चेतावनी'! Sam Altman ने भी दिया करारा जवाब, जानिए पूरा मामला

दुनिया के सबसे चर्चित उद्योगपतियों में शामिल एलन मस्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी OpenAI के बीच टकराव की खबरे अब खुलकर सामने आ रही हैं. दोनों के बीच का विवाद अब सिर्फ विचारों के मतभेद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अदालत तक पहुंच चुका है. मस्क ने अपने एक X पोस्ट में कहा है कि वह अदालत में मुकदमे की शुरुआत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. उनका दावा है कि सुनवाई के दौरान ऐसे सबूत और गवाहियां सामने आएंगी, जो कई लोगों को हैरान कर सकती हैं. मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह बात उस चर्चा के जवाब में कही, जिसमें यह अनुमान लगाया गया था कि OpenAI के खिलाफ चल रहे मुकदमे में उनकी जीत की संभावना 57 फीसदी है.

मुनाफे की दौड़ में शामिल हो गई OpenAI

एलन मस्क ने अपने पोस्ट में आगे कहा कि OpenAI अब वैसी कंपनी नहीं रही, जैसी वो शुरुआत में बनने का दावा कर रही थी. मस्क के अनुसार कंपनी को लोगों के भले और सेफ AI के लिए बनाया गया था. लेकिन अब समय के साथ इसका रास्ता बदल गया है. मस्क का आरोप है कि गैर-लाभ की सोच धीरे-धीरे मुनाफे की दौड़ में बदल गई और इसी वजह से उन्होंने कानूनी लड़ाई का रास्ता चुना.

अपने मूल मकसद से भटक गई कंपनी- एलन मस्क

आपको बता दें कि एलन मस्क का नाम ओपनएआई के सह-संस्थापकों में शामिल रहा है. अब मस्क का आरोप है कि कंपनी अपने मूल मकसद से भटक गई है. मस्क का कहना है कि OpenAI की शुरुआत एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में इसे मुनाफा कमाने वाली कंपनी की तरह चलाया जाने लगा. मस्क ने दावा किया है कि नए दस्तावेजों से यह बात सामने आई है कि कंपनी के शीर्ष स्तर पर ही इसे प्रॉफिटेबल बनाने की सोच थी. मस्क ने हाल ही में कहा कि अदालत में गवाहों और दस्तावेजों के जरिए इसकी असल कहानी सामने आएगी. मस्क इसे सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं मानते, बल्कि कहते हैं कि यह AI के भविष्य से जुड़ा सवाल है.

सैम ऑल्टमैन ने किया पलटवार

वहीं, अब इस पूरे विवाद पर ओपनएआई के CEO सैम ऑल्टमैन ने भी अपनी बात रखी है. सैम ने मस्क के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने तथ्यों को अपने अनुसार पेश किया है. सैम ऑल्टमैन ने अपनी पोस्ट में ओपनएआई के एक ब्लॉग पोस्ट का लिंक भी साझा किया, जिसमें मस्क के बयानों के साथ कॉल नोट्स दिखाए गए हैं. ऑल्टमैन ने कहा कि कंपनी के अंदर कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई इसके साथ कई अलग-अलग रास्तों पर विचार भी किया गया. मस्क खुद कंपनी में ज्यादा नियंत्रण चाहते थे. उनके इस बात को लेकर सहमति बनना आसान नहीं था. कंपनी को लेकर मस्क की अपनी अपेक्षाएं और प्लान था. इन चर्चाओं को कॉन्टेक्स्ट से अलग करके पेश करना सही नहीं है. सैम ऑल्टमैन का मानना है कि हर बड़ी सोच के साथ मतभेद भी होते हैं.

134 अरब डॉलर के हर्जाने की मांग

यह विवाद उस वक्त और बड़ा हो गया जब एलन मस्क ने भारी भरकम हर्जाने की मांग रख दी. एलन मस्क ने अदालत में याचिका दाखिल कर ओपनएआई और माइक्रोसॉफ्ट से करीब 134 अरब डॉलर के हर्जाने की मांग की है. उनका कहना है कि कंपनी ने जो भी बड़ा फायदा कमाया है, उसमें उनका शुरुआती योगदान भी शामिल है. इस पर एलन मस्क के वकील स्टीवन मोलो ने दायर याचिका में लिखा कि जैसे किसी स्टार्टअप में शुरुआती निवेशक को बाद में बड़ा फायदा मिलता है, वैसे ही मस्क के शुरुआती योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. अब इस मुकदमे पर मस्क और ओपनएआई के साथ पूरे टेक वर्ल्ड की नजर बनी हुई हैं.

