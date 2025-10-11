Advertisement
मस्क ने खोली इस AI कंपनी की पोल...दुनिया के सबसे अमीर शख्स बोले-चोरी करके बनी ये...

Elon Musk: दुनिया के सबसे अमीर आदमी और ग्रोक के मालिक एलन मस्क ने एक बार फिर OpenAI पर तीखा हमला बोला है. मस्क ने OpenAI को “झूठ पर बनी कंपनी” बताते हुए आरोप लगाया कि कंपनी ने अपनी चैरिटी स्टेटस का गलत फायदा उठाया. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 11, 2025, 02:23 PM IST
Elon Musk: दुनिया के सबसे अमीर आदमी और बिजनेसमैन एलन मस्क ने एक बार फिर से AI कंपनी पर जोरदार हमला बोला है. इस बार मस्क के निशाने पर OpenAI थी. उन्होंने इसे झूठ पर बनी कंपनी बताते हुए आरोप लगाया कि OpenAI ने अपनी चैरिटी स्टेटस का गलत फायदा उठाया. मस्क ने यह बात तब कही जब उन्होंने OpenAI की पूर्व बोर्ड मेंबर हेलन टोनेर का ट्वीट शेयर किया. टोनेर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि कुछ कंपनी काम अच्छे कर रही हैं, जैसे सिस्टम कार्ड बनाना और CoT मॉनिटरिंग, लेकिन नीति बनाने में ईमानदारी और पारदर्शिता की कमी है और कर्मचारी कभी-कभी धमकाने का काम करते हैं.

झूठ पर बनी है OpenAI 

एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स X पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि "OpenAI एक झूठ पर बनी है," और आगे लिखा कि "उन्होंने एक चैरिटी चुरा ली और अपने पैसों के फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया."

नॉन-प्रॉफिट स्टेटस पर विवाद
इस पोस्ट पर किसी यूजर ने कमेंट किया कि क्या यह कंपनी नॉन-प्रॉफिट नहीं थी? इस पर मस्क ने जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने चैरिटी हड़प कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया. बता दें कि यह मस्क की OpenAI पर लगातार हो रही आलोचना का ही हिस्सा है. उन्होंने पहले भी AI की सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर चिंता जताई है.

मिशन से भटकने का आरोप
यह पहली बार नहीं है जब मस्क ने OpenAI पर जोरदार हमला बोला है. वह कई बार OpenAI के सीईओ को 'SCAM Altman' कह चुके हैं और तर्क देते रहे हैं कि कंपनी का यह बदलाव उसके मूल मिशन से समझौता करता है.उन्होंने OpenAI के खिलाफ केस भी दायर किया है जिसमें कंपनी पर समझौते के उल्लंघन के खिलाफ भटकने का आरोप लगाया है.

फॉर-प्रॉफिट में बदलाव पर मस्क की आपत्ति
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले एलन मस्क ने OpenAI को फॉर-प्रॉफिट कंपनी में बदलने की योजना पर भी विरोध किया था. उन्होंने कहा कि आप नॉन-प्रॉफिट कंपनी को सीधे फॉर-प्रॉफिट में नहीं बदल सकते. यह कानून के खिलाफ है. रिपोर्ट्स के अनुसार इस बदलाव में OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन को कंपनी में करीब सात प्रतिशत हिस्सा मिल सकता है.

OpenAI 2015 में नॉन-प्रॉफिट AI रिसर्च कंपनी के रूप में शुरू हुई थी. 2019 में कंपनी ने OpenAI LP नाम से एक फॉर-प्रॉफिट शाखा बनाई, जिससे Microsoft जैसी कंपनियों से निवेश ले सके.

