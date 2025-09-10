Elon Musk ने AI को लेकर की चौंका देने वाली भविष्यवाणी, बोले एक साल में ये टेक्नोलॉजी...

AI को लेकर लगातार कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं. कोई इसे अच्छा मान रहा है तो किसी न इसे अपना डर बताया है. ऐसे में अब xAI एक फाउंडर Elon Musk ने इस पर भविष्यवाणी करते हुए लोगों को चौंका दिया है.
AI की दुनिया जितनी तेजी से लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है उसे देखकर कई बार लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आने वाला कल कैसा होगा. इस नई टेक्नोलॉजी के आने से लोगों की जिंदगी में उजाला होने वाला है या अंधकार छा जाएगा? इसे लेकर अक्सर कई तरह रिपोर्ट्स सामने आती रहती है. कोई AI को इंसानियत पर खतरा बताता है तो वहीं, कुछ लोग इसे एक नई शुरुआत के तौर पर देखते हैं. हालांकि, इसी बीच अब xAI के फाउंडर Elon Musk ने भी इसे लेकर एक भविष्यवाणी कर दी है. उन्होंने हाल ही में कुछ ऐसा कह दिया है कि लोग थोड़े हैरान हो सकते हैं.