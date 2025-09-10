Elon Musk ने AI को लेकर की चौंका देने वाली भविष्यवाणी, बोले एक साल में ये टेक्नोलॉजी...
Advertisement
trendingNow12917087
Hindi Newsटेक

Elon Musk ने AI को लेकर की चौंका देने वाली भविष्यवाणी, बोले एक साल में ये टेक्नोलॉजी...

AI को लेकर लगातार कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं. कोई इसे अच्छा मान रहा है तो किसी न इसे अपना डर बताया है. ऐसे में अब xAI एक फाउंडर Elon Musk ने इस पर भविष्यवाणी करते हुए लोगों को चौंका दिया है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 10, 2025, 11:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Elon Musk ने AI को लेकर की चौंका देने वाली भविष्यवाणी, बोले एक साल में ये टेक्नोलॉजी...

AI की दुनिया जितनी तेजी से लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है उसे देखकर कई बार लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आने वाला कल कैसा होगा. इस नई टेक्नोलॉजी के आने से लोगों की जिंदगी में उजाला होने वाला है या अंधकार छा जाएगा? इसे लेकर अक्सर कई तरह रिपोर्ट्स सामने आती रहती है. कोई AI को इंसानियत पर खतरा बताता है तो वहीं, कुछ लोग इसे एक नई शुरुआत के तौर पर देखते हैं. हालांकि, इसी बीच अब xAI के फाउंडर Elon Musk ने भी इसे लेकर एक भविष्यवाणी कर दी है. उन्होंने हाल ही में कुछ ऐसा कह दिया है कि लोग थोड़े हैरान हो सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

Elon MuskAI

Trending news

बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
Tejashwi Yadav
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
Jitan Ram Manjhi
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
weather update
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
Ramdas Athawale
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
tamilnadu news
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
Tiger News in Hindi
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
Mehbooba Mufti
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
Supreme Court
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
Nepal
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
Nepal Protest
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
;