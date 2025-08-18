Elon Musk ने किया AI पर सबसे बड़ा ऐलान! अब फ्री में बनाइए AI वीडियो और फोटो; Grok Imagine हुआ Free

X, टेस्ला और स्पेसएक्स जैसे बड़े ब्रांड्स के मालिक एलन मस्क ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि अब Grok Imagine, जो एक एडवांस्ड AI-पावर्ड वीडियो और इमेज जनरेशन टूल है, पूरी दुनिया में यूजर्स के लिए फ्री होगा. पहले यह केवल पेड सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध था, लेकिन अब हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है.

Grok Imagine क्या है?

एलन मस्क ने शनिवार (16 अगस्त 2025) को अपने X अकाउंट पर यह जानकारी दी. उन्होंने इस घोषणा के लिए खुद का एक AI-जनरेटेड इमेज भी शेयर किया, जिससे यह साबित हुआ कि टूल कितना क्रिएटिव है. यह टूल 28 जुलाई 2025 को पेड यूजर्स के लिए लॉन्च हुआ था और जल्द ही क्रिएटर्स, डिजिटल आर्टिस्ट्स और मार्केटर्स के बीच पॉपुलर हो गया.

Grok Imagine की खासियतें

Grok Imagine को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह कंटेंट क्रिएशन को एक नए लेवल पर ले जाता है. इसमें कई एडवांस्ड AI मॉडल्स का इस्तेमाल किया गया है. इसकी प्रमुख फीचर्स हैं:

• हाई-क्वालिटी इमेज जनरेशन, किसी भी डोमेन में

• सिर्फ 6 सेकंड के वीडियो बनाना, वो भी म्यूजिक और साउंड के साथ (सोशल मीडिया और ऐड्स के लिए परफेक्ट)

• इमेज-टू-इमेज एडिटिंग, सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से

• आर्टिस्टिक फिल्टर और इफेक्ट्स, जो ओरिजिनल क्वालिटी को खराब नहीं करते

• डेवलपर API, ताकि बिजनेस और डेवलपर्स भी इसका फायदा ले सकें

• ‘Spicy Mode’, जिसमें एडल्ट और सेंसिटिव कंटेंट जनरेट किया जा सकता है

इसमें Aurora की autoregressive architecture का इस्तेमाल किया गया है, जिससे आउटपुट और ज्यादा नेचुरल और हाई-क्वालिटी होता है.

लोगों की प्रतिक्रिया

Grok Imagine को लेकर शुरुआती रिएक्शंस काफी पॉजिटिव रहे हैं. सोशल मीडिया क्रिएटर Victoria Harrison ने कहा – “Grok Imagine ने मेरी कंटेंट क्रिएशन की स्पीड और क्वालिटी दोनों बदल दी है. अब मैं आइडियाज को तुरंत क्लिप्स में बदल सकती हूं.” वहीं डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर Michael Williams ने कहा – “हम अपनी कैंपेन के लिए Grok Imagine पर डिपेंड हैं. यह काम को तेज और क्वालिटी को बेहतर बनाता है.”

क्यों है यह कदम खास?

एलन मस्क ने Grok Imagine को फ्री करके दुनिया भर के क्रिएटर्स के लिए बड़ा तोहफा दिया है. यह कदम उनके विजन को दिखाता है कि वे AI को आम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं. अब कंटेंट क्रिएशन, चाहे एंटरटेनमेंट हो, मार्केटिंग हो या ब्रांडिंग – सब कुछ इस टूल से और आसान और मजेदार हो जाएगा.

FAQs

Q1. Grok Imagine क्या है?

यह एक AI-पावर्ड इमेज और वीडियो जनरेशन टूल है, जिसे एलन मस्क ने लॉन्च किया है.

Q2. Grok Imagine से क्या-क्या बना सकते हैं?

आप हाई-क्वालिटी इमेज, 6 सेकंड वीडियो (साउंड के साथ), आर्टिस्टिक फिल्टर और एडिटेड इमेज बना सकते हैं.

Q3. क्या Grok Imagine अब सबके लिए फ्री है?

हाँ, पहले यह पेड था लेकिन अब इसे हर कोई फ्री इस्तेमाल कर सकता है.

Q4. क्या इसमें एडल्ट कंटेंट बनाने का ऑप्शन है?

हाँ, इसमें एक ‘Spicy Mode’ भी दिया गया है.

Q5. इससे सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा?

क्रिएटर्स, डिजिटल मार्केटर्स और सोशल मीडिया यूजर्स को इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा.