Elon Musk ने प्रेग्नेंट महिला को भी ट्विटर से निकाला, कसम खाकर बोली- अब कोर्ट में मिलेंगे...

Elon Musk Fires Pregnant Woman: पिछले कुछ दिनों से टेक की दुनिया में एलन मस्क (Elon Musk) नाम की एक आंधी आई है. इस आंधी में ट्विटर (Twitter) के सीईओ, एलन मस्क इस लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोगों की छंटनी कर रहे हैं और बिना किसी जानकारी के अचानकर ही कर्मचारियों को का से हमेशा के लिए छुट्टी दे रहे हैं. इस दौरान एलन ने एक प्रेग्नेंट महिला को भी काम से निकाला है और अब लगता है कि एलन को इस महिला को काम से निकालना भारी पड़ सकता है. इस प्रेग्नेंट महिला ने कहा है कि वो एलन मस्क को इस वजह से कोर्ट तक घसीटने वाली हैं और अब उनसे वहीं मिलेंगी. आइए पूरा मामला जानते हैं..

Elon Musk ने प्रेग्नेंट महिला को भी ट्विटर से निकाला

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एलन मस्क (Elon Musk) ने ट्विटर से कमरचरियों की फाइरिंग करते समय एक गर्भवती महिला को भी निकाला है. दरअसल एलन ने ट्विटर में डेटा साइंस मैनेजर के पद पर कार्यरत 'शेनन लू' (Shennan Lu) को भी काम से निकाल दिया है और यह महिला छह महीने प्रेग्नेंट हैं.

महिला कसम खाकर बोली- अब कोर्ट में मिलेंगे...

इस महिला यानी शेनन लू (Shennan Lu) ने अचानक काम से निकाले जाने पर इसकी भड़ास ट्विटर पर ही ट्वीट्स करके निकाली. शेनन लू ने ट्विटर पर ट्वीट करके लिखा है कि वो अब एलन मस्क से कोर्ट में मिलेंगी (See You in Court). बता दें कि शेनन लू ने जो ये ट्वीट्स किये थे, उन्हें अब उनक ट्विटर अकाउंट से डिलीट किया जा चुका है. शेनन ने एलन को यह धमकी दी है कि वो उनपर मुकदमा दर्ज करेंगी और उन्होंने कसम खा ली है कि वो एलन मस्क से इस बात का बदल जरूर लेकर रहेंगी.

बता दें कि शेनन लू ने इस साल जनवरी में ही ट्विटर जॉइन किया था और अब उन्हें निकाल दिया गया है. इस बात पर भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि शेनन असल में एलन मस्क पर मुकदमा करने वाली हैं या फिर उन्होंने यह सिर्फ अपने गुस्से में कहा है.

