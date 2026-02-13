Advertisement
एलन मस्क ने Anthropic के Claude AI को बताया बुरा! लगाए कई गंभीर आरोप, जानिए क्या है मामला

एलन मस्क ने Anthropic के Claude AI को बताया 'बुरा'! लगाए कई गंभीर आरोप, जानिए क्या है मामला

टेक दिग्गज एलन मस्क एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार उनके निशाने पर कोई राजनेता नहीं बल्कि एआई (AI) की दुनिया का उभरता हुआ सितारा 'Claude AI' है. मस्क ने एंथ्रोपिक (Anthropic) कंपनी के इस एआई बॉट को 'ईविल' और 'मिसैंथ्रोपिक' करार दिया है. मस्क का दावा है कि यह एआई पुरुषों के प्रति नफरत से भरा है. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 13, 2026, 03:03 PM IST
एलन मस्क ने Anthropic के Claude AI को बताया 'बुरा'! लगाए कई गंभीर आरोप, जानिए क्या है मामला

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक बार फिर नई बहस छिड़ गई है. इसको लेकर टेक दिग्गज एलन मस्क एक बार फिर सुर्खियों में हैं. टेस्ला और स्पेसएक्स जैसे बड़ी कंपनी के मालिक Elon Musk ने AI कंपनी Anthropic के चैटबॉट Claude को लेकर तीखी टिप्पणी की है. मस्क ने एंथ्रोपिक (Anthropic) कंपनी के इस एआई बॉट को 'ईविल' और 'मिसैंथ्रोपिक' करार दिया है. मस्क ने कहा कि यह AI सिस्टम खतरनाक सोच को बढ़ावा देता है और पुरुषों के प्रति नफरत से भरा है. मस्क के इस बयान ने टेक वर्ल्ड में हलचल मचा दी है. 

मस्क का 'एक्स' पर धमाका
मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक के बाद एक कई पोस्ट्स के जरिए Claude AI पर हमला बोला हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि इस एआई को इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि यह प्रेजुडिस से भरा हुआ है. मस्क ने यहां तक कह दिया कि यह एआई पुरुषों के प्रति निष्पक्ष नहीं हैं. मस्क के इस बयान ने टेक जगत में नई बहस छेड़ दी है. क्या AI वाकई वोकीज्म (Wokeism) का शिकार हो रहा है? उन्होंने यह भी कहा कि AI को संतुलित और निष्पक्ष होना चाहिए, न कि किसी खास विचारधारा की तरफ झुका हुआ. 

आखिर क्यों भड़के एलन मस्क?
मस्क का गुस्सा बिना किसी कारण के नहीं है. दरअसल, मस्क लंबे समय से इस बात की वकालत कर रहे हैं कि एआई को ब्रूटली ऑनेस्ट होना चाहिए, चाहे वह सच कड़वा ही क्यों न हो. उनका मानना है कि गूगल का जेमिनी और एंथ्रोपिक का क्लोड पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में सच को तोड़-मरोड़ कर पेश करते हैं. मस्क ने क्लोड को मिसैंथ्रोपिक कहा है. इसका अर्थ होता है कि वह जो पूरी मानव जाति से घृणा करता हो. 

प्राइवेसी और सुरक्षा की जंग
मजेदार बात यह है कि एंथ्रोपिक कंपनी को उन लोगों ने शुरू किया था जो कभी मस्क की सहयोगी कंपनी OpenAI का हिस्सा थे. एंथ्रोपिक का दावा है कि उनका एआई कॉन्स्टिट्यूशनल एआई (संवैधानिक एआई) पर आधारित है. इसका मतलब वह सिक्योर और नैतिक है. लेकिन मस्क इसे सिक्योरिटी नहीं, बल्कि ब्रेनवॉशिंग मानते हैं. उनका कहना है कि अगर एआई को झूठ बोलने या सच छिपाने की ट्रेनिंग दी गई है तो आने वाले समय में यह पूरी मानवता के लिए घातक साबित होगा. 

क्या एआई वाकई पक्षपाती है?
यह पहली बार नहीं है जब किसी बड़े एआई मॉडल पर पक्षपाती होने के आरोप लगे हैं. इससे पहले गूगल के जेमिनी पर भी ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप लगे थे. एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई को जिस डेटा पर ट्रेन किया जाता है, उसमें मौजूद कमियां एआई के जवाबों में दिखने लगती हैं. मस्क का आरोप है कि क्लोड जैसे एआई को खास विचारधारा थोपने के लिए तैयार किया गया है. 

मस्क का अपना 'Grok' है तैयार
मस्क के इन हमलों के पीछे एक बिजनेस एंगल भी देखा जा रहा है. मस्क का अपना एआई 'Grok' मार्केट में है, जिसे वे दुनिया का सबसे बेबाक एआई बताते हैं. अपने विपक्षी एआई को बुरा बताकर मस्क अपने प्लेटफॉर्म और एआई को अधिक तर्कसंगत और मानवीय साबित करने की कोशिश कर रहे हैं. मस्क के बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की राय बंटी हुई है. कुछ लोग उनके आरोपों से सहमत हैं, तो कुछ का कहना है कि बिना ठोस सबूत के इतनी बड़ी बात कहना सही नहीं.

