Donald Trump के बाद Elon Musk का फूटा Apple पर गुस्सा! बोले- OpenAI को दिया फर्जी नंबर-1 का ताज
Advertisement
trendingNow12876980
Hindi Newsटेक

Donald Trump के बाद Elon Musk का फूटा Apple पर गुस्सा! बोले- OpenAI को दिया फर्जी नंबर-1 का ताज

Elon Musk ने Apple पर गंभीर आरोप लगाया है कि कंपनी अपने App Store में OpenAI के लिए बाजार को 'एकतरफा' बना रही है और बाकी AI ऐप्स को पीछे छोड़ रही है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 12, 2025, 09:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Donald Trump के बाद Elon Musk का फूटा Apple पर गुस्सा! बोले- OpenAI को दिया फर्जी नंबर-1 का ताज

टेक इंडस्ट्री में एक नया विवाद सामने आया है. टेस्ला और X (पहले Twitter) के मालिक Elon Musk ने Apple पर गंभीर आरोप लगाया है कि कंपनी अपने App Store में OpenAI के लिए बाजार को 'एकतरफा' बना रही है और बाकी AI ऐप्स को पीछे छोड़ रही है. Musk ने यहां तक कहा है कि वह Apple के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं. बता दें, कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐप्पल को कहा था कि वो अमेरिका में ही अपने प्रोडक्ट्स की मैनुफैक्चरिंग करे. अब एलन मस्क ने ऐप्पल पर आरोप लगाया है. 

क्या है मामला?
Musk ने X (पहले Twitter) पर पोस्ट करके आरोप लगाया कि Apple AI ऐप्स की रैंकिंग इस तरह मैनेज कर रहा है कि कोई भी कंपनी, चाहे वह Musk की खुद की AI स्टार्टअप xAI ही क्यों न हो, नंबर-1 पोजिशन हासिल नहीं कर सकती.

Grok vs ChatGPT – टक्कर का नया दौर
Elon Musk की कंपनी xAI ने हाल ही में Grok 4 लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि यह परफॉर्मेंस में बाकी AI मॉडल्स से बेहतर है. इसके बाद xAI ने Grok Imagine (इमेज और वीडियो जनरेशन) और पर्सनलाइज्ड “कंपेनियन” चैटबॉट जैसे नए फीचर्स भी जोड़े. Musk ने इसे ग्लोबली फ्री कर दिया, जिसकी वजह से इसकी रैंकिंग Apple के Productivity कैटेगरी में 60वें स्थान से बढ़कर सीधे दूसरे नंबर तक पहुंच गई.

लेकिन Musk के मुताबिक, OpenAI का ChatGPT लगातार टॉप पोजिशन पर बना हुआ है, और इसका कारण सिर्फ यूजर्स की पॉपुलैरिटी नहीं है. Musk का दावा है कि Apple लगातार App Store के एडिटोरियल सेक्शन में ChatGPT को फीचर करता है और अपनी AI सर्विस “Apple Intelligence” में OpenAI का टेक्नोलॉजी सीधे Siri और राइटिंग टूल्स में इंटीग्रेट कर रहा है.

Musk का आरोप – यह है “Antitrust Violation”
Musk ने इसे “स्पष्ट तौर पर एंटीट्रस्ट उल्लंघन” (Unequivocal antitrust violation) कहा और तुरंत कानूनी कदम उठाने की धमकी दी.

Musk और OpenAI – पुरानी दुश्मनी
यह लड़ाई सिर्फ बिजनेस की नहीं, पर्सनल भी है. Musk OpenAI के को-फाउंडर रहे हैं, लेकिन मतभेदों के चलते उन्होंने कंपनी छोड़ दी थी. इसके बाद उन्होंने OpenAI पर केस कर दिया कि कंपनी ने नॉन-प्रॉफिट से फॉर-प्रॉफिट मॉडल में ट्रांसफॉर्म होकर अपने मूल उद्देश्यों से धोखा किया है. यह केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है.

अब, Musk की xAI सीधे OpenAI से टक्कर ले रही है और Apple का प्लेटफॉर्म इस जंग का मैदान बन गया है.

क्या होगा आगे?
अभी यह साफ नहीं है कि Musk वाकई कोर्ट जाएंगे या यह सिर्फ पब्लिक प्रेशर बनाने की रणनीति है. इससे पहले भी Musk कई बार ऐसी कानूनी धमकियां दे चुके हैं, लेकिन हर बार कोर्ट तक मामला नहीं पहुंचा.

अगर Musk सच में केस फाइल करते हैं तो यह टेक इंडस्ट्री में App Store पॉलिसीज और AI मार्केट के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है.

FAQs

Q1. Elon Musk का Apple पर क्या आरोप है?
Musk का आरोप है कि Apple App Store में OpenAI के ChatGPT को ज्यादा प्रमोट करता है और बाकी AI ऐप्स को टॉप रैंकिंग पर आने से रोकता है.

Q2. Grok 4 क्या है?
Grok 4, Elon Musk की कंपनी xAI का नया AI मॉडल है, जो ChatGPT को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया गया है.

Q3. Musk और OpenAI के बीच विवाद क्यों है?
Musk OpenAI के को-फाउंडर थे, लेकिन मतभेदों के चलते उन्होंने कंपनी छोड़ दी और अब OpenAI के फॉर-प्रॉफिट बनने के खिलाफ कोर्ट केस कर रखा है.

Q4. क्या Musk पहले भी ऐसी धमकियां दे चुके हैं?
हां, Musk पहले भी कई बार पब्लिक में कानूनी कार्रवाई की बात कह चुके हैं, लेकिन हर बार कोर्ट तक मामला नहीं पहुंचा.

About the Author
author img
मोहित चतुर्वेदी

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Elon Musk

Trending news

गुजरात HC का बड़ा फैसला; मुसलमान मौखिक सहमति से कर सकते हैं तलाक, लिखित समझौते...
Gujarat High Court
गुजरात HC का बड़ा फैसला; मुसलमान मौखिक सहमति से कर सकते हैं तलाक, लिखित समझौते...
कौन होगा NDA का VP उम्मीदवार, मोदी-नड्डा चुनेंगे आज; BJP इस जाट नेता पर खेलेगी दांव!
vice president election
कौन होगा NDA का VP उम्मीदवार, मोदी-नड्डा चुनेंगे आज; BJP इस जाट नेता पर खेलेगी दांव!
'अपनों' के कारण घिर रहे फडणवीस? एनडीए की अंदरूनी कलह विपक्ष के लिए बनी हथियार
Politics
'अपनों' के कारण घिर रहे फडणवीस? एनडीए की अंदरूनी कलह विपक्ष के लिए बनी हथियार
क्या टैरिफ अटैक के बाद भारत ने रोक दी US के साथ डिफेंस डील? MEA ने दिया जवाब
india
क्या टैरिफ अटैक के बाद भारत ने रोक दी US के साथ डिफेंस डील? MEA ने दिया जवाब
Aaj Ki Taza Khabar Live: चीन पर लगातार नरमी बरत रहे ट्रंप, 90 दिन बढ़ाया टैरिफ सस्पेंशन
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: चीन पर लगातार नरमी बरत रहे ट्रंप, 90 दिन बढ़ाया टैरिफ सस्पेंशन
खूब झूमकर बरस रहे बादल, कई इलाकों में भरा पानी; घर से निकलने से पहले जान लें अपडेट
weather update
खूब झूमकर बरस रहे बादल, कई इलाकों में भरा पानी; घर से निकलने से पहले जान लें अपडेट
समंदर में दमखम दिखाने उतरी नौसेना तो PAK के होश हुए फाख्ता, 1971 दोहराए जाने का डर
Indian Navy
समंदर में दमखम दिखाने उतरी नौसेना तो PAK के होश हुए फाख्ता, 1971 दोहराए जाने का डर
क्या वाकई फतेहपुर में 'मंदिर' तोड़कर किया गया था मजार का निर्माण? क्यों उछला मामला
Fatehpur News
क्या वाकई फतेहपुर में 'मंदिर' तोड़कर किया गया था मजार का निर्माण? क्यों उछला मामला
मुनीर-बिलावल की धमकी ठेंगे पर! भारत पूरी तरह सुखाने जा रहा है पाकिस्तान का गला
india pakistan news
मुनीर-बिलावल की धमकी ठेंगे पर! भारत पूरी तरह सुखाने जा रहा है पाकिस्तान का गला
PAK पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से बड़ा खतरा, पाकिस्तान के लिए अगले 100 घंटे कितने अहम?
DNA Analysis
PAK पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से बड़ा खतरा, पाकिस्तान के लिए अगले 100 घंटे कितने अहम?
;