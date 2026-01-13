क्या Google बन जाएगा 'भस्मासुर'? Apple डील से बौखलाए Elon Musk, सता रहा है 'महा-तानाशाही' का डर!

गूगल और एप्पल की जुगलबंदी ने टेक वर्ल्ड में हलचल मचा दी है, लेकिन इस डील से सबसे ज्यादा बेचैन नजर आ रहे हैं एलन मस्क. मस्क का साफ कहना है कि अगर Apple अपने AI सिस्टम के लिए Google के Gemini मॉडल्स पर निर्भर हो जाता है, तो इससे गूगल जरूरत से ज्यादा ताकतवर बन जाएगा. Android, Chrome और वेब के बड़े हिस्से पर पहले से गूगल का दबदबा है और अब Apple Intelligence जैसे बड़े प्लेटफॉर्म का जुड़ना, उनके मुताबिक, ताकत के खतरनाक केंद्रीकरण की तरफ इशारा करता है. इसी नाराजगी में Elon Musk ने Apple-Google AI डील को “unreasonable concentration of power” बताया है. मस्क का मानना है कि यह साझेदारी सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, बल्कि यह भविष्य के AI इकोसिस्टम पर कंट्रोल की लड़ाई भी है. यही वजह है कि मस्क खुलकर इस डील के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं और इसे प्रतिस्पर्धा के लिए खतरा बता रहे हैं.

Elon Musk ने क्या कहा

Elon Musk ने Google द्वारा इस मल्टी-ईयर एग्रीमेंट की पुष्टि के तुरंत बाद X (पहले Twitter) पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सीधे Google के पोस्ट का जवाब देते हुए कहा कि यह समझौता Google की पहले से मौजूद ताकत को और बढ़ा देता है. Musk ने लिखा कि Android और Chrome जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पहले ही Google के पास हैं और अब Apple के AI सिस्टम को भी Gemini से जोड़ना शक्ति के संतुलन को बिगाड़ सकता है. उनके मुताबिक यह डील बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए सही संकेत नहीं है.

क्यों संवेदनशील है यह समय

Musk की यह टिप्पणी ऐसे वक्त पर आई है जब Apple और Google दोनों दबाव में हैं. Apple को लेकर लगातार यह आलोचना होती रही है कि वह जनरेटिव AI के मामले में अपने प्रतिद्वंद्वियों से पीछे रह गया है. वहीं Google अमेरिका और अन्य देशों में कई एंटी-ट्रस्ट मामलों का सामना कर रहा है, जिनका संबंध सर्च, डिजिटल विज्ञापन और ब्राउजर मार्केट में उसके दबदबे से है. ऐसे में Apple-Google की यह AI साझेदारी नियामकों की नजर में और ज्यादा संवेदनशील बन जाती है.

Musk इस मुद्दे में क्यों कूदे

Elon Musk की नाराजगी सिर्फ विचारधारात्मक नहीं है. उनकी AI कंपनी xAI इस समय Apple और OpenAI के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रही है. यह मामला उस साझेदारी से जुड़ा है जिसके तहत Apple ने ChatGPT को Siri और Apple Intelligence में एक वैकल्पिक फीचर के तौर पर जोड़ा था. Musk का आरोप है कि Apple अपने App Store के नियमों के जरिए OpenAI को अनुचित फायदा पहुंचा रहा है और Grok जैसे अन्य AI असिस्टेंट्स को सही मौके नहीं मिल पा रहे.

App Store को लेकर गंभीर आरोप

Musk ने पहले भी Apple पर आरोप लगाए हैं कि उसकी नीतियां ऐसी हैं जिससे OpenAI के अलावा किसी और AI कंपनी के लिए App Store में नंबर-1 बनना लगभग नामुमकिन हो जाता है. उन्होंने इसे सीधे तौर पर एंटी-ट्रस्ट कानूनों का उल्लंघन बताया है. हालांकि इन दावों को कई एक्सपर्ट्स ने चुनौती दी है, लेकिन Musk की कंपनी की ओर से दायर मुकदमा शुरुआती चरण में खारिज नहीं हुआ है और अब आगे की सुनवाई तय है.

Google के बढ़ते दबदबे पर सवाल

Musk का तर्क है कि Android, Chrome और वेब इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े हिस्से पर पहले से Google का नियंत्रण है. अब अगर Apple के AI सिस्टम भी उसी कंपनी के मॉडल्स पर निर्भर हो जाएंगे, तो बहुत ज्यादा ताकत एक ही हाथ में सिमट सकती है. यह देखना बाकी है कि रेगुलेटरी एजेंसियां इस तर्क से सहमत होती हैं या नहीं.

Grok खुद भी विवादों में

दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान Elon Musk का AI चैटबॉट Grok भी अंतरराष्ट्रीय विवादों में फंसा हुआ है. हाल ही में Grok पर बिना सहमति और यौन रूप से आपत्तिजनक इमेज बनाने के आरोप लगे, जिनमें नाबालिगों से जुड़ा कंटेंट भी शामिल बताया गया. इसके बाद इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों ने Grok को ब्लॉक कर दिया है. साथ ही कई जगहों पर जांच शुरू हो चुकी है और App Store से xAI ऐप हटाने की मांग भी उठी है.

आगे क्या होगा

Apple-Google AI डील और Musk की प्रतिक्रिया ने AI इंडस्ट्री में शक्ति संतुलन को लेकर नई बहस छेड़ दी है. आने वाले समय में यह साफ होगा कि यह साझेदारी तकनीकी प्रगति का उदाहरण बनती है या फिर एंटी-ट्रस्ट जांचों का नया कारण.