Elon Musk के X पर चल रहा है Grok Imagine फीचर का क्रेज, सेकेंडों में फोटो बन रही वीडियो, ये रहा पूरा प्रोसेस

X AI Feature: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इन दिनों Grok Imagine फीचर का क्रेज खूब देखने को मिल रहा है.  यह फीचर यूजर्स को किसी भी फोटो को कुछ ही सेकंड में रियलिस्टिक वीडियो में बदल देता है, वो भी बिना किसी एडिटिंग ऐप या प्रोफेशनल स्किल के. इस कमाल के फीचर को आपने ट्राई किया क्या? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 02, 2025, 10:18 AM IST
Elon Musk के X पर चल रहा है Grok Imagine फीचर का क्रेज, सेकेंडों में फोटो बन रही वीडियो, ये रहा पूरा प्रोसेस

Grok Imagine Feature: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लगातार नए-नए अपडेट लाकर अपने यूजर्स को कुछ न कुछ खास फीचर्स देते रहते हैं, जिससे उनका एक्सपीरियंस बेहतर हो. इस मामले में  X (पहले Twitter) भी पीछे नहीं है. इसी क्रम में Elon Musk के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने अपने यूजर्स के लिए एक बहुत ही शानदार AI फीचर पेश किया है. नए फीचर की सहायता से अब किसी भी स्टिल फोटो को कुछ ही सेकंड में वीडियो में बदला जा सकता है वो भी बिना किसी एडिटिंग ऐप या स्किल के. यह फीचर Grok Imagine के जरिए काम करता है जो फोटो में मोशन इफेक्ट, बैकग्राउंड म्यूज़िक और सिनेमैटिक ट्रांजिशन जोड़कर उसे एकदम रियल बना देता है. फिलहाल  X का यह स्पेशल फीचर अभी सिर्फ iOS यूजर्स को ही मिल रहा है लेकिन बहुत ही जल्द यह फीचर Android यूजर्स को भी मिलने वाला है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि कैसे काम करता है X का यह नया AI मैजिक फीचर और आप इस फीचर की सहायता से कैसे इमेज से वीडिया बना सकते हैं.

ये रहा पूरा प्रोसेस
X पर Grok AI की सहायता से किसी भी फोटो से वीडियो बनाना बहुत ही आसान है. फोटो से वीडियो बनाने से पहले यह जरूर चेक कर लें कि आपके iPhone में X ऐप का लेटेस्ड वर्जन इंस्टॉल है या नहीं. अगर आपके फोन में ऐप का लेटेस्ट वर्जन नहीं तो परेशान होने की कोई बात नहीं है आप ऐप्पल स्टोर में जाकर इस ऐप को अपडेट कर लें. इसके बाद नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें-

सबसे पहले अपने iPhone में Grok खोलें ओपन करें और + आइकन पर टैप करके नया पोस्ट शुरू करें.

अब फोटो आइकन पर टैप करें और अपनी गैलरी से वह इमेज सेलेक्ट करें जिसे वीडियो में बदलना है.

फोटो सेलेक्ट करने के बाद Make video with Grok ऑप्शन पर टैप करें.

अब Grok का AI इंजन आपकी इमेज को रियल टाइम में प्रोसेस करेगा और उसमें मोशन, इफेक्ट्स और ट्रांजिशन जोड़कर एक शानदार वीडियो तैयार कर देगा.

बस इतना करते ही कुछ ही सेकंड में आपकी नार्मल फोटो एक शानदार वीडियो में बदल जाएगी वो भी बिना किसी एडिटिंग टूल के.

इस बात का भी रखें ध्यान
लेकिन इस का भी घ्यान रखें कि इस फीचर का उपयोग करने के लिए आपके फोन में Grok ऐप इंस्टॉल और लॉगिन होना जरूरी है. एक बार ऐसा करने के बाद सिस्टम बाकी सब कुछ अपने आप बैकग्राउंड में प्रोसेस कर देता है.
नार्मल फिल्टर्स से अलग Grok का एनिमेशन इंजन डीप जनरेटिव AI की सहायता से काम करता है जो आपकी फोटो के ऑब्जेक्ट्स, लाइटिंग और डेप्थ के अनुसार उसमें नेचुरल मूवमेंट और सिनेमैटिक ट्रांजिशन जोड़ता है. इससे ऐसा लगता है मानो इमेज को किसी प्रोफेशनल कैमरे से पैन शॉट में वीडियो बनाया गया हो. 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

X AI FeatureGrok ImagineElon Musk

