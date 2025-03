एलन मस्क ने बेच दिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, जानें कितने में हुई डील, कौन है नया मालिक

Elon Musk sold X: अमेरिका के बिजनेसमैन एलन मस्क ने कुछ साले पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (नया नाम X) को खरीदा था. अब मस्क ने कई बदलाव करने के बाद X को बेच दिया है. X को एलन मस्क (Elon Musk) की ही दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI ने खरीदा है.

2 लाख 82 हजार करोड़ रुपये में बिका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X

33 अरब डॉलर में ये डील हुई है. भारतीय करेंसी में ये रकम करीब 2 लाख 82 हजार करोड़ रुपये है. इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट कर एलन मस्क ने दी. बताया जा रहा है कि इस डील का मकसद xAI की AI स्‍पेशलाइजेशन को X की व्यापक पहुंच के साथ मिलाना है.

एलन मस्क ने X पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, '' ऑल-स्टॉक ट्रांजेक्शन में X का अधिग्रहण xAI ने कर लिया है. xAI की वैल्यू 80 बिलियन डॉलर और X की वैल्यू 33 बिलियन डॉलर इस कॉम्बिनेशन के तहत है. 12 बिलियन डॉलर का ऋण डील में शामिल होने के कारण X का ओवरऑल वैल्यूएशन 45 बिलियन डॉलर है."

@xAI has acquired @X in an all-stock transaction. The combination values xAI at $80 billion and X at $33 billion ($45B less $12B debt).

Since its founding two years ago, xAI has rapidly become one of the leading AI labs in the world, building models and data centers at…

— Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2025