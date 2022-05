Elon Musk के Starlink नेटवर्क का भारत में होने जा रहा ‘Swag से स्वागत’! जानिए सबकुछ

Elon Musk owned SpaceX’s Starlink Network Coming Soon to India: दुनिया के सबसे अमीर आदमी, एलन मस्क (Elon Musk) की कंपनी स्पेस-एक्स (SpaceX) काफी मशहूर है. स्पेस-एक्स ने हाल ही में एक अनाउन्स्मेन्ट किया है कि उनके सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, स्टारलिंक (Starlink) को अब 32 देशों में उपलब्ध किया जा रहा है. आपको बता दें कि इन देशों की लिस्ट में में भारत (India) का नाम भी शामिल है. आइए जानते हैं कि स्टारलिंक नेटवर्क को किन देशों में लॉन्च किया जा रहा है और ये किस तरह काम करेगा..

एलन मस्क (Elon Musk) की कंपनी की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक (Starlink) को कई सारे देशों में जारी किया जा रहा है, इस बारे में ऐलान हो गया है. स्पेस-एक्स (SpaceX) ने हाल ही में ट्विटर (Twitter) के जरिए ये अनाउन्स किया है कि स्टारलिंक को 32 देशों के लिए जारी किया जा रहा है. इन 32 देशों में कौनसे नाम शामिल हैं, इस बात की जानकारी ट्वीट में दिए मैप से लगाई जा सकती है.

Starlink is now available in 32 countries around the world. People ordering from areas marked “available” will have their Starlink shipped immediately → https://t.co/slZbTmHdml pic.twitter.com/CecM1pkf5D

— SpaceX (@SpaceX) May 13, 2022