जैसे स्पेस में मोबाइल टावर लगा हो! एलन मस्क की कंपनी अंतरिक्ष में करने जा रही कौन सा टेस्ट

Spacex Starlink: अभी तक आपने मैदानों, घर या बिल्डिंग की छतों पर ही मोबाइल फोन का टावर लगे हुए देखा होगा. लेकिन, अब अंतरिक्ष में भी सेल फोन टावर लग सकते हैं. दुनिया के सबसे अमीर आदमी Elon Musk की कंपनी यह कारनाम कर सकती है. एलन मस्क ने स्पेसएक्स नाम की एक कंपनी बनाई, जिसने अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता और आसान बना दिया है. अब एलन मस्क की कंपनी स्पेस में एक नया टेस्ट करने जा रही है, जिससे आपके स्मार्टफोन सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट हो सकेंगे. आइए आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं.

मोबाइल से कनेक्ट होंगे सैटेलाइट

स्पेसएक्स कंपनी अंतरिक्ष में सेटेलाइट (उपग्रह) भेज रही है. ये सेटेलाइट आपके मोबाइल फोन को सीधे कनेक्ट करेंगे, जिससे आप दूरदराज के इलाकों में भी फोन का इस्तेमाल कर सकेंगे. आपको अपने फोन में कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है. इस सर्विस का टेस्ट 27 जनवरी से शुरू हो रहा है. इसका मकसद दुनिया भर में ऐसे इलाको में मेबाइल फोन को सेलुलर नेटवर्क से कनेक्ट करना है, जहां फोन काम नहीं करते हैं. इससे इमरजेंसी सिचुएशन में मदद मांगना आसान हो जाएगा.

STARLINK’S NEXT BIG THING CELL SERVICE FROM SPACE

SpaceX is testing a game-changing Starlink upgrade Direct to Cell satellites that connect mobile phones to cellular service anywhere on Earth even in the middle of nowhere.

These satellites act as cell towers in space twitter.com/mgLiODNdbM

Mario Nawfal MarioNawfal January 24 2025