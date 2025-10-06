Elon Musk की SpaceX ने फिर मारी बाजी, मिले 714 मिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स, Blue Origin को अभी भी नहीं मिली हरी झंडी

SpaceX Wins Major US Contracts: अमेरिकी अंतरिक्ष बल (US Space Force) ने Elon Musk की कंपनी SpaceX को आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सात में से पांच बड़े और महत्वपूर्ण सैन्य मिशन सौंपे हैं. इन मिशनों की कुल मिलाकर कीमत 714 मिलियन डॉलर यानी लगभग 63,41,74,54,724.40 रुपये है. इसके बाद से माना जा रहा है कि पेंटागन अंतरिक्ष कॉन्ट्रैक्ट्स में SpaceX की पकड़ और भी मजबूत होने की उम्मीद है.

भले ही हाल में एलन मस्क और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कुछ विवाद चल रह हैं. United Launch Alliance ने बचे हुए दो मिशन 428 मिलियन डॉलर में अपने नाम किए है.

2027 से 2032 तक होंगे 54 मिशन

ये सभी कॉन्ट्रैक्ट नेशनल सिक्योरिटी स्पेस लॉन्च प्रोग्राम (NSSL) के तहत आते हैं. पहले इस प्रोग्राम में SpaceX, ULAऔर जेफ बेजोस की Blue Origin को सेलेक्ट किया गया था. इनके लिए 54 मिशन तय हुए, जिनकी कुल मिलाकर कीमत 13.5 बिलियन डॉलर है. ये प्रोग्राम 2027 से 2032 के बीच पूरे किया जाएंगे. एयर एंड स्पेस फोर्सेज के मुताबिक,अमेरिका के स्पेस सिस्टम कमांड के कर्नल एरिक जारिबनिस्की का कहना है कि, "स्पेस हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी और सबसे ऊंचा स्थान है."

सैनिकों तक संसाधन पहुंचाना मिशन

यूएस अंतरिक्ष बल ने कहा, "हमारा अल्टीमेट मिशन सैनिकों तक जरूरी संसाधनों को पहुंचाना है और इसके लिए सरकार और इंडस्ट्री के बीच मजबूत पार्टनरशिप बेहद जरूरी है." SpaceX को जिन 5 मिशनों की जिम्मेदारी दी गई है, उनमें एक कम्युनिकेशन यानी संचार सैटेलाइट, तीन गोपनीय मिशन है और एक रिकॉनसेंस (जासूसी) सैटेलाइट शामिल हैं. इनके लॉन्च की संभावना 2027 में की जा रही है. क्योंकि स्पेस फोर्स दो साल पहले से इसकी प्लानिंग बनाती है.

वहीं दूसरी तरफ, Blue Origin का New Glenn रॉकेट, जो SpaceX Falcon Heavy का कंपीटीटर है. यह अभी तक NSSL मिशन के लिए सर्टिफाइड नहीं हुआ है. इसलिए इस बार इसे कोई लॉन्च मिशन नहीं सौंपा गया है.

SpaceX की राष्ट्रीय सुरक्षा में बढ़त

Blue Origin को अगली बार वित्तीय वर्ष 2027 में मिशन का मौका दिया जाएगा. हालांकि इसका अपकमिंग NASA Mars मिशन, जो पहले 2024 में लॉन्च होने वाला था. अब इस महीने के आखिर तक लॉन्च होने की उम्मीद है. इसकी सर्टिफिकेशन की संभावना को आगे बढ़ा सकता है.

इन सौंपे गए कॉन्ट्रैक्ट्स से SpaceX की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए अंतरिक्ष लॉन्च में बढ़त साफ-साफ दिखा रही है. जबकि Blue Origin अभी स्पेस रेस में अपनी मजबूत स्थान बनाने की कोशिश ही कर रहा है.