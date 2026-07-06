/बांग्लादेश बना Starlink का नया हब, पड़ोसी देशों को मिलेगा अनफिल्टर्ड इंटरनेट, भारत में क्यों अटकी है बात?

ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि बांग्लादेश को स्टारलिंक सर्विस की तैयारी हो रही है, लेकिन भारत में देरी के पीछे का क्या कारण है? इसका जवाब है भारत में सुरक्षा और रेगुलेटरी मंजूरियों के कारण से स्टारलिंक को इंटरनेट सेवाएं शुरू करने में देरी हो रही है. बड़ी बात यह है कि भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां विदेशी सैटेलाइट टर्मिनल्स की सुरक्षा, डेटा ट्रैफिक की निगरानी और स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर पूरी तरह आश्वस्त होना चाहती हैं. भारत में अभी स्टारलिंक को इन-प्रिंसिपल लाइसेंस मिल चुका है और वह भारत सरकार के साथ बातचीत चल रही है. सुरक्षा मंजूरी और स्पेक्ट्रम न मिलने के कारण से कमर्शियल लॉन्च में देरी हो रही है.