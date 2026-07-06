/बांग्लादेश बना Starlink का नया हब, पड़ोसी देशों को मिलेगा अनफिल्टर्ड इंटरनेट, भारत में क्यों अटकी है बात?

What is Unfiltered Internet: एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी Starlink ने भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बड़ा दांव खेल दिया है. बांग्लादेश सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद अब स्टारलिंक वहां से नेपाल और भूटान जैसे देशों को अनफिल्टर्ड हाई-स्पीड इंटरनेट एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है. इस फैसले ने बांग्लादेश को रातों-रात दक्षिण एशिया का नया इंटरनेट हब बनाने की रेस में सबसे आगे खड़ा कर दिया है.
बांग्लादेश टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी कमीशन यानी BTRC ने स्टारलिंक को अनफिल्टर्ड इंटरनेट बैंडविड्थ पड़ोसी देशों को एक्सपोर्ट करने की परमिशन दे दी है. इस फैसले से बांग्लादेश की सरकारी और प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को विदेशी मुद्रा कमाने का एक शानदार मौका मिलेगा.
अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर क्या है अनफिल्टर्ड इंटरनेट? तो इसका जवाब है कि जब भी हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो सरकारें सुरक्षा कारणों से उसे फिल्टर करती हैं जैसे कुछ ऐप्स या वेबसाइट्स ब्लॉक करना. लेकिन जब एक देश से दूसरे देश में इंटरनेट का ट्रैफिक भेजा जाता है, तो उसे अनफिल्टर्ड रखना होता है.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों को बेहतरीन और हाई-क्वालिटी इंटरनेट चाहिए, और कोई भी देश ऐसा इंटरनेट नहीं लेना चाहेगा जिसे पहले ही किसी दूसरे देश ने फिल्टर या मॉनिटर किया हो.
अनफिल्टर्ड इंटरनेट बांग्लादेश नहीं बल्कि नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों के लिए होगा. बांग्लादेश के अंदर रहने वाले लोगों या वहां आने वाले विदेशी पर्यटकों को यह इंटरनेट नहीं मिलेगा. बांग्लादेश के अंदर स्टारलिंक जो इंटरनेट देगी, वह सरकारी नियमों के मुताबिक पूरी तरह फिल्टर होगा.
बांग्लादेश की सरकारी कंपनी बांग्लादेश सबमरीन केबल कंपनी लिमिटेड स्टारलिंक को यह बैंडविड्थ सप्लाई करेगी. दोनों के बीच 3 साल का समझौता हुआ है. वहीं अगर सरकारी कंपनी पूरा बैंडविड्थ नहीं दे पाती है, तो स्टारलिंक Summit Communications और Fiber@Home जैसी प्राइवेट कंपनियों से इंटरनेट ले सकेगी. स्टारलिंक का इंटरनेशनल ट्रैफिक बांग्लादेश और सिंगापुर या ओमान जैसे देशों के बीच बिना किसी रुकावट के ट्रांसफर होगा. इसमें बांग्लादेश के घरेलू यूजर्स का डेटा शामिल नहीं होगा.
ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि बांग्लादेश को स्टारलिंक सर्विस की तैयारी हो रही है, लेकिन भारत में देरी के पीछे का क्या कारण है? इसका जवाब है भारत में सुरक्षा और रेगुलेटरी मंजूरियों के कारण से स्टारलिंक को इंटरनेट सेवाएं शुरू करने में देरी हो रही है. बड़ी बात यह है कि भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां विदेशी सैटेलाइट टर्मिनल्स की सुरक्षा, डेटा ट्रैफिक की निगरानी और स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर पूरी तरह आश्वस्त होना चाहती हैं. भारत में अभी स्टारलिंक को इन-प्रिंसिपल लाइसेंस मिल चुका है और वह भारत सरकार के साथ बातचीत चल रही है. सुरक्षा मंजूरी और स्पेक्ट्रम न मिलने के कारण से कमर्शियल लॉन्च में देरी हो रही है.