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बांग्लादेश बना Starlink का नया हब, पड़ोसी देशों को मिलेगा अनफिल्टर्ड इंटरनेट, भारत में क्यों अटकी है बात?

Starlink News: एलन मस्क की स्टारलिंक ने बांग्लादेश के साथ मिलकर दक्षिण एशिया में बड़ा दांव चला है. वहां से नेपाल और भूटान को अनफिल्टर्ड इंटरनेट सप्लाई करने की तैयारी है, जिससे बांग्लादेश नया टेक हब बन रहा है. जानिए आखिर भारत में क्यों फंसा है स्टारलिंक का पेंच.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 06, 2026, 09:14 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 09:14 AM IST
बांग्लादेश बना Starlink का नया हब, पड़ोसी देशों को मिलेगा अनफिल्टर्ड इंटरनेट, भारत में क्यों अटकी है बात?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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