Elon Musk की Starlink ने तोड़ा रिकॉर्ड! अंतरिक्ष में भेजे 10,000 सैटेलाइट, Jio-Airtel की उड़ेगी नींद!

Elon Musk Starlink Launched 10000 Satellites: एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने अंतरिक्ष में एक नया इतिहास रच दिया है. कंपनी ने अपने स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत 10,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजकर एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है. हाल ही में Falcon 9 रॉकेट से 56 सैटेलाइट्स को पृथ्वी की निचली ऑर्बिट में स्थापित किया गया है. मस्क का लक्ष्य पूरी दुनिया को सस्ता और हाई-स्पीड इंटरनेट देना है. कंपनी का सपना है कि 30,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स के जरिए उन दूरदराज के इलाकों में भी इंटरनेट पहुंचाया जाए जहां आज तक नेटवर्क नहीं पहुंच पाया है. अगस्त 2025 तक स्टारलिंक के 70 लाख से भी ज्यादा यूजर्स हो चुके हैं. यह कंपनी अब स्मार्टफोन्स के लिए डायरेक्ट इंटरनेट की सुविधा देने की तैयारी कर रही है. इससे बिना किसी टावर के भी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे.

क्या Starlink बदल देगा आपका इंटरनेट?

स्टारलिंक की शुरुआत 2018 में हुई थी और 2021 में यह आम लोगों के लिए शुरू हुआ. अब तक लॉन्च किए गए 10,000 सैटेलाइट्स में से करीब 8,608 अभी भी काम कर रहे हैं. हर सैटेलाइट की उम्र लगभग पांच साल होती है. Starlink की तेज इंटरनेट स्पीड भारतीय टेलीकॉम कंपनियों जैसे- Jio और Airtel के लिए बड़ी चुनौती है. खासकर जब स्टारलिंक जल्द ही भारत में एंट्री लेने की तैयारी में है.

SpaceX का Starship टेस्ट हुआ सफल

SpaceX केवल स्टारलिंक पर ही काम नहीं कर रही है. कंपनी ने हाल ही में अपने मंगल और चंद्रमा मिशनों के लिए बनाए स्टारशिप रॉकेट का दसवां टेस्ट उड़ान सफल हुआ है. इसके अलावा SpaceX ने स्टारलिंक परफॉर्मेंस नामक एक नया और मजबूत इंटरनेट टर्मिनल पेश किया है. यह खराब मौसम में भी 10 साल तक आसानी से काम कर सकता है.

अंतरिक्ष में क्यों बढ़ रहा है खतरा?

इतने सारे सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजने से एक बड़ी चुनौती भी सामने आ रही है. अतरिक्ष में भीड़ यानी (Space Crowding). विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों और रिसर्च में मुश्किल हो सकती है. सैटेलाइट्स के आपस में टकराने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है. इस समस्या से निपटने के लिए अब अंतरिक्ष में नियम बनाने की जरूरत महसूस हो रही है.

आगे क्या है Elon Musk का प्लान?

SpaceX अब अपने नए और विशाल स्टारशिप रॉकेट का यूज करके स्टारलिंक V3 सैटेलाइट्स लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. ये नए सैटेलाइट्स बड़े होंगे और फाल्कन 9 रॉकेट इन्हें ले जाने में सक्षम नहीं है. स्टारशिप रॉकेट एक बार में 60 सैटेलाइट्स ले जा सकेगा. ये अगले साल से काम करना शुरू कर सकता है.