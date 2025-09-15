Elon Musk की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस से परेशान हुए यूजर्स, Starlink को लेकर अचानक सामने आई ये दिक्कत

Elon Musk की कंपनी SpaceX ऑपरेटेड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक (Starlink) को लेकर लंबे वक्त से काफी चर्चा चल रही है. हालांकि, इसे लेकर अब खबरें आ रही है कि 15 सितंबर, सोमवार को अचानक Starlink की सर्विस पूरी दुनिया में ठप पड़ गई और ऐसे में दुनियाभर के यूजर्स को सैटेलाइट से इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. बताया जा रहा है कि यूजर्स कई घंटों से इस परेशानी से जूझ रहे हैं.

Starlink ने नहीं बताई वजह

रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार, Starlink ने अपने एक बयान में कहा, 'Starlink इस वक्त आउटेज की समस्या से जूझ रहा है. फिलहाल हमारी टीम इसकी जांच में जुटी है.' हालांकि, कंपनी ने इस बात का खुलासा अब तक नहीं किया है कि सर्विस में आई इस खराबी का कारण क्या है. बता दें कि लो-अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स (low-Earth orbit satellites) के जरिए Starlink दुनियाभर में इंटरनेट सर्विस की सेवाएं पहुंचाता है, दुनिया के रिमोट एरिया और कॉन्फ्लिक्ट जोन में इसका इस्तेमाल किया जाता है.

14 सितंबर की सुबह से आने लगी थी परेशानी

वेबसाइट्स और ऑनलाइन सर्विसेज के रियल टाइम में आउटेज को ट्रैक करने वाले प्लेटफॉर्म डाउनडिटेक्टर की मानें तो अमेरिका में सबसे ज्यादा इस समस्या का प्रभाव देखने को मिला है. बताया जा रहा है कि सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस में 14 सितंबर की सुबह, करीब 10:09 बजे से ही परेशानियां होने लगी थीं. करीब 50,000 यूजर्स ने इस दिक्कत को लेक शिकायत दर्ज कराई है. रिपोर्ट्स की मानें तो इसमें से 60% लोगों को इंटरनेट की क्नेक्टिविटी में परेशानी आई, जबकि 40% लोगों ने पूरी तरह ब्लैकआउट का सामना किया.

मस्क पर निकाला लोगों ने गुस्सा

Starlink के आउटेज की समस्या पर लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X जमकर पोस्ट करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है. वहीं, लोगों ने तो सीधे एलन मस्क को ही टैग करते हुए अपना समस्या बताना शुरू कर किया. डाउनडिटेक्टर के लाइव आउटेज मैप में देखा जा सकता है कि सबसे ज्यादा परेशानी फीनिक्स, डलास, ह्यूस्टन, अटलांटा, सिएटल और शिकागो जैसे बड़े अमेरिकी शहरों में आई है.