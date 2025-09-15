Elon Musk की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस से परेशान हुए यूजर्स, Starlink को लेकर अचानक सामने आई ये दिक्कत
Advertisement
trendingNow12923363
Hindi Newsटेक

Elon Musk की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस से परेशान हुए यूजर्स, Starlink को लेकर अचानक सामने आई ये दिक्कत

Elon Musk की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस Starlink का धूम पूरी दुनिया में देखने को मिली, लेकिन अब खबर आ रही है कि मस्क के इस इंटरनेट सर्विस की वजह से लोग परेशान हो गए हैं. चलिए जानते हैं कि लोगों ने किस तरह की समस्या जूझना पड़ रहा है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 15, 2025, 05:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Elon Musk की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस से परेशान हुए यूजर्स, Starlink को लेकर अचानक सामने आई ये दिक्कत

Elon Musk की कंपनी SpaceX ऑपरेटेड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक (Starlink) को लेकर लंबे वक्त से काफी चर्चा चल रही है. हालांकि, इसे लेकर अब खबरें आ रही है कि 15 सितंबर, सोमवार को अचानक Starlink की सर्विस पूरी दुनिया में ठप पड़ गई और ऐसे में दुनियाभर के यूजर्स को सैटेलाइट से इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. बताया जा रहा है कि यूजर्स कई घंटों से इस परेशानी से जूझ रहे हैं.

Starlink ने नहीं बताई वजह
रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार, Starlink ने अपने एक बयान में कहा, 'Starlink इस वक्त आउटेज की समस्या से जूझ रहा है. फिलहाल हमारी टीम इसकी जांच में जुटी है.' हालांकि, कंपनी ने इस बात का खुलासा अब तक नहीं किया है कि सर्विस में आई इस खराबी का कारण क्या है. बता दें कि लो-अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स (low-Earth orbit satellites) के जरिए Starlink दुनियाभर में इंटरनेट सर्विस की सेवाएं पहुंचाता है, दुनिया के रिमोट एरिया और कॉन्फ्लिक्ट जोन में इसका इस्तेमाल किया जाता है.

Oppo F31 Series भारत में लॉन्च: 7,000mAh बैटरी, दमदार कूलिंग सिस्टम और तगड़ी....

Add Zee News as a Preferred Source

14 सितंबर की सुबह से आने लगी थी परेशानी
वेबसाइट्स और ऑनलाइन सर्विसेज के रियल टाइम में आउटेज को ट्रैक करने वाले प्लेटफॉर्म डाउनडिटेक्टर की मानें तो अमेरिका में सबसे ज्यादा इस समस्या का प्रभाव देखने को मिला है. बताया जा रहा है कि सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस में 14 सितंबर की सुबह, करीब 10:09 बजे से ही परेशानियां होने लगी थीं. करीब 50,000 यूजर्स ने इस दिक्कत को लेक शिकायत दर्ज कराई है. रिपोर्ट्स की मानें तो इसमें से 60% लोगों को इंटरनेट की क्नेक्टिविटी में परेशानी आई, जबकि 40% लोगों ने पूरी तरह ब्लैकआउट का सामना किया.

भारत में लॉन्च हुआ Realme P3 Lite 5G, मिलेगा 32MP कैमरा और तगड़ी बैटरी; जानिए कीमत

मस्क पर निकाला लोगों ने गुस्सा
Starlink के आउटेज की समस्या पर लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X जमकर पोस्ट करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है. वहीं, लोगों ने तो सीधे एलन मस्क को ही टैग करते हुए अपना समस्या बताना शुरू कर किया. डाउनडिटेक्टर के लाइव आउटेज मैप में देखा जा सकता है कि सबसे ज्यादा परेशानी फीनिक्स, डलास, ह्यूस्टन, अटलांटा, सिएटल और शिकागो जैसे बड़े अमेरिकी शहरों में आई है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

Elon Muskstarlink

Trending news

स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
Health news in Hindi
स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
waqf act
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
PM मोदी को खचाखच भरी रैली में दिखा 'कृष्ण चूड़ा', जिसके बदौलत बदल गई असम की तस्वीर
Sarbananda Sonowal
PM मोदी को खचाखच भरी रैली में दिखा 'कृष्ण चूड़ा', जिसके बदौलत बदल गई असम की तस्वीर
PM मोदी वर्षों बाद भी कार्यकर्ताओं को रखते हैं याद, ट्रेंड कर रहा पुराना किस्सा
PM Modi
PM मोदी वर्षों बाद भी कार्यकर्ताओं को रखते हैं याद, ट्रेंड कर रहा पुराना किस्सा
डेढ़ लाख करोड़ रुपए के लिए दुबई में खेला गया भारत-PAK का मैच, संजय राउत का बड़ा दावा
asia cup 2025 india pakistan match
डेढ़ लाख करोड़ रुपए के लिए दुबई में खेला गया भारत-PAK का मैच, संजय राउत का बड़ा दावा
कश्मीर के किसानों को बड़ा तोहफा, अब श्रीनगर से सीधा दिल्ली जाएगी पार्सल ट्रेन
Kashmir
कश्मीर के किसानों को बड़ा तोहफा, अब श्रीनगर से सीधा दिल्ली जाएगी पार्सल ट्रेन
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, गुरुद्वारे में टेका मत्था
rahul gandhi punjab visit
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, गुरुद्वारे में टेका मत्था
सबसे कम उम्र में मेयर बनकर बनाया था रिकॉर्ड, अब लंदन में हुई सम्मानित तो मचा घमासान
Thiruvananthapuram
सबसे कम उम्र में मेयर बनकर बनाया था रिकॉर्ड, अब लंदन में हुई सम्मानित तो मचा घमासान
शुक्र है उत्तर भारत के ऐसे नेता तमिलनाडु में नहीं… आखिर ऐसा क्यों बोलीं DMK सांसद
Anurag Thakur
शुक्र है उत्तर भारत के ऐसे नेता तमिलनाडु में नहीं… आखिर ऐसा क्यों बोलीं DMK सांसद
अस्पताल का नाम बदल गया तो मुआवजा नहीं मिलेगा? प्रोफेसर का केस आपको जानना चाहिए
Karnataka High Court
अस्पताल का नाम बदल गया तो मुआवजा नहीं मिलेगा? प्रोफेसर का केस आपको जानना चाहिए
;