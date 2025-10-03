Advertisement
trendingNow12946060
Hindi Newsटेक

Free में मिलेगा इंटरनेट! एलन मस्क ने कर दिया बड़ा ऐलान, 150 देशों को होगा फायदा, पर क्या भारतीयों को मिलेगा लाभ?

Starlink Free Internet: दुनियाभर में हाई-स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने वाली एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑफर पेश किया है. कंपनी ने 150 से अधिक देशों के लिए एक स्पेश स्कीम शुरू की है जिसके तहत 1 महीने तक फ्री इंटरनेट का यूजर्स मजा ले सकेंगे.मस्क की इस स्कीम का फायद क्या भारत के लोगों को होगा? आइए जानते हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 03, 2025, 01:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Free में मिलेगा इंटरनेट! एलन मस्क ने कर दिया बड़ा ऐलान, 150 देशों को होगा फायदा, पर क्या भारतीयों को मिलेगा लाभ?

Starlink Free Internet:  इंटरनेट की दुनिया में क्रांति लाने वाली एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक (Starlink) ने एक बड़ी घोषणा कर दी है. अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए स्टारलिंक ने 150 से ज्यादा देशों के लिए एक शानदार योजना पेश की है. इस स्कीम के तहत यूजर्स को 1 महीने तक के लिए इंटरनेट का फ्री ट्रायल दिया जाएगा.  यह स्कीम ऐसे समय में आई है जब दुनिया के दूरदराज के इलाकों में भी हाई-स्पीड इंटरनेट की मांग तेजी से बढ़ रही है. यह फ्री ऑफर यूजर्स को बिना किसी खर्च के सुपर हाई स्पीड का एक्सपीरियंस देगा. यह स्कीम  स्टारलिंक  की रेफरल स्कीम है जिसमें स्‍टारलिंक यूजर्स को एक लिंक अपने जानने वालों को शेयर करना होगा. अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या भारत के लिए भी यह स्कीम है? आइए जानते हैं...

स्‍टारलिंक रेफरल स्‍कीम को जान लीजिए
स्‍टारलिंक दुनियाभर में अपना यूजर बेस बढ़ाने की कोशिश में है. इस क्रम में उसने यह स्कीम शुरू किया है. स्‍कीम के तहत स्‍टारलिंक के कस्‍टमर्स को एक रेफरल लिंक अपने किसी दोस्त, फैमिली या फिर जानने वाले के पास शेयर करना होगा. यह रेफरल लिंक स्‍टारलिंक के ऐप और वेबसाइट से जनरेट होगा. लिंक मिलने के बाद अगर कोई व्‍यक्‍त‍ि स्‍टारलिंक की सर्विस लेता है तो लिंक भेजने वाले को एक महीने का इंटरनेट मिलगा वो भी बिलकुल फ्री.

ये भी पढे़ंः Apple Watch बनी संकटमोचक! स्कूबा डाइविंग हादसे में 26 साल के शख्स की बचाई जान

Add Zee News as a Preferred Source

भारत के लोगों को भी होगा फायदा?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्‍टारलिंक की यह स्कीम उन 150 देशों के लिए पेश की है जहां कंपनी को सैटेलाइट इंटरनेट चलाने के लिए मंजूरी मिल गई है और सर्विस शुरू हो चुकी है. इस लिस्ट में भारत का नम नहीं है. ऐसे में भारतीयों को स्‍कीम का फायदा नहीं होगा.

सैटेलाइट इंटरनेट की इन्हें भी मिली है इजाजत
भारत में स्‍टारलिंक की सर्विस को शुरू करने के लिए तेजी से काम चल रहा है. उम्मीद है कि अगले साल तक शुरू हो सकती है. सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है. अब कंपनी ग्राउंड इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर तैयार कर रही है. माना जा रहा है कि अगले साल यह सर्विस भारत में शुरू हो सकती है. हालांकि स्‍टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट एक महंगी सेवा है. इसकी किट का प्राइस ही लगभग 40 हजार रुपये है. वहीं बात करें मंथली प्लान की तो इसका लगभग 4 हजार रुपये के आस पास हो सकता है. स्‍टारलिंक अकेली नहीं है, जिसे भारत में सैटेलाइट इंटरनेट शुरू करने के लिए इजाजत मिली है. एयरटेल, जियो के समर्थन वाली कंपन‍ियां भी इस सर्विस को रोलआउट करने की तैयारी में हैं.

ये भी पढे़ंः OMG! 200Mbps के साथ Netflix-Prime भी फ्री, इस कंपनी ने लाया सबसे सस्ता प्लान

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Starlink Free InternetElon Muskstarlink

Trending news

पुतिन को पता है कौन सा बटन दबाना है...मोदी की तारीफ पर क्यों सावधान कर रहे एक्सपर्ट
India Russia News
पुतिन को पता है कौन सा बटन दबाना है...मोदी की तारीफ पर क्यों सावधान कर रहे एक्सपर्ट
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
Mohan Bhagwat
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
DNA Analysis
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA Analysis
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
Dussehra
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA Anlysis
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
DNA Analysis
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
Tamil Nadu news
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
congress
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
;