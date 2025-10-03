Free में मिलेगा इंटरनेट! एलन मस्क ने कर दिया बड़ा ऐलान, 150 देशों को होगा फायदा, पर क्या भारतीयों को मिलेगा लाभ?

Starlink Free Internet: इंटरनेट की दुनिया में क्रांति लाने वाली एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक (Starlink) ने एक बड़ी घोषणा कर दी है. अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए स्टारलिंक ने 150 से ज्यादा देशों के लिए एक शानदार योजना पेश की है. इस स्कीम के तहत यूजर्स को 1 महीने तक के लिए इंटरनेट का फ्री ट्रायल दिया जाएगा. यह स्कीम ऐसे समय में आई है जब दुनिया के दूरदराज के इलाकों में भी हाई-स्पीड इंटरनेट की मांग तेजी से बढ़ रही है. यह फ्री ऑफर यूजर्स को बिना किसी खर्च के सुपर हाई स्पीड का एक्सपीरियंस देगा. यह स्कीम स्टारलिंक की रेफरल स्कीम है जिसमें स्‍टारलिंक यूजर्स को एक लिंक अपने जानने वालों को शेयर करना होगा. अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या भारत के लिए भी यह स्कीम है? आइए जानते हैं...

स्‍टारलिंक रेफरल स्‍कीम को जान लीजिए

स्‍टारलिंक दुनियाभर में अपना यूजर बेस बढ़ाने की कोशिश में है. इस क्रम में उसने यह स्कीम शुरू किया है. स्‍कीम के तहत स्‍टारलिंक के कस्‍टमर्स को एक रेफरल लिंक अपने किसी दोस्त, फैमिली या फिर जानने वाले के पास शेयर करना होगा. यह रेफरल लिंक स्‍टारलिंक के ऐप और वेबसाइट से जनरेट होगा. लिंक मिलने के बाद अगर कोई व्‍यक्‍त‍ि स्‍टारलिंक की सर्विस लेता है तो लिंक भेजने वाले को एक महीने का इंटरनेट मिलगा वो भी बिलकुल फ्री.

भारत के लोगों को भी होगा फायदा?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्‍टारलिंक की यह स्कीम उन 150 देशों के लिए पेश की है जहां कंपनी को सैटेलाइट इंटरनेट चलाने के लिए मंजूरी मिल गई है और सर्विस शुरू हो चुकी है. इस लिस्ट में भारत का नम नहीं है. ऐसे में भारतीयों को स्‍कीम का फायदा नहीं होगा.

सैटेलाइट इंटरनेट की इन्हें भी मिली है इजाजत

भारत में स्‍टारलिंक की सर्विस को शुरू करने के लिए तेजी से काम चल रहा है. उम्मीद है कि अगले साल तक शुरू हो सकती है. सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है. अब कंपनी ग्राउंड इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर तैयार कर रही है. माना जा रहा है कि अगले साल यह सर्विस भारत में शुरू हो सकती है. हालांकि स्‍टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट एक महंगी सेवा है. इसकी किट का प्राइस ही लगभग 40 हजार रुपये है. वहीं बात करें मंथली प्लान की तो इसका लगभग 4 हजार रुपये के आस पास हो सकता है. स्‍टारलिंक अकेली नहीं है, जिसे भारत में सैटेलाइट इंटरनेट शुरू करने के लिए इजाजत मिली है. एयरटेल, जियो के समर्थन वाली कंपन‍ियां भी इस सर्विस को रोलआउट करने की तैयारी में हैं.

