वेनेजुएला पर मेहरबान हुए एलन मस्क! अंधेरे में जी रहे लोगों को आसमान से भेजा खास तोहफा

Free Starlink Service To Venezuela: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते शनिवार वेनेजुएला के खिलाफ हमले की पुष्टि की थी. जिसके बाद अमेरिकी सेना ने एक अभियान में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ कर न्यूयॉर्क ले गई थी. इस बीच, वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को मादुरो का संभावित उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया. ऐसे समय में उद्योगपति एलन मस्क ने वेनेजुएला के लोगों के समर्थन में, स्टारलिंक की ब्रॉडबैंड सेवा को 3 फरवरी तक मुफ्त देने की बात कही हैं.

स्टारलिंक ने सोशल मीडिया पोस्ट पर दी जानकारी

इसकी घोसणा स्टारलिंक ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में की थी. एलन मस्क ने भी इस पोस्ट को अपने सोशल मीडिया साइट पर रीपोस्ट किया है. इस एक्स पोस्ट में लिखा है कि स्टारलिंक वेनेजुएला के लोगों को 3 फरवरी तक मुफ्त ब्रॉडबैंड सेवा दे रही है. जिससे वहां के लोगों के लिए लगातार कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके. वहीं, इस पोस्ट को एलन मस्क ने रिप्लाई करते हुए लिखा की यह वेनेजुएला के लोगों के समर्थन में हैं.

यह भी पढ़ें:- स्कैमर्स ने महिला से 3 दिन में उड़ाए 4 लाख रुपये! कहीं आप भी तो नहीं करते ये गलती?

Add Zee News as a Preferred Source

क्या था पूरा मामला?

आपको बता दें कि कल शनिवार को वेनेजुएला में एक बड़ा राजनीतिक उथल-पुथल हुआ. जिसमें अमेरिका ने बड़े सैन्य हमले के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलीया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले गईं. इस अचानक हुए घटनाक्रम ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा. महीनों की योजना और 150 से अधिक विमानों के साथ अमेरिकी स्पेशल फोर्स के जवानों ने इस अभियान को 30 मिनट से कम समय में अंजाम तक पहुंचा दिया. अब न्यूयॉर्क में मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी कानून के तहत मुकदमे का सामना करना होगा. इससे पहले ट्रंप प्रशासन मादुरो पर अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल्स के साथ मिलकर अमेरिका में ड्रग तस्करी और अवैध प्रवासियों की घुसपैठ कराने का आरोप लगाता रहा है.

डेल्सी रोड्रिग्ज बनी अंतरिम राष्ट्रपति

बता दें कि मादुरो के बंधक बनाए जाने पर वेनेजुएला में सत्ता का गहरा संकट खड़ा हो गया. जिसके बाद देश की सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया है. डेल्सी अब देश की बागडोर संभालेंगी. इस पद से पहले डेल्सी उपराष्ट्रपति के रूप में सेवाएं दे रही थीं.

यह भी पढ़ें:- अब आपकी जेब में होगा 100-इंच का TV! घर से ऑफिस तक बड़े काम के हैं ये मिनी प्रोजेक्टर