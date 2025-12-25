शर्म के मारे बोल नहीं पाते थे, पर दिल में था दुनिया बदलने का जुनून, Elon Musk की वो कहानी जो सोए हुए को भी जगा दे!

Elon Musk Success Story: आज की दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क कभी खुद भी एक आम नौकरी की तलाश में भटक रहे थे. आज के समय में मस्क को दुनिया एक ऐसे दिग्गज के रूप में जानती है जो मंगल ग्रह पर रहने की प्लानिंग से लेकर सड़कों पर बिना ड्राइवर की कारें दौड़ाने का दम रखते हैं. लेकिन 90 के दशक के बीच में मस्क की स्थिति बिल्कुल अलग थी. वह इंटरनेट क्रांति का हिस्सा बनने के लिए संघर्ष कर रहे थे और एक नौकरी की खोज में थे.

नेटस्केप की लॉबी में करते थे इंतजार

हाल ही में मस्क ने एक इंटरव्यू में अपने पुराने दिनों को याद करते हुए एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि उस दौर की बड़ी वेब ब्राउजर कंपनी Netscape में नौकरी के लिए अप्लाई किया था. इस नौकरी को लेकर मस्क इतना खुश थे कि उन्होंने न सिर्फ ऑफिस में अपना रिज्यूमे भेजा बल्कि वे खुद कंपनी के हेडक्वार्टर भी पहुंच गए.

पुराने दिनों को याद करते हुए मस्क ने कहा कि मैंने नेटस्केप में नौकरी पाने की पूरी कोशिश की. मैं उनके ऑफिस की लॉबी में जाकर बैठ जाता था जिससे किसी हायरिंग मैनेजर से किसी भी तरह बात हो सके. मस्क ने आगे कहा कि मैं इतना शर्मीला था कि किसी से बात करने की हिम्मत ही नहीं कर पाता. मस्क को वहां से न तो कोई जवाब मिला और न ही नौकरी.

फिर लिया ये फैसला

नौकरी की तलाश में लगातार मिल ही असफलता और नेटस्केप से कोई जवाब न मिलने पर मस्क परेशान जरूर हुए लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने सोचा कि किसी और के लिए काम करने का इंतजार करना हास्यास्पद जैसा है. नौकरी न मिलने के बाद मस्क ने खुद का सॉफ्टवेयर लिखने और अपनी कंपनी शुरू करने का फैसला लिया. इसी सोंच के साथ मस्क के साम्राज्य की नींव पड़ी. उन्होंने अपनी पहली कंपनी Zip2 शुरू की जिसे बाद में उन्होंने करोड़ों डॉलर में बेचा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

700 बिलियन डॉलर वाले दुनिया के पहले इंसान

आज के समय में मस्क की मेहनत और उनके फैसलों ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के लिस्ट में टॉप पर पहुंचा दिया है. साल 2021 में जेफ बेजोस को पीछे छोड़ने के बाद मस्क लगातार टॉप पर बने हुए हैं. दिसंबर 2025 तक मस्क 700 बिलियन डॉलर की संपत्ति का आंकड़ा छूने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए हैं.

अभी मस्क एक्स, टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक और xAI जैसी बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं. मस्क की यह कहानी बताती है कि कभी-कभी एक बड़ा रिजेक्शन आपके लिए सफलता के नए दरवाजे भी खोल सकता है.

