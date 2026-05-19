एलन मस्क को बड़ा झटका: जिस OpenAI को बनाया, उसी पर केस हार गए Musk! 150 बिलियन डॉलर का लगा झटका!

Elon Musk vs OpenAI: दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क को OpenAI के खिलाफ दायर 150 अरब डॉलर के हाई-प्रोफाइल मुकदमे में हार मिली है. कोर्ट ने केस खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने में काफी देर कर दी. इस फैसले के साथ OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन, प्रेसिडेंट ग्रेग ब्रॉकमैन और माइक्रोसॉफ्ट को सभी आरोपों से राहत मिल गई.
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Elon Musk vs OpenAI: दुनिया के सबसे अमीर शख्स और बिजनेसमैन एलन मस्क को कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है. OpenAI के खिलाफ उनका 150 अरब डॉलर यानी करीब 12.5 लाख करोड़ रुपये का हाई-प्रोफाइल मुकदमा पूरी तरह खारिज हो गया है. ऑकलैंड में 9 सदस्यों वाली जूरी ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए कहा कि मस्क ने यह केस करने में बहुत ज्यादा देर कर दी.
इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन, प्रेसिडेंट ग्रेग ब्रॉकमैन और Microsoft को सभी आरोपों से बरी कर दिया है. मस्क ने आरोप लगाया था कि इन लोगों ने मिलकर उस चैरिटी यानी OpenAI को चुरा लिया, जिसे उन्होंने खुद खड़ा किया था. लेकिन जूरी ने मात्र 2 घंटे की बहस के बाद मस्क के दावों को टाइम पीरियड के आधार पर खारिज कर दिया.
कैलिफोर्निया के कानून के अनुसार, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के उल्लंघन का मामला उस समय से 3 साल के अंदर दर्ज होना चाहिए, जब वादी को इसकी जानकारी मिली हो. मस्क की लीगल टीम को जूरी को यह समझाना था कि मस्क को अगस्त 2021 से पहले OpenAI के इस धोखे का पता नहीं था. लेकिन जूरी इस बात से सहमत नहीं हुई. जूरी का मानना था कि मस्क सालों तक इस जानकारी पर शांत बैठे थे और बहुत देर बाद कोर्ट पहुंचे. खास बात यह है कि इस फैसले से यह साफ नहीं हुआ कि OpenAI ने अपने मूल मिशन को धोखा दिया या नहीं. जूरी से यह पूछा ही नहीं गया था कि उनसे सिर्फ टाइमिंग पर राय मांगी गई थी.
बता दें कि एलन मस्क ने साल 2015 के दिसंबर में सैम ऑल्टमैन के साथ मिलकर OpenAI को एक नॉन-प्रॉफिट संस्था के रूप में शुरू किया था, जिससे यह गूगल की डीपमाइंड को टक्कर दे सके. मस्क ने इसके लिए लगभग 38 मिलियन डॉलर का डोनेशन भी दिया था. साल 2018 में कंट्रोल न मिलने पर मस्क इसके बोर्ड से खुद ही हट गए.
इसके बाद साल 2019 के मार्च में OpenAI ने फंड जुटाने के लिए एक फॉर-प्रॉफिट यानी मुनाफा कमाने वाली कंपनी बनाई और जुलाई 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें 1 बिलियन डॉलर का इन्वेस्ट किया. कोर्ट में मस्क के पुराने ईमेल और मैसेज भी पढ़े, जिससे साबित हुआ कि मस्क खुद 2017 में OpenAI को फॉर-प्रॉफिट बनाने का सजेशन दे चुके थे. मस्क ने केस 2024 की गर्मियों में किया, जो कि इस बदलाव के 5 साल बाद था. कोर्ट ने माना कि मस्क ने अपना हक खुद खो दिया. मस्क ने आरोप लगाया था कि OpenAI अपने मूल गैर-लाभकारी मिशन से भटक गई है.
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कोर्ट से मस्क को खाली हाथ लौटना पड़ा. न तो उन्हें 150 बिलियन डॉलर का हर्जाना मिला, न सैम ऑल्टमैन बोर्ड से हटाए गए और न ही OpenAI का कमर्शियल स्ट्रक्चर में कोई बदलाव आया. मस्क की अपनी एआई कंपनी SpaceXAI जल्द ही IPO लाने की प्लानिंग में है. आलोचकों के मुताबिक मस्क का यह केस सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर OpenAI को कमजोर करने की चाल थी, जो सफल नहीं हुई.
दूसरी ओर, OpenAI के लिए यह बहुत बड़ी जीत है. अब कंपनी 1 ट्रिलियन डालर यानी 1 लाख करोड़ डॉलर के बंपर वैलुएशन के साथ अपने IPO की दिशा में आगे बढ़ सकती है. सैम ऑल्टमैन की सीट भी अब पूरी तरह सेफ है और माइक्रोसॉफ्ट के साथ उनकी पार्टनरशिप भी जारी रहेगी.
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