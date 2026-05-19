Advertisement
trendingNow13221984
Hindi Newsटेकएलन मस्क को बड़ा झटका: जिस OpenAI को बनाया, उसी पर केस हार गए Musk! 150 बिलियन डॉलर का लगा झटका!

एलन मस्क को बड़ा झटका: जिस OpenAI को बनाया, उसी पर केस हार गए Musk! 150 बिलियन डॉलर का लगा झटका!

Elon Musk vs OpenAI: दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क को OpenAI के खिलाफ दायर 150 अरब डॉलर के हाई-प्रोफाइल मुकदमे में हार मिली है. कोर्ट ने केस खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने में काफी देर कर दी. इस फैसले के साथ OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन, प्रेसिडेंट ग्रेग ब्रॉकमैन और माइक्रोसॉफ्ट को सभी आरोपों से राहत मिल गई. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 19, 2026, 06:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एलन मस्क को बड़ा झटका: जिस OpenAI को बनाया, उसी पर केस हार गए Musk! 150 बिलियन डॉलर का लगा झटका!

Elon Musk vs OpenAI: दुनिया के सबसे अमीर शख्स और बिजनेसमैन एलन मस्क को कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है. OpenAI के खिलाफ उनका 150 अरब डॉलर यानी करीब 12.5 लाख करोड़ रुपये का हाई-प्रोफाइल मुकदमा पूरी तरह खारिज हो गया है. ऑकलैंड में 9 सदस्यों वाली जूरी ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए कहा कि मस्क ने यह केस करने में बहुत ज्यादा देर कर दी.

इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन, प्रेसिडेंट ग्रेग ब्रॉकमैन और Microsoft को सभी आरोपों से बरी कर दिया है. मस्क ने आरोप लगाया था कि इन लोगों ने मिलकर उस चैरिटी यानी OpenAI को चुरा लिया, जिसे उन्होंने खुद खड़ा किया था. लेकिन जूरी ने मात्र 2 घंटे की बहस के बाद मस्क के दावों को टाइम पीरियड के आधार पर खारिज कर दिया.

इस वजह से मिली हार

कैलिफोर्निया के कानून के अनुसार, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के उल्लंघन का मामला उस समय से 3 साल के अंदर दर्ज होना चाहिए, जब वादी को इसकी जानकारी मिली हो. मस्क की लीगल टीम को जूरी को यह समझाना था कि मस्क को अगस्त 2021 से पहले OpenAI के इस धोखे का पता नहीं था. लेकिन जूरी इस बात से सहमत नहीं हुई. जूरी का मानना था कि मस्क सालों तक इस जानकारी पर शांत बैठे थे और बहुत देर बाद कोर्ट पहुंचे. खास बात यह है कि इस फैसले से यह साफ नहीं हुआ कि OpenAI ने अपने मूल मिशन को धोखा दिया या नहीं. जूरी से यह पूछा ही नहीं गया था कि उनसे सिर्फ टाइमिंग पर राय मांगी गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है पूरा मामला

बता दें कि एलन मस्क ने साल 2015 के दिसंबर में सैम ऑल्टमैन के साथ मिलकर OpenAI को एक नॉन-प्रॉफिट संस्था के रूप में शुरू किया था, जिससे यह गूगल की डीपमाइंड को टक्कर दे सके. मस्क ने इसके लिए लगभग 38 मिलियन डॉलर का डोनेशन भी दिया था. साल 2018 में कंट्रोल न मिलने पर मस्क इसके बोर्ड से खुद ही हट गए.

इसके बाद साल 2019 के मार्च में OpenAI ने फंड जुटाने के लिए एक फॉर-प्रॉफिट यानी मुनाफा कमाने वाली कंपनी बनाई और जुलाई 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें 1 बिलियन डॉलर का इन्वेस्ट किया. कोर्ट में मस्क के पुराने ईमेल और मैसेज भी पढ़े, जिससे साबित हुआ कि मस्क खुद 2017 में OpenAI को फॉर-प्रॉफिट बनाने का सजेशन दे चुके थे. मस्क ने केस 2024 की गर्मियों में किया, जो कि इस बदलाव के 5 साल बाद था. कोर्ट ने माना कि मस्क ने अपना हक खुद खो दिया. मस्क ने आरोप लगाया था कि OpenAI अपने मूल गैर-लाभकारी मिशन से भटक गई है.

(ये भी पढ़ेंः 5G तो बस शुरुआत थी, आ गया 112 Gbps वाला 6G! पलक झपकते ही डाउनलोड होंगी 4K फिल्में)

मस्क के लिए बड़ा नुकसान 

कोर्ट से मस्क को खाली हाथ लौटना पड़ा. न तो उन्हें 150 बिलियन डॉलर का हर्जाना मिला, न सैम ऑल्टमैन बोर्ड से हटाए गए और न ही OpenAI का कमर्शियल स्ट्रक्चर में कोई बदलाव आया. मस्क की अपनी एआई कंपनी SpaceXAI जल्द ही IPO लाने की प्लानिंग में है. आलोचकों के मुताबिक मस्क का यह केस सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर OpenAI को कमजोर करने की चाल थी, जो सफल नहीं हुई.

दूसरी ओर, OpenAI के लिए यह बहुत बड़ी जीत है. अब कंपनी 1 ट्रिलियन डालर यानी 1 लाख करोड़ डॉलर के बंपर वैलुएशन के साथ अपने IPO की दिशा में आगे बढ़ सकती है. सैम ऑल्टमैन की सीट भी अब पूरी तरह सेफ है और माइक्रोसॉफ्ट के साथ उनकी पार्टनरशिप भी जारी रहेगी.

(ये भी पढ़ेंः iPhone यूजर्स की तो निकल पड़ी! Google Gemini की ताकत के साथ आ रहा है नया Siri)

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Elon MuskopenaiElon Musk vs OpenAI

Trending news

ये तीन दिन हैं बहुत भारी! 47 डिग्री की आग में झुलसेगा उत्तर भारत, IMD का अलर्ट
weather update
ये तीन दिन हैं बहुत भारी! 47 डिग्री की आग में झुलसेगा उत्तर भारत, IMD का अलर्ट
बंगाल में डिजाइनर डर का नैरेटिव? गोकशी, पत्थरबाजी और तुष्टीकरण बंद होने पर सियासत
West Bengal
बंगाल में डिजाइनर डर का नैरेटिव? गोकशी, पत्थरबाजी और तुष्टीकरण बंद होने पर सियासत
भारत का वो इलाका, जहां उगता है देश का आधा कटहल, लोग कहते दुनिया का ‘जैकफ्रूट कैपिटल’
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो इलाका, जहां उगता है देश का आधा कटहल, लोग कहते दुनिया का ‘जैकफ्रूट कैपिटल’
बंगाल में अब नहीं चलेगी पत्थरबाजी और गुंडागर्दी, सीएम सुवेंदु अधिकारी का सीधा संदेश
DNA
बंगाल में अब नहीं चलेगी पत्थरबाजी और गुंडागर्दी, सीएम सुवेंदु अधिकारी का सीधा संदेश
तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन का क्या होगा? CM थलापति विजय ने लिया बड़ा फैसला
Amma Canteen
तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन का क्या होगा? CM थलापति विजय ने लिया बड़ा फैसला
एक गलत साइड और सब खत्म! पालघर हाईवे पर मची ऐसी तबाही कि रो पड़ा पूरा महाराष्ट्र
Maharashtra
एक गलत साइड और सब खत्म! पालघर हाईवे पर मची ऐसी तबाही कि रो पड़ा पूरा महाराष्ट्र
दिन में लू के थपेड़े, 45 डिग्री वाला टॉर्चर? रात में भी न मिलेगा चैन, IMD ने चेताया
weather update
दिन में लू के थपेड़े, 45 डिग्री वाला टॉर्चर? रात में भी न मिलेगा चैन, IMD ने चेताया
दंगाई ये समझ लें, बंगाल में एक्शन हुआ तो छोडे़ंगे नहीं, हिंसा पर सख्त हुए CM सुवेंदु
West Bengal
दंगाई ये समझ लें, बंगाल में एक्शन हुआ तो छोडे़ंगे नहीं, हिंसा पर सख्त हुए CM सुवेंदु
'इंस्टाग्राम से बच्चों को भरमाकर बन गए CM...', थलापति विजय पर DMK चीफ स्टालिन का तंज
Tamil Nadu politics
'इंस्टाग्राम से बच्चों को भरमाकर बन गए CM...', थलापति विजय पर DMK चीफ स्टालिन का तंज
क्यों पड़ा पुणे की इस मशहूर ड्रिंक का नाम 'मस्तानी'? जानिए दिलचस्प कहानी
mastani
क्यों पड़ा पुणे की इस मशहूर ड्रिंक का नाम 'मस्तानी'? जानिए दिलचस्प कहानी