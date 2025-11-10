Google के इस कर्मचारी की आवाज दबाने पर हुआ हंगामा, Elon Musk ने खुलकर किया सपोर्ट

हाल ही में गूगल के एक कर्मचारी नोम शाहजीर ने जेंडर और पहचान से जुड़ी अपनी टिप्पणियों के कारण सुर्खियां बटोरीं है, जिसके लिए उन्हें कंपनी के अंदर आलोचना झेलनी पड़ी और यह भी कहा जा रहा है कि गूगल ने उनकी बातों को दबा दिया और लोगों को दिखने नहीं दिया. दरअसल एक Internal Discussion Forum में जब शाहजीर से पूछा गया कि कर्मचारी अपने ट्रांसजेंडर साथियों का समर्थन कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि "मेरा मानना ​​नहीं है कि इंसानों में जेंडर नामक कोई गुण होता है." उन्होंने आगे कहा कि "मेरा मानना ​​नहीं है कि ईश्वर लोगों को गलत शरीर में डालता है. मेरा मानना ​​नहीं है कि बच्चों को स्टरलाइज करना ठीक है."

Elon Musk ने क्यों किया नोम शाहजीर का समर्थन?

टेक्नोलॉजी की दुनिया के जाने माने सीईओ Elon Musk ने इस रिपोर्ट पर जवाब देते हुए कहा कि "नोम सही हैं." मस्क लगातार उस विचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं जिसे वह 'द वोक माइंड वायरस' कहते हैं. मस्क का मानना है कि जेंडर फ्लूइडिटी, Pronoun का इस्तेमाल और बच्चों के मेडिकल ट्रांजिशन जैसी चर्चाएं विज्ञान और तर्क पर विचारधारा को हावी कर रही हैं.

मस्क ने जेंडर आइडियोलॉजी को वोक माइंड वायरस का एक लक्षण बताया है. उन्होंने यह भी कहा है कि लोगों के बनाए गए सर्वनामों का यूज करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए.

Google ने ₹2.7 अरब डॉलर खर्च करके क्यों वापस बुलाया?

नोम शाहजीर को लेकर एक और दिलचस्प जानकारी यह है कि उन्होंने 2021 में Google छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि सर्च जाइंट ने उनके द्वारा डेवलप किए गए चैटबॉट को रिलीज करने से मना कर दिया था. इसके बाद शाहजीर ने अपनी खुद की कंपनी Character.AI शुरू की, जो जल्द ही पॉपुलर हो गई. लेकिन AI मुकाबले को देखते हुए गूगल ने 2024 में शाहजीर को वापस हायर करने के लिए $2.7 अरब डॉलर (लगभग ₹2,39,56,96,50,000) का खर्च किया.

Google का यह फैसला दिखाता है कि AI क्षेत्र में सबसे अच्छे एक्सपर्ट्स को अपने साथ रखने के लिए कंपनियां अब बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हैं. भले ही इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़े. यह सौदा टेक कम्युनिटी में बहस का विषय बन गया है कि क्या इस तरह के massive payouts टिकाऊ हैं.

