पलक झपकते ही डाउनलोड होगी पूरी मूवी! 6Tbps की रफ्तार वाला इंटरनेट ला रहे जेफ बेजोस, मस्क के Starlink की छुट्टी तय?

Jeff Bezos Blue Origin TeraWave: अभी तक सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में अपना दबदबा रखने वाली Elon Musk की Starlink को कड़ी टक्कर मिलने जा रही है. Amazon के फाउंडर Jeff Bezos की स्पेस कंपनी Blue Origin ने 6Tbps स्पीड से चलने वाले सुपरफास्ट सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क TeraWave लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है. यह हाई-स्पीड इंटरनेट 2027 से शुरू होने वाला है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 23, 2026, 06:30 AM IST
TeraWave Satellite Internet: अभी तक सैटेलाइट इंटरनेट में एकछत्र राज चलाने वाली दुनिया के सबसे अमीर शख्स की कंपनी Starlink को बड़ी टक्कर मिलने वाली है. एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को अब सीधी टक्कर देने के लिए Amazon के फाउंडर Jeff Bezos मैदान में उतर आए हैं. जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी Blue Origin ने 6Tbps यानी 6 टेराबिट प्रति सेकेंड की रफ्तार वाले सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क TeraWave का ऐलान कर दिया है. साल 2027 से शुरू होने वाली इस सर्विस के बाद सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है जिससे Musk की टेंशन बढ़ सकती है.

पहले जानिए क्या है ब्लू ओरिजिन का प्लान 
Jeff Bezos की कंपनी ब्लू ओरिजिन के अनुसार  TeraWave सैटेलाइट्स की तैनाती 2027 की चौथी तिमाही से शुरू कर दी जाएगी. कंपनी की प्लानिंग स्पेस में कुल 5,408 सैटेलाइट्स लॉन्च करने की है. ये सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट में 100 मील से लेकर 21,000 मील तक की ऊंचाई पर लॉन्च किए जाएंगे.

Starlink से अलग होगा TeraWave?
अभी तक एक ओर जहां एलन मस्क का स्टारलिंक मुख्य रूप से होम यूजर्स को टारगेट करता है तो वहीं बेजोस का TeraWave एंटरप्राइज कस्टमर्स, डेटा सेंटर्स और सरकारी एजेंसियों को टारगेट करेगा. इसकी सबसे बड़ी खासियत भी आइए समझ लेते हैं...

TeraWave 6 टेराबिट्स प्रति सेकंड तक की इंटरनेट स्पीड देने में सक्षम होगा.

इसमें अपलोड और डाउनलोड की स्पीड बराबर रहेगी जो डेटा सेंटर्स के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी.

फाइबर का ऑफ्शन नहीं. कंपनी का यह भी कहना है कि यह मौजूदा फाइबर नेटवर्क को रिप्लेस करने के बजाय उनके साथ मिलकर काम करेगा. जिससे उन दुर्गम इलाकों में इंटरनेट पहुंचाया जा सके जहां केबल बिछाना भी संभव नहीं है.

इंटरनेट की दुनिया में बढ़ जाएगा मुकाबला
अभी एलन मस्क की कंपनी Starlink इस मार्केट में राज कर रही है, जिसके पास 9,000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स और दुनिया भर में करीब 90 लाख यूजर्स हैं. खास बात यह है कि जेफ बेजोस अपनी पुरानी कंपनी Amazon के Leo प्रोजेक्ट के साथ भी एक तरह के मुकाबले में होंगे. अमेजन अब तक अपने 180 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है. आने वाले वर्षों में यह देखना रोमांचक होगा कि क्या बेजोस का नया नेटवर्क मस्क के वर्चस्व को हिला पाएगा.

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं.

Jeff Bezos Blue OriginTeraWave Satellite Internet

