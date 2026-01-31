चीन का दबदबा खत्म करने के लिए मस्क ने बदला अपना 'मिशन', अब कार नहीं... इस बड़े प्लान से ड्रैगन को छोड़ेंगे पीछे?

दुनिया के सबसे अमीर आदमी और टेस्ला (Tesla) के मालिक एलोन मस्क ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है. मस्क ने साफ कर दिया है कि टेस्ला का भविष्य अब सिर्फ कारों में नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स में है. मस्क का मानना है कि आने वाले समय में टेस्ला की 80% वैल्यू उसके रोबोट्स से आएगी. मस्क के इस फैसले से साफ है कि अब टेस्ला धीरे-धीरे ऑटो कंपनी से बदलकर हाई-टेक मशीन बनाने वाली कंपनी बनने की राह पर जा रही है.

मस्क की कार फैक्ट्री में बनेंगे ह्यूमनाइड रोबोट

इसके साथ ही मस्क ने अपनी दो सबसे शानदार कारों Model S और Model X को रिटायर करने का फैसला भी ले लिया है. अब जिस फैक्ट्री में ये कारें बनती थीं, वहां टेस्ला के मशहूर ह्यूमनाइड रोबोट ऑप्टिमस (Optimus) का मास प्रोडक्शन होगा. मस्क का मानना है कि भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत स्मार्ट मशीनें होंगी. उन्होंने इशारा किया कि इंसानों की तरह काम करने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट आगे चलकर घरों, फैक्ट्रियों और ऑफिसों में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. टेस्ला का फोकस ऐसे रोबोट बनाने पर है जो सामान उठाने, डेली के काम करने के साथ खतरनाक जगहों पर इंसानों की जगह काम कर सकें.

यह भी पढ़ें:- क्या Starlink लॉन्च करने जा रहा बिना सिम वाला स्मार्टफोन? एलन मस्क ने दिया बड़ा हिंट

Add Zee News as a Preferred Source

चीन से है असली 'जंग'

मस्क ने हालिया अर्निंग्स कॉल में स्वीकार किया कि रोबोटिक्स की दुनिया में उनका सबसे बड़ा और शायद एकमात्र प्रतियोगी चीन है. मस्क के मुताबिक, 'चीन मैन्युफैक्चरिंग को बड़े पैमाने पर ले जाने में माहिर है और उनकी एआई तकनीक भी तेजी से बेहतर हो रही है. उन्होंने कहा कि टेस्ला के अलावा अगर कोई कंपनी इस रेस में टिक सकती है, तो वह चीन की ही होगी. मस्क ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि लोग अक्सर चीन की काबिलियत को कम आंकते हैं, लेकिन हकीकत में वह अलग लेवल की तैयारी कर रहा है. वहां की कंपनियां कम लागत में तेजी से प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं, जो वैश्विक बाजार में कड़ी टक्कर दे सकता है. यही वजह है कि टेस्ला को भविष्य की इस लड़ाई में चीन से सबसे ज्यादा मुकाबला दिख रहा है.

फैक्ट्री में अब दिखेंगे 10 लाख रोबोट

टेस्ला का लक्ष्य साल के अंत तक लाखों की संख्या में 'ऑप्टिमस' रोबोट बनाना है. कैलिफोर्निया स्थित फ्रीमोंट फैक्ट्री को अब पूरी तरह से रोबोट बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है. मस्क का सपना है कि हर साल 10 लाख रोबोट तैयार किए जाएं. ये रोबोट सिर्फ फैक्ट्रियों में काम नहीं करेंगे, बल्कि भविष्य में आपके घर के काम, जैसे कपड़े तह करना, सामान उठाना और यहां तक कि खाना पकाने में भी मदद करेंगे. मस्क का दावा है कि यह रोबोट किसी भी कार से सस्ता होगा और इसकी कीमत करीब 20,000 से 30,000 डॉलर (लगभग 17 से 25 लाख रुपये) के बीच हो सकती है.

कार बिजनेस से क्यों हट रहा ध्यान?

दरअसल, पिछले कुछ समय से इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) मार्केट में टेस्ला को कड़ी टक्कर मिल रही है. चीन की BYD जैसी कंपनियों ने बिक्री के मामले में टेस्ला को पीछे छोड़ दिया है. ऐसे में मस्क अब टेस्ला को सिर्फ एक कार कंपनी नहीं, बल्कि एक एआई और रोबोटिक्स पावरहाउस बनाना चाहते हैं. मस्क टेस्ला कंपनी की पहचान को कार कंपनी से निकाल कर ऐसी टेक कंपनी के रूप में बनाना चाहते हैं, जो इंसानों जैसे काम करने वाली मशीनें बनाए.

यह भी पढ़ें:- अब चेहरा पढ़ेगा iPhone! Apple ला रहा ऐसा AI जो बिना आवाज भी समझ जाएगा आपके मन की बात