घर की साफ-सफाई करने में बाई करती है नखरे? निकालिए जॉब से; एक आवाज पर सारे काम करेगा ये 'इंसान'

Humanoid Launching to do all House Work: घर के कामों को लेकर अगर आप भी अपनी बाई के साथ रोज 'चिक-चिक' करते हैं तो हम आपको बता दें कि आपकी इस समस्या का समाधान आने वाला है. हम आपको एक ऐसे 'इंसान' के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके घर के सभी काम आपकी एक आवाज पर पूरे कर देगा..