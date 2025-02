पराग अग्रवाल को लेकर एलन मस्क ने यूं ली चुटकी! क्या है दोनों की 'तनातनी' की वजह

Elon Musk on Parag Agrawal: Twitter (नया नाम X) के पूर्व CEO पराग अग्रवाल और Tesla CEO Elon Musk के बीच चला विवाद एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है.

दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक Elon Musk ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया है जिस पर जमकर चर्चा हो रही है. दरअसल, एक यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया जिसमें पराग अग्रवाल को नौकरी वाली बात जिक्र किया गया. Elon Musk ने यूजर से उस पोस्ट पर कमेंट किया जो वायरल हो गया.

एलन मस्क ने किया कमेंट

मस्क ने यूजर के पोस्ट पर कमेंट कर लिखा, ''पराग ने कुछ नहीं किया और पराग को नौकरी से निकाला गया.''

DOGE: Almost three years ago Elon Musk asked Parag Agrawal what he got done last week. Now he's asking every federal worker the same question. pic.twitter.com/lN3DK6T58D

— @amuse (@amuse) February 22, 2025