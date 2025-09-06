Elon Musk बनेंगे 1000,000,000,000 सैलरी पाने वाले पहले शख्स, पूरा करना होगा ये टारगेट

अमेरिका की दिग्गज कंपनी टेस्ला (Tesla) अपने चीफ एग्क्यूटिव ऑफिसर (CEO) Elon Musk को एक 1 ट्रिलियल डॉलर सैलरी पैकेज देने का ऑफर दिया है. इसके लिए मस्क को कुछ टारगेट्स पूरे करने होंगे. दरअसल, कंपनी इस समय नए बेंचमार्क हासिल करना चाहती है, जिसके लिए उस मस्क की लीडरशिप चाहिए. Tesla का बोर्ड मस्क को अपना नया पे और परफॉर्मेंस पैकेज देने पर विचार रहा है, अगर इस पर मंजूरी मिल जाती है और कंपनी तय किए गए बिजनेस टारगेट्स को हासिल कर लेती है तो मस्क को यह सैलरी पैकेज भी दे दिया जाएगा. अगर ऐसा होता है तो वह दुनिया के पहले ट्रिलेनियर बन जाएंगे.

Musk के पास है इतनी संपत्ति

Bloomberg Billionaires Index की रिपोर्ट के मुताबिक, Elon Musk के पास फिलहाल 386 बिलियन डॉलर यानी 38.6 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति है. अगर Tesla की ग्रोथ इसी तरह जारी रही और Musk को नया स्टॉक पैकेज मिल गया तो वो इतिहास के पहले ट्रिलेनियर बनने वाले व्यक्ति कहलाएंगे. इसके बाद उनकी संपत्ति 1 लाख करोड़ डॉलर पहुंच जाएगी.

Elon Musk को दिया गया बड़ा टारगेट

Elon Musk के पास दुनिया के पहले ट्रिलेनियर बनने का मौका है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक बहुत बड़ा टारगेट हासिल करना होगा. अगर वो Tesla को इतनी तेजी से आगे बढ़ा पाते हैं कि कंपनी की मार्केट वैल्यू 8.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाए तो उन्हें कंपनी के मौजूदा शेयर्स का 12% हिस्सा मिल सकता है. फिलहाल Tesla की वैल्यू करीब 1 ट्रिलियन डॉलर है, यानी Musk को ये मुकाम पाने के लिए कंपनी की वैल्यू को 8 गुना से भी ज्यादा बढ़ाना होगा.

87.75 बिलियन डॉलर हो सकता है शुरुआती पैकेज

Elon Musk को इस साल के काम के लिए जो पे पैकेज मिल सकता है उसकी शुरुआती कीमत करीब 87.75 बिलियन डॉलर है, लेकिन अगर वो अपने सारे टारगेट पूरे कर लेते हैं और उन्हें कंपनी के कुछ खास शेयर मिल जाते हैं तो ये पैकेज बढ़कर 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, यानी 1000 बिलियन डॉलर. वहीं, सिर्फ कंपनी की वैल्यू बढ़ाना ही काफी नहीं होगा. Musk को Tesla के प्रोडक्ट्स से जुड़े कुछ बड़े टारगेट भी पूरे करने होंगे. जैसे कि उन्हें 2 करोड़ Tesla गाड़ियों की डिलीवरी करनी होगी और 10 लाख रोबोटैक्सी को बाजार में उतारकर उनका कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करना होगा.

Musk को खास इनाम

बता दें कि इस महीने की शुरुआत में Tesla ने अपने CEO Elon Musk को करीब 29 बिलियन डॉलर यानी 2900 करोड़ रुपये का एक खास इनाम देने का फैसला किया. ये कदम कंपनी ने अपने टॉप टैलेंट को बनाए रखने के मकसद से उठाया है, खासतौर पर जब मार्केट में मुकाबला लगातार बढ़ रहा है. अब Musk को दुनिया का पहला ट्रिलेनियर बनाने का प्रस्ताव भी सामने आया है. ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब Tesla ने उस कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें 2018 में Musk को मिले 55.8 बिलियन डॉलर के बड़े पे पैकेज को रद्द कर दिया गया था.

Musk पर उठे थे सवाल

Elon Musk को बिजनेस वर्ल्ड में एक खास टैलेंट माना जाता है, क्योंकि उन्होंने Tesla और SpaceX को ग्लोबल लेवल पर पहुंचाया है. लेकिन पिछले साल जब Tesla की कारों की बिक्री कम हुई और मुनाफा भी घटा तो उनके लीडरशिप पर सवाल उठने लगे. इसकी वजह सिर्फ मार्केट नहीं थी, बल्कि Musk के राजनीतिक विचारों को लेकर भी चर्चा हुई. साथ ही, Cybertruck की कमजोर बिक्री और नए मॉडल्स के धीमे लॉन्च ने भी कंपनी की परफॉर्मेंस पर असर डाला.