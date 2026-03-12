Microsoft की खैर नहीं! मस्क ने लॉन्च किया 'Macrohard', अब AI अकेला करेगा पूरी कंपनी का काम

Advertisement
मस्क ने जानबूझकर 'Microsoft' का मजाक उड़ाते हुए 'Macrohard' नाम रखा है. इसमें Grok (xAI) सोचने का काम करेगा और Digital Optimus (Tesla) उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर एक्जीक्यूट करेगा. मस्क महंगे Nvidia GPU के बजाय अपने सस्ते Tesla AI4 ($650) चिप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिशन को खत्म कर सकता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 12, 2026, 10:24 AM IST
Elon Musk ने एक नया AI प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है. यह प्रोजेक्ट उनकी दो कंपनियों Tesla और xAI का संयुक्त प्रयास होगा. मस्क ने इस प्रोजेक्ट का नाम “Macrohard” रखा है, जो टेक कंपनी Microsoft के नाम पर एक मजाकिया इशारा माना जा रहा है. वहीं इस प्रोजेक्ट को “Digital Optimus” भी कहा जा रहा है, जो Tesla के रोबोट Tesla Optimus से प्रेरित है. मस्क के अनुसार इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य AI टूल्स की मदद से सॉफ्टवेयर कंपनियों के काम को पूरी तरह ऑटोमेट करना है.

Tesla ने xAI में किया अरबों डॉलर का निवेश
Elon Musk ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए बताया कि यह प्रोजेक्ट Tesla और xAI के बीच निवेश समझौते का हिस्सा है. जनवरी 2026 में Tesla ने xAI में करीब 2 अरब डॉलर का निवेश किया था. वहीं Musk की दूसरी कंपनी SpaceX ने भी xAI के साथ एक बड़ा ऑल-स्टॉक सौदा किया था. इस डील में SpaceX की वैल्यू करीब 1 ट्रिलियन डॉलर और xAI की वैल्यू करीब 250 अरब डॉलर आंकी गई थी.

कैसे काम करेगा Macrohard AI सिस्टम
Elon Musk के मुताबिक Macrohard ऐसा AI सिस्टम होगा जो एक पूरी सॉफ्टवेयर कंपनी के काम को दोहरा सकता है. उनका कहना है कि यह सिस्टम सिद्धांत रूप से किसी भी कंपनी के कार्यों की नकल करने में सक्षम होगा. इस प्रोजेक्ट में xAI का लार्ज लैंग्वेज मॉडल Grok AI एक “नेविगेटर” की तरह काम करेगा. वहीं Tesla द्वारा विकसित AI एजेंट कंप्यूटर स्क्रीन पर हो रही गतिविधियों और यूजर इनपुट को रियल-टाइम में प्रोसेस करेगा.

‘Digital Optimus’ और Grok की अलग-अलग भूमिका
Musk ने समझाया कि इस सिस्टम को दो हिस्सों में बांटा गया है. पहला हिस्सा “Digital Optimus AI” होगा, जिसे इंसान के दिमाग के “System 1” यानी स्वाभाविक प्रतिक्रिया वाले हिस्से की तरह माना जा सकता है. दूसरा हिस्सा Grok होगा, जिसे “System 2” यानी सोचने और विश्लेषण करने वाले हिस्से की तरह डिजाइन किया गया है. सरल शब्दों में कहें तो Grok सोचने और निर्णय लेने का काम करेगा, जबकि Digital Optimus उस सोच को तुरंत काम में बदल देगा.

सस्ता हार्डवेयर इस्तेमाल करने की योजना
Elon Musk का कहना है कि Macrohard को चलाने के लिए बहुत महंगे डेटा सेंटर की जरूरत नहीं होगी. इसके बजाय यह Tesla के AI4 चिप्स पर काम करेगा. मस्क के अनुसार इन चिप्स की कीमत करीब 650 डॉलर है और इन्हें ज्यादा महंगे GPU हार्डवेयर, जैसे NVIDIA के ग्राफिक्स प्रोसेसर पर कम निर्भर रहकर इस्तेमाल किया जा सकेगा. उनका दावा है कि इससे AI सिस्टम को कम लागत में चलाना संभव होगा.

क्या पहले ही लीक हो गया था यह प्रोजेक्ट?
इस साल जनवरी में xAI के पूर्व कर्मचारी Sulaiman Khan Ghori ने एक पॉडकास्ट में इस तरह के प्रोजेक्ट का संकेत दिया था. उन्होंने बताया था कि xAI एक डिजिटल सिस्टम पर काम कर रही है जो इंसानों द्वारा कंप्यूटर पर किए जाने वाले कई काम खुद कर सकेगा. हालांकि यह वीडियो वायरल होने के कुछ समय बाद ही घोरी ने xAI छोड़ दिया. उनके कंपनी छोड़ने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं है.

2025 में भी आया था Macrohard का जिक्र
दिलचस्प बात यह है कि Elon Musk ने “Macrohard” शब्द का इस्तेमाल पहली बार अगस्त 2025 में किया था. उस समय भी उनका विचार एक ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने का था जिसे पूरी तरह AI चलाए. मस्क का तर्क था कि कई सॉफ्टवेयर कंपनियां खुद हार्डवेयर नहीं बनातीं, इसलिए AI के जरिए उनके काम को दोहराना संभव हो सकता है.

AI से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बढ़ी चिंता
AI की तेज प्रगति के कारण कई उद्योगों में चिंता बढ़ रही है. हाल ही में AI कंपनी Anthropic ने “Claude Cowork” नाम का AI सिस्टम लॉन्च किया था जो कई कंप्यूटर कार्य खुद कर सकता है. इसके बाद कई सॉफ्टवेयर कंपनियों के शेयरों पर असर पड़ा था, जिनमें भारत की आईटी कंपनियां Infosys और Tata Consultancy Services भी शामिल हैं. अब Macrohard जैसे प्रोजेक्ट आने से यह बहस और तेज हो सकती है कि भविष्य में AI सॉफ्टवेयर कंपनियों के काम को कितना बदल देगा.

