X का नया अवतार! अब 'For You' टैब में नहीं दिखेगा कचरा; मस्क ने दी यूजर्स को अपनी दुनिया चुनने की आजादी

अब फीड पूरी तरह सिर्फ एल्गोरिदम के भरोसे नहीं रहेगी, बल्कि यूजर्स अपनी पसंद के सामान्य विषय चुनकर अपनी टाइमलाइन को कस्टमाइज कर सकेंगे. एलन मस्क ने खुद इस फीचर की पुष्टि करते हुए बताया कि ऐप अपडेट करने के बाद यूजर्स ‘For You’ सेक्शन में जाकर “Technology” जैसे टॉपिक चुन सकते हैं.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 19, 2026, 10:08 AM IST
एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने अपने ‘For You’ टैब में एक नया अपडेट जारी किया है. इस नए फीचर के तहत अब यूजर्स खुद चुन सकेंगे कि उन्हें किस तरह का कंटेंट ज्यादा दिखे. यानी अब फीड पूरी तरह सिर्फ एल्गोरिदम के भरोसे नहीं रहेगी, बल्कि यूजर्स अपनी पसंद के सामान्य विषय चुनकर अपनी टाइमलाइन को कस्टमाइज कर सकेंगे. एलन मस्क ने खुद इस फीचर की पुष्टि करते हुए बताया कि ऐप अपडेट करने के बाद यूजर्स ‘For You’ सेक्शन में जाकर “Technology” जैसे टॉपिक चुन सकते हैं.

कैसे काम करता है नया टॉपिक सेलेक्शन फीचर?
नए ऐप वर्जन के बाद जब यूजर ‘For You’ फीड खोलते हैं, तो उन्हें कुछ व्यापक विषयों की कैटेगरी दिखाई देती है. इन विषयों में से अपनी रुचि के अनुसार चयन किया जा सकता है. एक बार टॉपिक चुनने के बाद रिकमेंडेशन सिस्टम उन्हीं विषयों से जुड़े पोस्ट को प्राथमिकता देगा. उदाहरण के तौर पर अगर कोई यूजर टेक्नोलॉजी चुनता है, तो उसे गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर से जुड़ी पोस्ट ज्यादा दिखाई देंगी. वहीं राजनीति, मनोरंजन या वायरल बहस जैसे विषय कम दिखाई देंगे.

एल्गोरिदम से आगे, यूजर के हाथ में कंट्रोल
अब तक ‘For You’ फीड पूरी तरह एल्गोरिदम पर आधारित थी, जो यूजर की गतिविधि के आधार पर पोस्ट सुझाती थी. लेकिन कई बार यूजर्स को ऐसा कंटेंट भी दिख जाता था, जिसमें उनकी खास रुचि नहीं होती थी. नए अपडेट के साथ X ने यूजर्स को ज्यादा सीधा नियंत्रण देने की कोशिश की है. इससे लोग हर दिन अपनी पसंद के कंटेंट को प्राथमिकता दे सकते हैं, बिना अलग-अलग अकाउंट फॉलो किए.

क्यों किया गया यह बदलाव?
X के नाम से रीब्रांड होने के बाद से प्लेटफॉर्म लगातार नए प्रयोग कर रहा है. ‘For You’ फीड कई यूजर्स के लिए मुख्य कंटेंट सोर्स बन चुकी है. लेकिन कई यूजर्स ने शिकायत की थी कि फीड में बहुत ज्यादा अनचाहा या विवादित कंटेंट दिखता है. इसी फीडबैक को ध्यान में रखते हुए X ने टॉपिक-लेवल फिल्टरिंग की सुविधा जोड़ी है. इससे फीड ज्यादा प्रासंगिक और व्यवस्थित हो सकेगी.

यह बदलाव सोशल मीडिया इंडस्ट्री के उस ट्रेंड के अनुरूप भी है, जहां प्लेटफॉर्म यूजर्स को एल्गोरिदम पर अधिक नियंत्रण दे रहे हैं. अब यूजर्स सिर्फ ऑटोमेटेड सिस्टम पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि खुद तय कर सकेंगे कि उन्हें किस तरह की जानकारी चाहिए.

क्या होगा इसका असर?
टॉपिक आधारित ‘For You’ फीड से यूजर्स का अनुभव बेहतर हो सकता है. उन्हें कम समय में ज्यादा प्रासंगिक पोस्ट मिल सकती हैं और अनावश्यक स्क्रॉलिंग कम हो सकती है. इससे टाइमलाइन में अचानक विषय बदलने की समस्या भी कम होगी. हालांकि, इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है. अगर यूजर सिर्फ अपने पसंदीदा विषय ही देखेंगे, तो वे अलग-अलग विचारों और विविध कंटेंट से दूर हो सकते हैं. इससे एक तरह का “इंटरेस्ट बबल” बन सकता है, जहां व्यक्ति सीमित नजरिए तक ही सीमित रह जाए.

धीरे-धीरे हो रहा है रोलआउट
यह नया फीचर फिलहाल धीरे-धीरे यूजर्स तक पहुंचाया जा रहा है. इसे इस्तेमाल करने के लिए ऐप का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना जरूरी है. आने वाले समय में और भी नए टॉपिक कैटेगरी जोड़े जाने की संभावना है. कुल मिलाकर, X का यह कदम यूजर्स को ज्यादा कंट्रोल देने की दिशा में एक अहम बदलाव माना जा रहा है.

