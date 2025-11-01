दुनिया का सबसे बड़ा 'डेटा सेंटर' अब अंतरिक्ष में! Elon Musk लगा रहे हैं AI पर बड़ा दांव

Elon Musk Vision On Data Centre in Space: दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन एलन मस्क ने अंतरिक्ष में डेटा सेंटर बनाने में रुचि दिखाई है. AI की बढ़ती जरूरतों के चलते स्टोरेज और प्रोसेसिंग की मांग तेजी से बढ़ रही है. इसलिए अब मस्क स्पेस में भी डेटा सेंटर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं. जेफ बेजोस और एरिक श्मिट के बाद एलन मस्क भी इस रेस में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. उन्होने ऑर्बिटल डेटा सेंटर्स के कॉन्सेप्ट को मजबूती दी है.

एलन मस्क की बड़ी प्लानिंग

मस्क ने X पर ऐलान करते हुए लिखा कि स्टारलिंक V3 सैटेलाइट्स, जिनमें हाई-स्पीड लेजर लिंक हैं, इसे अगर बड़े लेवल पर यूज किया जाए तो यह काम करेगा. मस्क ने साफ कहा है कि SpaceX यह कर रहा होगा. इस विचार के सपोर्ट्स का कहना है कि अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा खत्म नहीं होती और इसका यूज करने से पृथ्वी पर कोई प्रदूषण या पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा.

यह योजना फायदेमंद कही जा रहा है क्योंकि धरती पर मौजूद डेटा सेंटर्स ज्यादा बिजली खर्च करते हैं और ज्यादा जगह घेरते हैं. लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्पेस में डेटा सेंटर बनाना बहुत महंगा पड़ेगा और ये सही फैसला नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढें: खूबसूरती की इंतेहा! लाइक्स की होड़ में खुद को बदल रहे युवा, 20-30 की उम्र में फेसलिफ्ट का खतरनाक ट्रेंड

Jeff Bezos और Eric Schmidt कै बयान

एलन मस्क की एंट्री से पहले ही बाकी इंडस्ट्री दिग्गजों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है. अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने हाल ही में भविष्यवाणी की है कि आने वाले 10 से 20 सालों के अंदर अंतरिक्ष में गीगावाट-स्केल के डेटा सेंटर बनाए जाएंगे. बेजोस ने कहा ये बड़ी AI ट्रेनिंग क्लस्टर, स्पेस में बेहतर बनेंगे क्योंकि हमारे पास वहां 24/7 सौर ऊर्जा उपलब्ध रेहगी. वहां न बादल हैं न बारिश और न ही खराब मौसम.

मई में Google के पूर्व सीईओ एरिक श्मिट ने ऑर्बिटल कंप्यूटिंग हब के अपने विजन के चलते रॉकेट मेकर Relativity Space को खरीद लिया. जैसे-जैसे एआई की मांग बढ़ती जा रही है, अंतरिक्ष-आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर अब केवल साइंस फिक्शन नहीं रहा है. यह एक रेस का हिस्सा बन गया है. जिस पर एलन मस्क, जेफ बेजोस और एरिक श्मिट राज करने की दौड़ में हैं.

यह भी पढ़ें: जल्दी खत्म हो जाता है मोबाइल डेटा? तुरंत बदलें स्मार्टफोन में ये सेटिंग्स, इंटरनेट की होगी बचत ही बचत