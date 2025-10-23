इंसानों से 5 गुना तेज...अब दुनिया पर राज करेंगे रोबोट्स? Elon Musk कर रहे बड़ी प्लानिंग

Elon Musk Robot Army Vision: अमेरिकी अरबपति और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क एक ऐसे भविष्य की तैयारी कर रहे हैं, जहां रोबोट की 'फौज' होगी. मस्क की प्लानिंग है कि आने वाले कुछ सालों में वो अपनी ऑप्टिमस (Optimus) रोबोट की 10 लाख यूनिट्स तैयार करेंगे. इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टेस्ला ही इन रोबोट्स को बना रही है. मस्क ने कंपनी के तिमाही नतीजों के दौरान साफ कहा कि ऑप्टिमस, टेस्ला का अब तक का सबसे जरूरी प्रोजेक्ट बन सकता है.

ऑप्टिमस बन सकता है 'सबसे बड़ा प्रोडक्ट'

Elon Musk को इस रोबोट से बहुत उम्मीदें हैं. उनका कहना है कि इस रोबोट में अब तक का सबसे बड़ा प्रोडक्ट बनने की क्षमता है. ये शायद टेस्ला की इलेक्ट्रिक गाड़ियों से भी बड़ी हो. मस्क ने दावा किया कि ऑप्टिमस रोबोट को इंसान से 5 गुना ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया है. मस्क ने तो यहां तक कहा है कि ये रोबोट एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां गरीबी नहीं होगी और सभी को शानदार मेडिकल सुविधा मिलेगी. ये रोबोट भविष्य में सर्जन के तौर पर भी काम कर सकेंगे.

रोबोट क्या-क्या काम करेंगे?

ऑप्टिमस को खास तौर पर उन कामों के लिए तैयार किया जा रहा है जो बार-बार दोहराए जाते हैं या मुश्किल होते हैं. इन कामों में मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, हेल्थकेयर और घरों के काम शामिल हैं. टेस्ला इसे बिल्कुल इंसान की तरह काम करने के लिए डिजाइन कर रही है. पिछले साल 2023 में टेस्ला इवेंट के दौरान इसे पहली बार पेश किया गया था. हाल ही में इस रोबोट का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें यह कुंग फू सीखते हुए नजर आया था. इसने लोगों को चौंका दिया था.

क्या ऑप्टिमस को कंट्रोल करने के लिए इंसान की जरूरत होगी?

2023 के बाद से टेस्ला ने ऑप्टिमस पर बहुत तेजी से काम किया है और अब यह टेस्टिंग फेज में है. Elon Musk ने हाल ही में बताया था कि ऑप्टिमस पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से चलता है और इसे टेली-ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है. इसका मतलब है कि यह बिना किसी इंसान के कंट्रोल के खुद से चल फिर सकता है और किसी भी एक्शन पर रिएक्ट कर सकता है. कंपनी को उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में इसका प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा और अगले साल के अंत तक इसका मास प्रोडक्शन शुरू हो सकता है.