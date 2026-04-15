मस्क की बादशाहत को बेजोस की चुनौती: ₹96,000 करोड़ की डील से मचेगी हलचल, अब सीधे सैटेलाइट से चलेगा इंटरनेट!

Amazon Globalstar Deal: दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में शुमार एलन मस्क और जेफ बेजोस के बीच आगे बढ़ने का मुकाबला अब जमीन से उठकर अंतरिक्ष में पहुंच गई है. ई-कॉमर्स का दिग्गज प्लेटफॉर्म अमेजन ने एलन मस्क की स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए अपना अब तक का सबसे बड़ा दांव चल दिया है. इसके लिए अमेजन ने 11.57 बिलियन डॉलर यानी लगभग ₹96,000 करोड़ के मेगा-सौदा में सैटेलाइट फर्म ग्लोबलस्टार को खरीदने जा रही है. अमेजन का यह कदम न सिर्फ सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में बड़ा बदलाव लाएगा, बल्कि सीधे आपके स्मार्टफोन पर इंटरनेट पहुंचाने की रेस को भी तेज कर देगा.

अमेजन के इस कदम से अब सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में जंग और तेज होने वाली है. अमेजन ने मंगलवार को घोषणा की कि वह सैटेलाइट फर्म Globalstar को 11.57 बिलियन डॉलर में खरीदने जा रही है.

क्यों खास है यह डील?

अमेजन काफी समय से अपने Project Kuiper के जरिए सैटेलाइट इंटरनेट मार्केट में कदम रखने की कोशिश कर रहा है. ग्लोबलस्टार को खरीदने से अमेजन को दो बड़े फायदे होंगे-

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Direct-to-Device टेक्नोलॉजी

ग्लोबलस्टार की टेक्नोलॉजी से बिना किसी टावर के सीधे मोबाइल फोन पर सैटेलाइट कनेक्टिविटी मिल सकेगी. यह फीचर इमरजेंसी सर्विस और उन इलाकों के लिए गेम-चेंजर है जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंचता.

स्पेक्ट्रम और नेटवर्क

इस डील से अमेजन को ग्लोबलस्टार के मौजूदा सैटेलाइट्स और कीमती रेडियो स्पेक्ट्रम का एक्सेस मिल जाएगा.

स्टारलिंक से कितनी पीछे है अमेजन?

अगर बात की जाए एलन मस्क की स्टारलिंक से अमजेन कितना पीछे हैं तो इसका जवाब है कि मस्क की कंपनी अभी तो बहुत आगे है. स्टारलिंक के पास 10,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स का नेटवर्क है और उसके 90 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं. वहीं अमेजन के पास अभी सिर्फ 200 सैटेलाइट्स हैं. हालांकि अमेजन का लक्ष्य 2029 तक 3,200 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजने का है.

Apple के साथ पार्टनरशिप रहेगी जारी

ग्लोबलस्टार वही कंपनी है जो iPhone में Emergency SOS और फाइंड माई जैसे फीचर्स के लिए सैटेलाइट पावर देती है. अमेजन ने यह भी साफ कर दिया है कि वह एप्पल के साथ ग्लोबलस्टार के मौजूदा समझौतों को बरकरार रखेगी, यानी आईफोन यूजर्स को मिलने वाली सैटेलाइट सुविधाएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी.

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कब तक पूरी होगी डील?

अमेजन और ग्लोबलस्टार के बीच यह सौदा अगले साल तक पूरा होने की उम्मीद है. इसके लिए अमेरिकी रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी FCC की मंजूरी जरूरी होगी. इस खबर के बाद टेक जगत में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि अब सैटेलाइट इंटरनेट का बाजार सिर्फ स्टारलिंक तक सीमित नहीं रहेगा.

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