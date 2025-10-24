AI और रोबोट के हाथों में होगी दुनिया की कमान..एलन मस्क बोले-जॉब खत्म! लोगों को अब मजबूरन करना पड़ेगा 'ये' काम

Elon Musk Warning: तकनीक की दुनिया तेजी से बदल रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है. ऐसे में लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मशीनें इंसानों की नौकरियां छीन लेंगी? इसी बात को लेकर अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी और टेस्ला-X के मालिक एलन मस्क ने बड़ी बात कह दी है. एलन ने हाल ही में चेतावनी दी है कि आने वाले समय में AI और रोबोट इतने एडवांस हो जाएंगे कि करोड़ों लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडराने लगेगा. उन्होंने कहा कि सभी लोगों की नौकरियां चली जाएंगी और लोग सब्जी खरीदने की बजाय उगाते हुए दिखाई देंगे.

मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उसके रिप्लाई में लिखा कि AI और रोबोट सभी जॉब्स ले लेंगे. लोगों के पास सब्जियां खरीदने की जगह उगाने का ऑप्शन होगा.

AI and robots will replace all jobs. Add Zee News as a Preferred Source Working will be optional, like growing your own vegetables, instead of buying them from the store. — Elon Musk (@elonmusk) October 21, 2025

Amazon लेऑफ को लेकर शुरू हुई बहस

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में X पर एक पोस्ट वायरल हुई है जिसमें कहा गया है कि अमेजन आने वाले समय में लगभग 60,000 कर्मचारियों को नौकरी से हटा सकता है और उनकी जगह AI और रोबोट्स को काम पर लगाया जाएगा. इस पोस्ट पर एलन मस्क ने रिप्लाई दिया. साथ ही चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में AI और रोबोट सभी तरह की नौकरियों को प्रभावित कर सकते हैं.

मस्क भी बना चुके हैं कि AI और रोबोट

इन खतरों के बाद भी एलन मस्क की खुद की कंपनियां AI और ऑटोनोमस रोबोट पर काम कर रही हैं. उनकी AI कंपनी का नाम xAI है.वहीं रोबोटिक्स क्षेत्र में Tesla कंपनी काम कर रही है. मस्क के रोबोट्स के कई वीडियो और तस्वीरें पहले भी शेयर कर चुके हैं और कुछ वीडियो तो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुके हैं. AI और नौकरियों के संबंध में लगातार बहस होती रहती है क्योंकि जानकारों ने पहले भी यह चेतावनी दे चुके हैं कि AI इंसानों की कई नौकरियों पर कब्जा कर सकता है.

एलन मस्क ही नहीं, बल्कि कई दूसरे बड़े नामों ने भी AI को लेकर अपनी चिंता जाहिए की है. उनमें AI के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफ्री हिंटन का मानना है कि AI भविष्य में इंसानों से ज्यादा समझदार हो सकता है और इसके चलते कई लोगों की नौकरियां खत्म हो सकती हैं. माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने भी चेतावनी दी है कि AI कुछ समय के लिए नौकरियों को प्रभावित करेगा. हालांकि उनका यह भी कहना है कि इसके साथ ही नए प्रकार के रोजगार भी पैदा होंगे.

