Advertisement
trendingNow12973112
Hindi Newsटेक

AI और रोबोट के हाथों में होगी दुनिया की कमान..एलन मस्क बोले-जॉब खत्म! लोगों को अब मजबूरन करना पड़ेगा 'ये' काम

Elon Musk Warning: तकनीक की दुनिया में AI तेजी से अपने पैर पसार रहा है. इसके बढ़ते दबदबे को लेकर दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेक दिग्गज एलन मस्क ने एक बड़ी और चौंकाने वाली बात कही है. मस्क ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में AI और रोबोट्स इतने एडवांस हो जाएंगे कि करोड़ों लोगों की नौकरियां खत्म हो जाएंगी. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 24, 2025, 07:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI और रोबोट के हाथों में होगी दुनिया की कमान..एलन मस्क बोले-जॉब खत्म! लोगों को अब मजबूरन करना पड़ेगा 'ये' काम

Elon Musk Warning: तकनीक की दुनिया तेजी से बदल रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है. ऐसे में लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मशीनें इंसानों की नौकरियां छीन लेंगी? इसी बात को लेकर अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी और टेस्ला-X के मालिक एलन मस्क ने बड़ी बात कह दी है. एलन ने हाल ही में चेतावनी दी है कि आने वाले समय में AI और रोबोट इतने एडवांस हो जाएंगे कि करोड़ों लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडराने लगेगा. उन्होंने कहा कि सभी लोगों की नौकरियां चली जाएंगी और लोग सब्जी खरीदने की बजाय उगाते हुए दिखाई देंगे.

मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उसके रिप्लाई में लिखा कि AI और रोबोट सभी जॉब्स ले लेंगे. लोगों के पास सब्जियां खरीदने की जगह उगाने का ऑप्शन होगा.

Amazon लेऑफ को लेकर शुरू हुई बहस

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में X पर एक पोस्ट वायरल हुई है जिसमें कहा गया है कि अमेजन आने वाले समय में लगभग 60,000 कर्मचारियों को नौकरी से हटा सकता है और उनकी जगह AI और रोबोट्स को काम पर लगाया जाएगा. इस पोस्ट पर एलन मस्क ने रिप्लाई दिया. साथ ही चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में AI और रोबोट सभी तरह की नौकरियों को प्रभावित कर सकते हैं.

मस्क भी बना चुके हैं कि AI और रोबोट 

इन खतरों के बाद भी एलन मस्क की खुद की कंपनियां AI और ऑटोनोमस रोबोट पर काम कर रही हैं. उनकी AI कंपनी का नाम xAI है.वहीं रोबोटिक्स क्षेत्र में Tesla कंपनी काम कर रही है. मस्क के रोबोट्स के कई वीडियो और तस्वीरें पहले भी शेयर कर चुके हैं और कुछ वीडियो तो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुके हैं. AI और नौकरियों के संबंध में लगातार बहस होती रहती है क्योंकि जानकारों ने पहले भी यह चेतावनी दे चुके हैं कि AI इंसानों की कई नौकरियों पर कब्जा कर सकता है.

ये भी पढे़ंः ठंड में बिजली-गैस की टेंशन खत्म! इस सस्ते जुगाड़ से मिलेगा गर्म पानी, कीमत सिर्फ...

एलन मस्क ही नहीं, बल्कि कई दूसरे बड़े नामों ने भी AI को लेकर अपनी चिंता जाहिए की है. उनमें AI के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफ्री हिंटन का मानना है कि AI भविष्य में इंसानों से ज्यादा समझदार हो सकता है और इसके चलते कई लोगों की नौकरियां खत्म हो सकती हैं. माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने भी चेतावनी दी है कि AI कुछ समय के लिए नौकरियों को प्रभावित करेगा. हालांकि उनका यह भी कहना है कि इसके साथ ही नए प्रकार के रोजगार भी पैदा होंगे.

ये भी पढे़ंः Apple ने बदली iPhone की दुनिया! अब Screenshot से खुद बन जाएगा आपका Event, जानें कैसे

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

AI and robot jobsElon Musk warningamazon layoffs

Trending news

सुबह-सुबह NH-44 पर वॉल्वो बस में लगी भीषण आग, 32 यात्रियों के मारे जाने की आशंका
Bus accident
सुबह-सुबह NH-44 पर वॉल्वो बस में लगी भीषण आग, 32 यात्रियों के मारे जाने की आशंका
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
karnataka
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
Weather
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
toothbrush
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
aap
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PM Modi
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
Rajya Sabha elections
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
Manohar Lal Khattar
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक
Satyapal Malik
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान
Bhagwant Mann
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान