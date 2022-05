Elon Musk: एलन मस्क ने अपनी मौत को लेकर किया ट्वीट, रूस और पुतिन पर इशारों में साधा निशाना

Elon Musk Warns He May ‘Die Under Mysterious Circumstances’ : टेस्ला के सीईओ एलन मस्क (Tesla CEO Elon Musk), जो अपने ट्वीट से तूफान मचाने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने आज एक पोस्ट में "रहस्यमय परिस्थितियों" के तहत मौत के बारे में बात करते हुए एक और चर्चा छेड़ दी. एलन मस्क (Elon Musk) ने चेतावनी दी कि वह 'रहस्यमय परिस्थितियों में मर सकते हैं' उनका यह ट्वीट तब आया है जब एक रूसी राजनेता ने उन्हें यूक्रेन को उपकरण की आपूर्ति करने के लिए धमकी दी थी. बता दें, मस्क जिन उपकरण की आपूर्ति कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल रूसी सेना से लड़ने के लिए किया जा रहा है. मस्क ने यूक्रेन में अपनी कंपनी स्पेसएक्स से स्टारलिंक टर्मिनलों की आपूर्ति की, जिनका उपयोग संचार और ड्रोन संचालित करने के लिए किया जा रहा है.

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

मस्क ने एक अनुवादित संदेश का एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मास्को के अंतरिक्ष प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने रूसी मीडिया को भेजा है. मस्क ने 44 अरब डॉलर में माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को खरीदने के अपने फैसले की घोषणा करने के लगभग एक हफ्ते बाद यह ट्वीट किया. उसके पहले मस्क ने ट्वीट किया था, ''नाजी' शब्द का मतलब यह नहीं है कि वह जो सोचता है वह करता है."

The word “Nazi” doesn’t mean what he seems to think it does pic.twitter.com/pk9SQhBOsG — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क ने कथित तौर पर रूस द्वारा सिस्टम को जाम करने के प्रयास में तेजी से लड़ाई लड़ी, जिसे मस्क ने मार्च के अंत में स्वीकार किया था. रक्षा सचिव के कार्यालय के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के डायरेक्टर डेव ट्रेम्पर ने पिछले महीने के अंत में कहा था कि स्टारलिंक अमेरिकी सेना की तुलना में तेजी से हमले से लड़ने में सक्षम था और अधिकारी मस्क से कुछ सीख सकते थे.