इस देश में 2025 तक गायब हो जाएंगे 10 लाख लोग! Elon Musk बोले- अब सिर्फ AI ही बचा सकता है इंसानियत

Elon Musk warns of global population collapse: टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क एक बार फिर दुनियाभर में घटती जनसंख्या को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं. हाल ही में उन्होंने चेतावनी दी कि जापान साल 2025 के अंत तक लगभग 10 लाख लोगों को खो देगा. इससे पहले भी वह कई बार कह चुके हैं कि दुनिया का असली संकट “ओवरपॉपुलेशन” नहीं बल्कि “पॉपुलेशन कोलैप्स” यानी जनसंख्या का तेजी से घटना है. इस बार भी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि AI ही इस संकट को संभालने का एकमात्र विकल्प हो सकती है.

एलन मस्क का पुराना डर: जनसंख्या संकट

एलन मस्क ने X पर एक पोस्ट री-शेयर की जिसमें लिखा था कि “पॉपुलेशन घट नहीं रही, बल्कि यह पहले ही ढह चुकी है.” इस पोस्ट में आगे कहा गया कि जैसे समुद्र का पानी पीछे हटने पर सुनामी का खतरा होता है, उसी तरह अब दुनिया पर जनसंख्या ढहने का संकट आ रहा है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मस्क ने लिखा—“मैं सदी की शुरुआत से इस बारे में चेतावनी देता आ रहा हूं.”

मस्क का मानना है कि घटती जन्म दर न केवल आर्थिक रुकावट पैदा करेगी बल्कि रोजगार और लेबर की भी बड़ी समस्या सामने लाएगी. उनके मुताबिक अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले दशकों में सभ्यता को ही खतरा हो सकता है.

जापान और अन्य देश बने चिंता का केंद्र

जापान इस समय जनसंख्या घटने का सबसे बड़ा उदाहरण है. वहां जन्म से ज्यादा मौतें हो रही हैं और सालाना लगभग 9 लाख से अधिक लोगों की संख्या घट रही है. एलन मस्क का कहना है कि जापान का यह डेमोग्राफिक संकट 50 साल पहले ही शुरू हो चुका था और आज यह गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है.

सिर्फ जापान ही नहीं, बल्कि दक्षिण कोरिया, इटली और पूर्वी यूरोप के कई देश भी इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं. इन देशों में भी जन्म दर लगातार घट रही है और बुजुर्ग आबादी बढ़ रही है.

एआई और रोबोटिक्स से उम्मीद

मस्क का कहना है कि अब इस स्थिति को पलटना आसान नहीं है. हालांकि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और रोबोटिक्स इस संकट का एकमात्र हल साबित हो सकते हैं. एआई न केवल लेबर की कमी पूरी कर सकती है बल्कि आने वाले समय में आर्थिक संतुलन बनाने में भी मदद करेगी. उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया के लोग अब भी मानते हैं कि धरती पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जबकि असलियत इसके बिल्कुल उलट है.

वैश्विक बहस छेड़ने वाला बयान

एलन मस्क का यह बयान एक वैश्विक बहस को जन्म देता है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर समय रहते सरकारें और समाज इस ओर ध्यान नहीं देते तो आने वाले सालों में बड़ी चुनौतियां सामने आएंगी. इस मुद्दे पर प्रो-नैटालिटी पॉलिसीज (जन्म दर बढ़ाने की नीति), इमिग्रेशन सुधार और तकनीक का सहारा जैसे कदम ही भविष्य को संभाल सकते हैं.

FAQs

Q1. एलन मस्क किस संकट की चेतावनी दे रहे हैं?

मस्क का कहना है कि दुनिया जनसंख्या घटने के संकट का सामना कर रही है, जिसे पॉपुलेशन कोलैप्स कहा जाता है.

Q2. कौन से देश सबसे ज्यादा प्रभावित हैं?

जापान, दक्षिण कोरिया, इटली और पूर्वी यूरोप के कई देश सबसे ज्यादा प्रभावित हैं.

Q3. क्या एआई इस संकट का हल हो सकता है?

मस्क का मानना है कि एआई और रोबोटिक्स ही लेबर की कमी और आर्थिक चुनौतियों का समाधान दे सकते हैं.

Q4. लोग अब भी क्यों मानते हैं कि जनसंख्या ज्यादा है?

क्योंकि ओवरपॉपुलेशन की चर्चा लंबे समय से होती रही है, जबकि असलियत में कई देशों की आबादी तेजी से घट रही है.