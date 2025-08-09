Elon Musk और सत्या नडेला में क्यों शुरू हुई जुबानी जंग? AI की लड़ाई में माइक्रोसॉफ्ट को कितना खतरा

OpenAI के लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल ChatGPT-5 को हाल ही में लॉन्च किया गया है. जहां एक ओर इसे लेकर पूरी दुनिया में खूब चर्चा चल रही है, वहीं Tesla के CEO और टेक दिग्गज Elon Musk ने माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख सत्या नडेला को चेतावनी देते हुए कहा है कि आने वाले वक्त में OpenAI माइक्रोसॉफ्ट को ही निगल जाएगा. एलन मस्क ने यह कमेंट सत्या नडेला के एक X पोस्ट पर जवाब देते हुए किया है. इस पोस्ट में नडेला ने ChatGPT-5 का ऐलान करते हुए लिखा था कि माइक्रोसॉफ्ट अब 365 कोपायलट, गिटहब कोपायलट, एजूर AI और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद है.

Elon Musk दिखे नाराज

सत्या नडेला ने GPT-5 की लॉन्चिंग को लेकर कहा कि OpenAI का यह अभी तक का सबसे शक्तिशाली मॉडल है और उन्होंने पिछले कुछ सालों में AI में हुई तरक्की की भी तारीफ की. नडेला की इस बात तीखे तेवर दिखाते हुए एलन मस्क ने लिखा कि OpenAI माइक्रोसॉफ्ट को जिंदा निगल जाएगा. मस्क का यह कमेंट इसलिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि वह लगातार OpenAI की नीतियों और Microsoft के साथ उसकी नजदीकी को लेकर नाराजगी जताते रहे हैं. मस्क खुद 2015 में OpenAI के सह-संस्थापक थे, लेकिन कुछ वक्त के बाद उन्होंने कंपनी से दूरी बना ली. तब से वे OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन की लीडरशिप और कंपनी की दिशा को लेकर सवाल उठाते रहे हैं.

नडेला ने भी दिया ऐसा जवाब

हालांकि, नडेला ने भी मस्क की टिप्पणी को नजरअंदाज नहीं किया. उन्होंने जवाब देते हुए लिखा, '50 सालों से कई लोग ऐसा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं और यही तो इसका मजा है. हर दिन आप कुछ नया सीखते हैं. इसके लिए लोग पार्टनरशिप करते हैं, इनोवेशन करते हैं, यहां तक कि मुकाबला भी करते हैं. एजूर पर ग्रोक 4 के लिए बहुत एक्साइटेड हूं और ग्रोक 5 का इंतजार है.'

लॉन्चिंग के साथ शुरू हुई जुबानी जंग

बता दें कि मस्क और नडेला के बीच यह जुबानी जंग उस वक्त शुरू हुई जब 7 अगस्त, 2025 को OpenAI ने GPT-5 को पब्लिक कर दिया. बताया जा रहा है कि यह एडिशन पिछली बार की तुलना में ज्यादा स्मार्ट, भरोसेमंद और तेजी है. वहीं, यह ChatGPT फ्री और पेड दोनों यूजर्स के लिए है.

FAQ

Q1. GPT-5 के लॉन्च पर Elon Musk ने क्या कहा?

Ans. GPT-5 के लॉन्च के बाद Microsoft CEO Satya Nadella ने इसे OpenAI का सबसे सक्षम मॉडल बताया. इस पर Elon Musk ने X पर तीखी प्रतिक्रिया दी और लिखा, 'OpenAI माइक्रोसॉफ्ट को जिंदा खा जाएगा.'

Q2. Satya Nadella ने मस्क को क्या जवाब दिया?

Ans. नडेला ने मस्क की टिप्पणी को शांत लेकिन चतुर अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने लिखा, 'लोग 50 सालों से कोशिश कर रहे हैं और यही तो मजा है. हर दिन कुछ नया सीखते हैं, इनोवेट करते हैं, पार्टनर बनते हैं और मुकाबला करते हैं.'

Q3. GPT-5 में क्या-क्या नया है?

Ans. GPT-5 अब एक यूनिफाइड सिस्टम है जो यूजर के सवाल के हिसाब से खुद तय करता है कि कौन-सा मॉडल इस्तेमाल करना है. इसमें सेफ कंपलीशंस, बेहतर लॉजिक और कोडिंग, पर्सनलाइजेशन, और Gmail, Google Calendar जैसे ऐप्स से इंटीग्रेशन जैसी खूबियां हैं.