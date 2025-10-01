Advertisement
Wikipedia से बदला लेने Elon Musk उतरे मैदान में! ला रहे हैं Grokipedia, जानिए क्या-क्या मिलेगा यहां

Elon Musk Will Launch Grokipedia: एलन मस्क ने Wikipedia को करारी टक्कर देने के लिए Grokipedia लाने का एलान किया है. मस्क लंबे समय से विकिपीडिया से नाराज हैं, इसलिए वे अलग से  अपना एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करना चाहते हैं.

 

Oct 01, 2025, 02:17 PM IST
Elon Musk vs Wikipedia: एलन मस्क जो xAI के फाउंडर है, अब विकिपीडिया को जबरदस्त टक्कर देने जा रहे हैं. मस्क ने घोषणा की है कि उनकी कंपनी xAI जल्द ही एक नई वेबसाइट लॉन्च करने वाली है. इसका नाम होगा 'ग्रोकीपीडिया' रखा जाएगा.

मस्क का दावा है कि उनकी वेबसाइट Wikipedia से बेहतर होगी और यूजर्स को एक नया ऑप्शन मिलेगा. लंबे समय से एलन मस्क विकिपीडिया से थोड़े नाराज चल रह हैं. उन्होंने विकिपीडिया पर कई सवाल उठाए है. उनका कहना है कि विकिपीडिया कुछ मामलों में एकतरफा चीजें दिखाता है, जिसे लेफ्ट एक्टिविस्ट कंट्रोल करते हैं.

विकिपीडिया पर मस्क की तंज भरी चुनौती
Elon Musk और Wikipedia का विवाद नया नहीं है. 2023 में मस्क ने विकिपीडिया और इसकी पैरेंट कंपनी विकिमीडिया फाउंडेशन की शिकायत की थी. उन्होंने विकिपीडिया के फंडिंग प्रोसेस पर सवाल उठाए थे. इस समय मस्क ने X पोस्ट में कहा था कि विकिपीडिया को इतनी अधिक फंडिंग क्यों चाहिए? जबकि विकिपीडिया को चलाने के लिए इतने पैसे की जरूरत तो नहीं है.

तब एलन मस्क ने मजाक के तौर पर कहा कि वह Wikipedia को एक अरब डॉलर देने को तैयार हैं. बस शर्त यह है कि विकिपीडिया अपने नाम को बदलकर 'डिकिपीडिया' रखे.

विकिपीडिया कंट्रोल पर Elon Musk की राय
एलन मस्क ने अक्टूबर 2024 में एक पोस्ट में इल्जाम लगाया था कि Wikipedia को लेफ्ट के लोग कंट्रोल करते हैं. मस्क ने अमेरिकी वेबसाइट Pirate Wire की एक रिपोर्ट का रेफरेंस दिया. इसमें बताया गया है कि करीब 40 विकिपीडिया संपादकों का ग्रुप इजरायल को गलत और अवैध तरीके से पेश कर रहे थे. वहीं कट्टरपंथी इस्लामी ग्रुप हमास की पॉजिटिव इमेज दिखा रहे थे. Elon Musk ने इसे रीट्वीट करते हुए कहा कि विकिपीडिया की फंडिंग पर रोक लगा देनी चाहिए.

विकिपीडिया को बंद करने की मांग
मस्क का मानना है कि विकिपीडिया बहुत ज्यादा उदारवादी (woke) है और वे इसकी फंडिंग रोकने की मांग कर रहे हैं. Trump के दूसरे शपथ समारोह में Musk के एक इशारे को कुछ लोगों ने नाजी और फासीवादी सलामी बताया है. विकिपीडिया ने इस मामले को दबाया, जिससे मस्क गुस्सा हो गए और कहा कि "Defund Wikipedia until balance is restored." इस पर विकिपीडिया के फाउंडर जिमी वेल्स ने कहा कि मस्क बस असंतुष्ट हैं क्योंकि कोई बिकाऊ प्लेटफॉर्म नहीं है.

Grokipedia के लिए ग्रोक

ग्रोकीपीडिया तैयार करने के लिए मस्क xAI के चैटबॉट ग्रोक का यूज करेंगे. ग्रोक को पहले से ही वेब डेटा और  पब्लिक ट्वीट्स पर ट्रेन किया गया है. मस्क का दावा है कि Grok विकिपीडिया के पेजों को पढ़कर बता देगा कि पेज में क्या सही, क्या आधा सच और क्या गलत जानकारी है. ग्रोक गलत को सुधार और जरूरत पड़ने पर जानकारी जोड़ सकता है. बता दें कि ग्रोक को कुछ विवादित बयान देने पर आलोचनाएं भी हुई है जैसे- हिटलर की तारीफ करने के मामले में.

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं।

Elon Musk Wikipedia

