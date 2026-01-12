Starlink के 'महाप्लान' को मिली अनुमति! भारत आने से पहले मस्क ने कर दिया बड़ा खेल, अब आसमान से बरसेगा तूफानी इंटरनेट

Elon Musk Starlink: दुनिया के सबसे अमीर शख्स की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनी Starlink ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. भारत में लॉन्चिंग से पहले Starlink को अंतरिक्ष में अपना दबदबा और मजबूत करने के लिए 7,500 नए सैटेलाइट्स लॉन्च करने की मंजूरी मिल गई है. यह कदम न सिर्फ दुनिया के दूर-दराज इलाकों में सुपर फास्ट इंटरनेट पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है बल्कि भारत जैसे बड़े और डिजिटल रूप से तेजी से बढ़ते बाजार में एंट्री से पहले स्टारलिंक को और मजबूत बनाने वाला है. ऐसे समय में जब भारत में स्टारलिंक की लॉन्चिंग को लेकर तैयारियां तेज हैं तो यह कम कमद कंपनी के लिए एक रणनीतिक बढ़त मानी जा रही है.

अमेरिकी रेगुलेटर फेडरल कम्युनिकेशंस कमिशन यानी FCC से स्टारलिंक को स्पेस में 7,500 नए सेकंड-जनरेशन सैटेलाइट्स तैनात करने की मंजूरी मिल गई है. इस मंजूरी के साथ ही स्टारलिंक के नेटवर्क में सैटेलाइट्स की कुल संख्या अब बढ़कर 15,000 हो जाएगी. बता दें कि स्पेसएक्स ने 30,000 सैटेलाइट्स की मांग की थी लेकिन उसे फिलहाल आधे की ही अभी अनुमति मिल पाई है. टेक जगत के जानकारों का मानना है कि इस फैसले से दुनियाभर में खासकर उन इलाकों में इंटरनेट की रफ्तार बढ़ेगी जहां अभी ब्रॉडबैंड पहुंचना मुश्किल है.

इससे क्या होगा फायदा?

FCC के चेयरमैन ब्रेंडन कार ने इस फैसले को दुनिया के लिए गेम चेंजर बताया है. उनके अनुसार इन नए और एडवांस सैटेलाइट्स से स्टारलिंक पहले से कहीं बेहतर ब्रॉडबैंड सर्विस दे पाएगा, जिससे न दूर दराज के लोगों को भी सुपरस्पीड इंटरनेट सर्विस से कनेक्ट कर डिजिटल दुनिया से जोड़ा जा सकेगा.

भारत के लिए क्या हैं मायने?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टारलिंक की टीम भारत में अपनी सर्विस शुरू करने के लिए भारत सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रही है. नए सैटेलाइट्स के जुड़ने से नेटवर्क की क्षमता बढ़ेगी जिसका सीधा फायदा आने वाले सालों में भारत के लोगों को भी मिलेगा.

हालांकि एलन मस्क ने एक जरूरी बात भी साफ की है कि स्टारलिंक मुख्य रूप से उन दूरदराज के इलाकों के लिए है जहां फाइबर केबल अभी तक नहीं लगाई गई है या फिर बिछाना मुश्किल है. मस्क का मानना है कि घनी आबादी वाले शहरों में स्टारलिंक उतनी बेहतर सर्विस नहीं दे पाएगा क्योंकि ज्यादा यूजर्स होने पर बैंडविड्थ यानी स्पीड कम हो जाती है.

माननी होगी ये बात

आपको बता दें कि स्टारलिंक को मंजूरी के साथ कुछ शर्तें भी माननी होंगी. स्पेसएक्स को दिसंबर 2028 तक आधे नए सैटेलाइट्स लॉन्च करने होंगे वहीं बाकी बचे हुए सैटेलाइट्स को दिसंबर 2031 तक अंतरिक्ष में भेजना होगा.

