Advertisement
trendingNow13071693
Hindi NewsटेकStarlink के महाप्लान को मिली अनुमति! भारत आने से पहले मस्क ने कर दिया बड़ा खेल, अब आसमान से बरसेगा तूफानी इंटरनेट

Starlink के 'महाप्लान' को मिली अनुमति! भारत आने से पहले मस्क ने कर दिया बड़ा खेल, अब आसमान से बरसेगा तूफानी इंटरनेट

Elon Musk Starlink: भारत में अपनी सर्विस लॉन्च करने की तैयारी कर रहे एलन मस्क को लॉन्च से पहले ही बड़ी मंजूरी मिल गई है. मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी Starlink को स्पेस में 7,500 नए सैटेलाइट्स भेजने की मंजूरी मिल गई है. इस कदम को मस्क के ग्लोबल इंटरनेट मिशन के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है. खास बात यह है कि इस कदम से दूर-दराज इलाकों से लेकर शहरों के लोगों तक और भी तेज इंटरनेट मिलेगा.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 12, 2026, 01:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Starlink के 'महाप्लान' को मिली अनुमति! भारत आने से पहले मस्क ने कर दिया बड़ा खेल, अब आसमान से बरसेगा तूफानी इंटरनेट

 Elon Musk Starlink: दुनिया के सबसे अमीर शख्स की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनी Starlink ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. भारत में लॉन्चिंग से पहले Starlink को अंतरिक्ष में अपना दबदबा और मजबूत करने के लिए 7,500 नए सैटेलाइट्स लॉन्च करने की मंजूरी मिल गई है. यह कदम न सिर्फ दुनिया के दूर-दराज इलाकों में सुपर फास्ट इंटरनेट पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है बल्कि भारत जैसे बड़े और डिजिटल रूप से तेजी से बढ़ते बाजार में एंट्री से पहले स्टारलिंक को और मजबूत बनाने वाला है. ऐसे समय में जब भारत में स्टारलिंक की लॉन्चिंग को लेकर तैयारियां तेज हैं तो यह कम कमद कंपनी के लिए एक रणनीतिक बढ़त मानी जा रही है.

अमेरिकी रेगुलेटर फेडरल कम्युनिकेशंस कमिशन यानी FCC से स्टारलिंक को स्पेस में 7,500 नए सेकंड-जनरेशन सैटेलाइट्स तैनात करने की मंजूरी मिल गई है. इस मंजूरी के साथ ही स्टारलिंक के नेटवर्क में सैटेलाइट्स की कुल संख्या अब बढ़कर 15,000 हो जाएगी. बता दें कि स्पेसएक्स ने 30,000 सैटेलाइट्स की मांग की थी लेकिन उसे फिलहाल आधे की ही अभी अनुमति मिल पाई है. टेक जगत के जानकारों का मानना है कि इस फैसले से दुनियाभर में खासकर उन इलाकों में इंटरनेट की रफ्तार बढ़ेगी जहां अभी ब्रॉडबैंड पहुंचना मुश्किल है.

इससे क्या होगा फायदा?
FCC के चेयरमैन ब्रेंडन कार ने इस फैसले को दुनिया के लिए गेम चेंजर बताया है. उनके अनुसार इन नए और एडवांस सैटेलाइट्स से स्टारलिंक पहले से कहीं बेहतर ब्रॉडबैंड सर्विस दे पाएगा, जिससे न दूर दराज के लोगों को भी सुपरस्पीड इंटरनेट सर्विस से कनेक्ट कर डिजिटल दुनिया से जोड़ा जा सकेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत के लिए क्या हैं मायने?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टारलिंक की टीम भारत में अपनी सर्विस शुरू करने के लिए भारत सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रही है. नए सैटेलाइट्स के जुड़ने से नेटवर्क की क्षमता बढ़ेगी जिसका सीधा फायदा आने वाले सालों में भारत के लोगों को भी मिलेगा.

हालांकि एलन मस्क ने एक जरूरी बात भी साफ की है कि स्टारलिंक मुख्य रूप से उन दूरदराज के इलाकों के लिए है जहां फाइबर केबल अभी तक नहीं लगाई गई है या फिर बिछाना मुश्किल है. मस्क का मानना है कि घनी आबादी वाले शहरों में स्टारलिंक उतनी बेहतर सर्विस नहीं दे पाएगा क्योंकि ज्यादा यूजर्स होने पर बैंडविड्थ यानी स्पीड कम हो जाती है.

ये भी पढे़ंः Google खुद कराएगा शॉपिंग! नहीं भटनका होगा दूसरी वेबसाइट पर, एक क्लिक में होगा आर्डर

माननी होगी ये बात
आपको बता दें कि स्टारलिंक को मंजूरी के साथ कुछ शर्तें भी माननी होंगी. स्पेसएक्स को दिसंबर 2028 तक आधे नए सैटेलाइट्स लॉन्च करने होंगे वहीं बाकी बचे हुए सैटेलाइट्स को दिसंबर 2031 तक अंतरिक्ष में भेजना होगा.

ये भी पढे़ंः क्या सरकार चेक करेगी आपके फोन का सीक्रेट कोड? सच आया सामने

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Starlink India launchElon Musk Starlink

Trending news

'एनर्जी और सेमीकंडक्टर पर बढ़ेगा सहयोग...' इंडिया-जर्मनी CEO फोरम में बोले PM मोदी
India-Germany CEO Forum
'एनर्जी और सेमीकंडक्टर पर बढ़ेगा सहयोग...' इंडिया-जर्मनी CEO फोरम में बोले PM मोदी
महिलाओं को मकर संक्रांति पर मिलेगा गिफ्ट! 3000 रुपये अकाउंट में होंगे ट्रांसफर
BMC elections
महिलाओं को मकर संक्रांति पर मिलेगा गिफ्ट! 3000 रुपये अकाउंट में होंगे ट्रांसफर
बापू को 2 गोलियां लगी थीं या तीन, कितने मिनट जीवित थे... 78 साल बाद क्यों उठे सवाल?
mahatma gandhi death anniversary
बापू को 2 गोलियां लगी थीं या तीन, कितने मिनट जीवित थे... 78 साल बाद क्यों उठे सवाल?
क्या है 'हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी'? राज ठाकरे ने किस तमिल नेता को कहा- रसमलाई
K Annamalai
क्या है 'हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी'? राज ठाकरे ने किस तमिल नेता को कहा- रसमलाई
भेदभाव कर रही है सरकार... सड़क पर उतरे CM विजयन; 5,900 करोड़ की कटौती पर बड़ा आरोप
Kerala
भेदभाव कर रही है सरकार... सड़क पर उतरे CM विजयन; 5,900 करोड़ की कटौती पर बड़ा आरोप
2742 करोड़ का मामला: ED ने SC में बोला- CM ममता-पु‌लिस ने लैपटॉप-फोन जबरन छीन लिए
Money Laundering Search
2742 करोड़ का मामला: ED ने SC में बोला- CM ममता-पु‌लिस ने लैपटॉप-फोन जबरन छीन लिए
बुर्का पहनने वाली को बनाएं AIMIM चीफ... ‘हिजाब वाली PM’ बयान पर BJP ने ओवैसी को घेरा
Asaduddin Owaisi
बुर्का पहनने वाली को बनाएं AIMIM चीफ... ‘हिजाब वाली PM’ बयान पर BJP ने ओवैसी को घेरा
पीएसएलवी-सी62 मिशन के तीसरे चरण में आई तकनीकी गड़बड़ी, जांच जारी: इसरो चेयरमैन
PSLV C62
पीएसएलवी-सी62 मिशन के तीसरे चरण में आई तकनीकी गड़बड़ी, जांच जारी: इसरो चेयरमैन
पीएम मोदी का नया ऑफिस तैयार, 14 जनवरी से सेवा तीर्थ में शिफ्ट; आधुनिक सुविधाओं से...
PM Modi
पीएम मोदी का नया ऑफिस तैयार, 14 जनवरी से सेवा तीर्थ में शिफ्ट; आधुनिक सुविधाओं से...
भारत में जर्मनी के चांसलर मेर्ज का हुआ आगमन! PM मोदी से मुलाकात, व्यापार और...
German Chancellor
भारत में जर्मनी के चांसलर मेर्ज का हुआ आगमन! PM मोदी से मुलाकात, व्यापार और...