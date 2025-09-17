हॉलिडे-वीकेंड भूल जाइए! एलन मस्क की लाइफ घूमती है सिर्फ 3 चीजों पर, जानकर हो जाएंगे हैरान!

Elon Musk Work Schedule: आज के समय में जब ज्यादातर लोग वीकेंड, हॉलिडे का इंतजार करते हैं और वर्क-लाइफ बैलेंस को जरूरी मानते हैं. लेकिन दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में शामिल बिजनेसमैन एलन मस्क एक ऐसी डेलीरूटीन पर चलते हैं जिसे जानकार आप हैरान रह जाएंगे. टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक और ऑप्टिमस जैसे हाई-टेक प्रोजेक्ट्स की कमान संभालने वाले मस्क खुद अपनी डेली लाइफ के बारे में बताते हैं. उन्होंने खुलासा किया कि उनका जीवन सिर्फ तीन चीजों के इर्द-गिर्द घूमता है सोना, उठना, काम करना. यही वो हफ्ते के सातों दिन करते हैं.

एलन मस्क की यह डेली लाइफ रूटीन जहां एक ओर अद्भुत सफलता की कहानी बुनती है तो वहीं यह सवाल भी खड़े करती है कि क्या इतनी कठिन दिनचर्या इंसानी लिमिट के पार नहीं चली जाती है? आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि एलन मस्क की यह रूटीन कैसे उनके प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा रही है और साथ ही यह भी कि इसका क्या प्रभाव हो सकता है उनके और आने वाली पीढ़ियों के काम करने के नजरिए पर.

टेस्ला की सफलता के पीछे मस्क का वर्कहॉलिक शेड्यूल

एलन मस्क का मजबूत इरादा टेस्ला की लगातार बढ़ती सफलता की वजह है. कंपनी ने पिछले कुछ सालों से लगातार रिकॉर्ड तोड़ डिलीवरी की है, दुनियाभर में प्रोडक्शन बढ़ाया है और बैटरी टेक्नोलॉजी में जबरदस्त प्रगति की है. मस्क हर फैसले में खुद शामिल रहते हैं फिर वह प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो या ऑपरेशनल स्ट्रैटजी. यही उनकी सोना, उठना और काम करना वाली रणनीति का हिस्सा है.

न्यूरालिंक से ब्रेन-चिप

अपनी इसी मेहनत और जुनून मस्क Neuralink में भी दिखाते हैं. यहां उनकी टीम ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस पर काम करने में लगी हुई है. इसका फायदा लकवा जैसी गंभीर बीमारियों से परेशान लोगों को मिलने वाला है, जिससे वे अपने शरीर पर फिर से कंट्रोल पा सकेंगे. यह काम बेहद रिस्की है, लेकिन मस्क का फोकस इसे बड़ी उपलब्धि में बदल रहा है.

ऑप्टिमस रोबोट लाने की तैयारी में मस्क टीम

अब मस्क की टीम Optimus रोबोट पर काम कर रही है, जिसे जल्द ही लोगों के बीच लॉन्च किया जाएगा. इसका मकसद है कि इंसानों के लिए दोहराए जाने वाले और खतरनाक कामों को आसान बनाना. इस प्रोजेक्ट पर काम करने की रफ्तार बताती है कि मस्क अपने हर घंटे का इस्तेमाल भी इस दिशा में कर रहे हैं.

मेहनत से खतरा

मस्क की यह डेली लाइफ रूटीन भले ही रिकॉर्ड तोड़ नतीजे दे रही हो लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि ज्यादा काम करने से बर्नआउट, गलत फैसले और गंभीर हेल्द समस्याएं हो सकती हैं. वहीं आलोचकों का कहना है कि ऐसी डेली लाइफ रूटीन को ग्लोरिफाई करना खतरनाक है, क्योंकि इससे वर्कहॉलिक कल्चर को बढ़ावा मिलता है.

वहीं मस्क के समर्थक का मानना है कि एलन मस्क की सोना, उठना और काम करना वाली जीवनशैली टेस्ला, न्यूरालिंक और ऑप्टिमस जैसी कंपनियों की रीढ़ की हड्डी है. जो यह बताती है कि बड़ी उपलब्धियों के पीछे कितनी मेहनत और त्याग छिपा होता है.

