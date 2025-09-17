हॉलिडे-वीकेंड भूल जाइए! एलन मस्क की लाइफ घूमती है सिर्फ 3 चीजों पर, जानकर हो जाएंगे हैरान!
Advertisement
trendingNow12925568
Hindi Newsटेक

हॉलिडे-वीकेंड भूल जाइए! एलन मस्क की लाइफ घूमती है सिर्फ 3 चीजों पर, जानकर हो जाएंगे हैरान!

Elon Musk Work Schedule: जब आम लोग वीकेंड, हॉलिडे और वर्क-लाइफ बैलेंस की बात करते हैं उसी दौर में एलन मस्क ने अपनी दिनचर्या से सबको चौंका दिया है. टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक और ऑप्टिमस जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने वाले मस्क कहते हैं कि उनका पूरा शेड्यूल सिर्फ काम के इर्द-गिर्द घूमता है. न कोई वीकेंड और न ही कोई छुट्टी, बस लगातार काम ही काम.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 17, 2025, 01:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हॉलिडे-वीकेंड भूल जाइए! एलन मस्क की लाइफ घूमती है सिर्फ 3 चीजों पर, जानकर हो जाएंगे हैरान!

Elon Musk Work Schedule: आज के समय में जब ज्यादातर लोग वीकेंड, हॉलिडे का इंतजार करते हैं और वर्क-लाइफ बैलेंस को जरूरी मानते हैं. लेकिन दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में शामिल बिजनेसमैन एलन मस्क एक ऐसी डेलीरूटीन पर चलते हैं जिसे जानकार आप हैरान रह जाएंगे. टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक और ऑप्टिमस जैसे हाई-टेक प्रोजेक्ट्स की कमान संभालने वाले मस्क खुद अपनी डेली लाइफ के बारे में बताते हैं. उन्होंने खुलासा किया कि उनका जीवन सिर्फ तीन चीजों के इर्द-गिर्द घूमता है सोना, उठना, काम करना. यही वो हफ्ते के सातों दिन करते हैं. 

एलन मस्क की यह डेली लाइफ रूटीन जहां एक ओर अद्भुत सफलता की कहानी बुनती है तो वहीं यह सवाल भी खड़े करती है कि क्या इतनी कठिन दिनचर्या इंसानी लिमिट के पार नहीं चली जाती है? आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि एलन मस्क की यह रूटीन कैसे उनके प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा रही है और साथ ही यह भी कि इसका क्या प्रभाव हो सकता है उनके और आने वाली पीढ़ियों के काम करने के नजरिए पर.

टेस्ला की सफलता के पीछे मस्क का वर्कहॉलिक शेड्यूल
एलन मस्क का मजबूत इरादा टेस्ला की लगातार बढ़ती सफलता की वजह है. कंपनी ने पिछले कुछ सालों से लगातार रिकॉर्ड तोड़ डिलीवरी की है, दुनियाभर में प्रोडक्शन बढ़ाया है और बैटरी टेक्नोलॉजी में जबरदस्त प्रगति की है. मस्क हर फैसले में खुद शामिल रहते हैं फिर वह प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो या ऑपरेशनल स्ट्रैटजी. यही उनकी सोना, उठना और काम करना वाली रणनीति का हिस्सा है.

Add Zee News as a Preferred Source

न्यूरालिंक से ब्रेन-चिप
अपनी इसी मेहनत और जुनून मस्क Neuralink में भी दिखाते हैं. यहां उनकी टीम ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस पर काम करने में लगी हुई है. इसका फायदा लकवा जैसी गंभीर बीमारियों से परेशान लोगों को मिलने वाला है, जिससे वे अपने शरीर पर फिर से कंट्रोल पा सकेंगे. यह काम बेहद रिस्की है, लेकिन मस्क का फोकस इसे बड़ी उपलब्धि में बदल रहा है.

ये भी पढे़ंः Meta और Microsoft ने छीने Google के टॉप एक्सपर्ट्स! CEO सुंदर पिचाई ने तोड़ी चुप्पी, बोले; सिर्फ पैसे से नहीं...

 

ऑप्टिमस रोबोट लाने की तैयारी में मस्क टीम
अब मस्क की टीम Optimus रोबोट पर काम कर रही है, जिसे जल्द ही लोगों के बीच लॉन्च किया जाएगा. इसका मकसद है कि इंसानों के लिए दोहराए जाने वाले और खतरनाक कामों को आसान बनाना. इस प्रोजेक्ट पर काम करने की रफ्तार बताती है कि मस्क अपने हर घंटे का इस्तेमाल भी इस दिशा में कर रहे हैं.

मेहनत से खतरा
मस्क की यह डेली लाइफ रूटीन भले ही रिकॉर्ड तोड़ नतीजे दे रही हो लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि ज्यादा काम करने से बर्नआउट, गलत फैसले और गंभीर हेल्द समस्याएं हो सकती हैं. वहीं आलोचकों का कहना है कि ऐसी डेली लाइफ रूटीन को ग्लोरिफाई करना खतरनाक है, क्योंकि इससे वर्कहॉलिक कल्चर को बढ़ावा मिलता है.

वहीं मस्क के समर्थक का मानना है कि एलन मस्क की सोना, उठना और काम करना वाली जीवनशैली टेस्ला, न्यूरालिंक और ऑप्टिमस जैसी कंपनियों की रीढ़ की हड्डी है. जो यह बताती है कि बड़ी उपलब्धियों के पीछे कितनी मेहनत और त्याग छिपा होता है. 

ये भी पढ़ेंः AI ने संभाली खेती की कमान; किसानों को मिली सटीक जानकारी, होने लगा फायदा ही फायदा! 

 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Elon Musk daily routineelon musk lifestyleElon Musk

Trending news

भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
Raj Thackeray
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
Politics
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
india us trade deal
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
Maoist
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
Mata Vaishno Devi yatra
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
PM Modi In Dhar LIVE: पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, आतंकी रो-रोकर अपना हाल बता रहे, धार में पीएम मोदी की हुंकार
17th sep pm modi birthday
PM Modi In Dhar LIVE: पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, आतंकी रो-रोकर अपना हाल बता रहे, धार में पीएम मोदी की हुंकार
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
Weather
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA Analysis
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
DNA Analysis
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया
Yogi Adityanath
DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया
;