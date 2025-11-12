Advertisement
X पर वीडियो हुआ वायरल तो Elon Musk देंगे ये ईनाम! पूरी दुनिया देखती रह जाएगी, फटाफट जानिए प्रोसेस

X ने एक नया और दिलचस्प फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम है “Certified Bangers” पोस्ट बैज. इस फीचर का मकसद उन पोस्ट्स को पहचान देना है जो प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहती हैं. X हर महीने ऐसे कुछ खास पोस्ट्स को चुनकर उन्हें ‘Banger Badge’ से सम्मानित करेगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 12, 2025, 10:01 AM IST
X पर वीडियो हुआ वायरल तो Elon Musk देंगे ये ईनाम! पूरी दुनिया देखती रह जाएगी, फटाफट जानिए प्रोसेस

एलन मस्क की कंपनी X (पहले Twitter) ने एक नया और दिलचस्प फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम है “Certified Bangers” पोस्ट बैज. इस फीचर का मकसद उन पोस्ट्स को पहचान देना है जो प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहती हैं. X हर महीने ऐसे कुछ खास पोस्ट्स को चुनकर उन्हें ‘Banger Badge’ से सम्मानित करेगा. ये फीचर इस बात का हिस्सा है कि कैसे X अब AI की मदद से यूजर्स का एंगेजमेंट बढ़ा रहा है.

हर महीने चुनें जाएंगे सबसे बेहतरीन पोस्ट्स
कंपनी ने अपने ब्लॉग में कहा कि वह उन पोस्ट्स को पहचानना चाहती है जो लोगों को सोचने, हंसने या चर्चा करने पर मजबूर करती हैं. X का कहना है कि “Bangers” वे पोस्ट होंगे जो असली इंटरैक्शन से सबसे ज्यादा जुड़ाव बनाते हैं. इन इंटरैक्शन्स में verified impressions, likes, bookmarks, reposts और replies शामिल होंगे. हर महीने पांच पोस्ट्स को “Certified Banger” के रूप में चुना जाएगा, और इन पोस्ट्स के मालिक को एक महीने तक उनके प्रोफाइल पर “Banger Badge” दिखेगा.

क्या इस बैज से मिलेंगे कोई एक्स्ट्रा फायदे?
अभी X ने इस फीचर को testing phase में रखा है, और कंपनी ने फिलहाल यह नहीं बताया कि इस बैज से यूजर को क्या फायदे मिलेंगे. हालांकि, यह उम्मीद की जा रही है कि जैसे Verified Blue Badge से अकाउंट को ज्यादा विजिबिलिटी मिलती है, उसी तरह Banger Badge वाले यूजर्स को भी एल्गोरिदम में बढ़त मिल सकती है.

फॉलोअर्स की कोई लिमिट नहीं – हर कोई बन सकता है ‘Banger’
X ने साफ कर दिया है कि इस बैज के लिए किसी भी न्यूनतम फॉलोअर या एंगेजमेंट की जरूरत नहीं है. इसका मतलब है कि चाहे आपका अकाउंट छोटा हो या बड़ा, अगर आपकी पोस्ट शानदार और असली कंटेंट वाली है, तो उसे यह बैज मिल सकता है. हालांकि, एक शर्त है – अकाउंट पर्सनल होना चाहिए. कोई भी बिजनेस, राजनीतिक या सरकारी अकाउंट इस फीचर के लिए पात्र नहीं होगा.

अकाउंट ‘Good Standing’ में होना जरूरी
X ने यह भी बताया है कि बैज पाने के लिए अकाउंट का इतिहास अच्छा होना चाहिए. यानी कि अगर किसी अकाउंट पर बार-बार X के रूल्स का उल्लंघन पाया गया, तो उसे Banger Badge नहीं दिया जाएगा. साथ ही, ऐसे अकाउंट जो एल्गोरिदम को धोखा देने या नकली इंटरैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी बाहर रखा जाएगा.

कैसे मिलेगा ‘Banger Badge’?
अगर आप भी ये खास बैज पाना चाहते हैं, तो आपकी पोस्ट को कुछ नियमों का पालन करना होगा. पोस्ट में original content होना चाहिए और उसमें कोई भी भ्रामक, हिंसक या यौन सामग्री नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा ads, sponsored content, या harassing messages भी नहीं चलेंगे. X ने बताया है कि यह फीचर पहले English पोस्ट्स के लिए लॉन्च किया गया है, लेकिन जल्द ही इसे अन्य भाषाओं में भी रोल आउट किया जाएगा.

इंटरनेट कल्चर को बदलने की दिशा में नया कदम
यह फीचर इस बात की निशानी है कि Elon Musk X को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहाँ authentic, creative और viral कंटेंट को पुरस्कृत किया जाए. AI के जरिए ऐसे पोस्ट्स को पहचानने की कोशिश की जा रही है जो ट्रेंड सेट करते हैं और लोगों पर असर डालते हैं.

