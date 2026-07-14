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X पर अब नहीं दिखेगी फालतू लोगों की बकवास! मस्क के प्लेटफॉर्म ने बदला बड़ा नियम, दोस्तों को मिलेगी ज्यादा 'जगह'

X New Update: क्या X पोस्ट का कमेंट बॉक्स अनजान लोगों के फालतू कमेंट्स से भर जाता है? मस्क के प्लेटफॉर्म X ने इसका तोड़ निकाल लिया है. एल्गोरिदम में बड़े बदलाव के बाद अब आपके रिप्लाई सेक्शन में अनजानों की जगह आपके दोस्तों को ज्यादा जगह दी जाएगी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 14, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:50 PM IST
X पर अब नहीं दिखेगी फालतू लोगों की बकवास! मस्क के प्लेटफॉर्म ने बदला बड़ा नियम, दोस्तों को मिलेगी ज्यादा 'जगह'

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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