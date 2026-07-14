X पर अब नहीं दिखेगी फालतू लोगों की बकवास! मस्क के प्लेटफॉर्म ने बदला बड़ा नियम, दोस्तों को मिलेगी ज्यादा 'जगह'

X New Update: क्या आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हैं और कुछ ही देर में कमेंट बॉक्स 'जंग का मैदान' बन जाता है, जहां आपके दोस्तों से ज्यादा अनजान लोगों के फालतू कमेंट्स आने लगते हैं? अगर हां, तो एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने आपकी इस सबसे बड़ी समस्या को दूर कर दिया है. X ने अपने एल्गोरिदम में एक ऐसा बड़ा बदलाव किया है, जिसके बाद अब आपके रिप्लाई सेक्शन में अनजान चेहरों की भीड़ गायब हो जाएगी और आपके दोस्तों को ज्यादा स्थान मिलेगा. आइए जानते हैं क्या है नया अपडेट और कैसे बदलेगा यह आपका एक्सपीरियंस...
X ने अपने एल्गोरिदम में एक बड़ा बदलाव किया है. अब आपके पोस्ट के रिप्लाई में आपके Mutuals यानी वह लोग जिन्हें आप फॉलो करते हैं और जो आपको वापस फॉलो करते हैं के कमेंट्स सबसे ऊपर और ज्यादा दिखाई देंगे. X के हेड ऑफ प्रोडक्ट, निकिता ने इस नए अपडेट की घोषणा की.
निकिता बियर ने X पर जानकारी देते हुए बताया कि प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम से म्यूचुअल कनेक्शंस का डेटा गायब था. इसी वजह से आपके दोस्तों के रिप्लाई आपको कम दिखाई दे रहे थे.
बियर ने लिखा कि इस तकनीकी खामी की वजह से रिप्लाई सेक्शन किसी जंग के मैदान जैसा लगने लगा था, जहां सिर्फ ऐसे लोग भरे पड़े थे जिन्हें आप जानते तक नहीं. अब इस समस्या को पूरी तरह ठीक कर दिया गया है.
We're rolling out a small tweak to boost visibility of your posts to your mutuals (people who you follow back).
We noticed this data was missing from the algo and it made your friends appear less in your replies. This resulted in the reply section feeling more like a…
Nikita Bier (@nikitabier) July 13, 2026
अब आपके पोस्ट के नीचे अनजान और स्पैम अकाउंट्स की भीड़ कम दिखेगी, जिससे रिप्लाई सेक्शन साफ-सुथरा रहेगा. आपको सबसे पहले उन लोगों के कमेंट्स दिखेंगे जिन्हें आप जानते हैं और फॉलो करते हैं.
इस नए अपडेट से एक विचारधारा वाले लोगों को आपस में जुड़ने और ग्रुप्स बनाने में मदद मिलेगी.
यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब मेटा का Threads ऐप X को कड़ी टक्कर दे रहा है. थ्रेड्स ने हाल ही में 50 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया है. थ्रेड्स भी अपने यूजर्स को फीड कंट्रोल करने के लिए Your Algo जैसे फीचर्स दे रहा है.
ऐसे में X का यह नया कदम दिखाता है कि दोनों प्लेटफॉर्म्स के बीच अब टक्कर तेज हो गई है, क्योंकि अब सोशल मीडिया कंपनियां यूजर्स के पर्सनल एक्सपीरियंस पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं.