एलन मस्क की xAI ने खरीदी वीडियो AI कंपनी, जानिए क्या होगा बदलाव

Elon Musk AI Company News: दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI ने न्यूयॉर्क की स्टार्टअप कंपनी हॉटशॉट को खरीद लिया है. हॉटशॉट AI-पावर्ड वीडियो बनाने वाले टूल्स में माहिर है. इससे xAI जनरेटिव AI के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है और OpenAI के सोरा और गूगल के Veo 2 जैसे प्लेटफॉर्म्स को टक्कर देना चाहती है.

Some news Were excited to announce that HotshotSupport has been acquired by xAI

Over the past 2 years weve built 3 video foundation models as a small team Hotshot XL Hotshot Act One and Hotshot

Training these models has given us a look into how global education twitter.com/W4rmYUxnMR

Aakash aakashsastry March 17 2025