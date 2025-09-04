ट्रंप का साथ छोड़ने के बाद से ही मस्क के गर्दिश में सितारे! अब इस खास शख्स ने कहा GoodBye

xAI CFO resigns: एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI एक बार फिर सुर्खियों में है. कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) माइक लिबरेटोर (Mike Liberatore) ने इस्तीफा दे दिया है. वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, यह इस्तीफा xAI में हुई टॉप लेवल पर लगातार हो रही एग्जिक्यूटिव्स की विदाई की नई कड़ी है.

सिर्फ तीन महीने में छोड़ा साथ

Mike Liberatore, जो पहले Airbnb में काम कर चुके थे, अप्रैल 2025 में xAI से जुड़े थे. लेकिन जुलाई के अंत तक उन्होंने कंपनी छोड़ दी. अपने छोटे से कार्यकाल में उन्होंने कंपनी के लिए बड़ी वित्तीय डील्स को मैनेज किया. इनमें 5 बिलियन डॉलर का डेट फंडिंग और 5 बिलियन डॉलर का इक्विटी राउंड शामिल था, जिसमें से आधा निवेश SpaceX से आया. इसके अलावा, वह कंपनी के नए डेटा सेंटर प्रोजेक्ट (Memphis) को भी देख रहे थे, जो xAI के AI इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल करने में अहम था.

लगातार हो रही विदाई से चिंता

xAI में सिर्फ Mike Liberatore ही नहीं, बल्कि कई सीनियर अधिकारियों ने पिछले कुछ महीनों में कंपनी छोड़ दी है.

• अगस्त में जनरल काउंसल रॉबर्ट कील (Robert Keele) ने कंपनी छोड़ी.

• इसके बाद सीनियर लॉयर रघु राव (Raghu Rao) ने भी विदाई ले ली.

• जुलाई में को-फाउंडर इगोर बाबुश्किन (Igor Babuschkin) ने xAI छोड़कर AI सेफ्टी रिसर्च पर केंद्रित वेंचर कैपिटल फर्म शुरू करने का ऐलान किया.

• वहीं, X (पहले Twitter) की पूर्व CEO लिंडा याकरिनो (Linda Yaccarino) ने भी जुलाई में Grok चैटबॉट को लेकर उठे सवालों के बीच इस्तीफा दे दिया था.

इन सभी इस्तीफों के बाद अब CFO का जाना कंपनी की स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.

Musk का सपना और चुनौतियां

एलन मस्क ने xAI को OpenAI और Google जैसी दिग्गज AI कंपनियों का सीधा प्रतिद्वंदी बनाने के मकसद से लॉन्च किया था. मस्क का विजन था कि xAI का AI चैटबॉट Grok और उसके AI मॉडल मार्केट में बड़ा बदलाव लाएँ. लेकिन जिस स्पीड से कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से लोग जा रहे हैं, उससे कंपनी की ग्रोथ और रणनीति पर असर पड़ सकता है. AI इंडस्ट्री इस समय बेहद तेज़ी से आगे बढ़ रही है. ऐसे में लीडरशिप लेवल पर लगातार बदलाव xAI के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं.

कंपनी की चुप्पी

फिलहाल xAI ने Mike Liberatore के इस्तीफे या भविष्य की लीडरशिप प्लान्स पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है. इससे कर्मचारियों और इंडस्ट्री में यह सवाल और गहराते जा रहे हैं कि क्या कंपनी अपनी दिशा बनाए रख पाएगी या फिर यह विदाई की लहर आगे और बढ़ेगी.