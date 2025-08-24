Elon Musk के Grok 2.5 मॉडल का अब हर कोई कर पाएगा इस्तेमाल, Grok 3 के टाइम का भी हुआ खुलासा
Elon Musk के Grok 2.5 मॉडल का अब हर कोई कर पाएगा इस्तेमाल, Grok 3 के टाइम का भी हुआ खुलासा

Elon Musk की कंपनी xAI ने Grok 2.5 मॉडल को ओपन-सोर्स कर दिया है. यानी अब हर शख्स इसे इस्तेमाल में ला सकता है. इसी के बता गया है कि Grok 3 मॉडल कब उपलब्ध किया जाएगा.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 24, 2025, 10:38 AM IST
Elon Musk की AI कंपनी xAI ने अपना Grok 2.5 लैंग्वेज मॉडल ओपन-सोर्स हो गया है, यानी अब कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है. उनका कहना है कि अगले 6 महीनों में Grok 3 मॉडल भी सबके लिए उपलब्ध कर दिया जाएगा. खास बात ये है कि फरवरी में मस्क और उनकी टीम ने Grok 3 को एक लाइव वीडियो में दिखाया था. मस्क का प्लान है कि साल के खत्म होने से पहले Grok 5 नाम का नया और एडवांस मॉडल लॉन्च कर दिया जाए.

Musk ने किया ऐलान
एलन मस्क ने अपने X पर एक पोस्ट में बताया कि पिछले साल का उनकी कंपनी xAI का Grok 2.5 मॉडल अब सबके लिए खुला है यानी कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है. उन्होंने ये भी कहा कि Grok 3 मॉडल को भी करीब 6 महीने में सबके लिए उपलब्ध कर दिया जाएगा. बता दें कि इससे पहले xAI ने पिछले साल अपने ग्रोक 1 मॉडल को भी ओपन-सोर्स कर दिया था.

Open-AI दे रहा कड़ी टक्कर
दिलचस्प बात ये है कि एलन मस्क की सबसे बड़ी टक्कर वाली कंपनी OpenAI ने भी इस साल की शुरुआत में दो नए मॉडल सबके लिए खोलने का ऐलान किया था. ये पहली बार हुआ है जब ChatGPT बनाने वाली कंपनी ने GPT-2 के बाद कोई नया मॉडल ओपन-सोर्स किया है, यानी जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है.

चीन की कंपनियों पर भी चर्चा
पश्चिम की AI कंपनियों में Meta सबसे आगे रही है जब बात ओपन-सोर्स मॉडल्स की आती है. Meta ने अब तक अपने चारों LLaMA मॉडल ऐसे लाइसेंस के साथ लॉन्च किए हैं, जिससे कोई भी उन्हें इस्तेमाल कर सकता है. वहीं, इस साल की शुरुआत में चीन की कुछ नई कंपनियां जैसे कि Qwen और DeepSeek काफी चर्चा में आईं, क्योंकि उन्होंने अपने AI मॉडल सबके लिए खोल दिए थे. इस वजह से पश्चिम की बड़ी कंपनियों पर भी दबाव बढ़ गया कि वो भी अपने मॉडल्स को इसी तरह सबके लिए उपलब्ध कराएं.

Grok पर प्राइवेसी का खतरा
हाल ही में मस्क की Grok AI को लेकर काफी विवाद रहा है. वजह ये थी कि इस चैटबॉट ने लाखों लोगों की निजी बातें इंटरनेट पर लीक कर दीं. जब लोग चैट के दौरान ‘शेयर’ बटन दबाते थे, तो एक खास लिंक बन जाता था. यही लिंक Google, Bing, DuckDuckGo जैसे सर्च इंजन पर दिखने लगा, जिससे हजारों लोगों की पर्सनल बातें सबके सामने आ गईं और उनकी प्राइवेसी खतरे में पड़ गई.

जब मुसीबत में फंसा Grok
इस साल Grok एक और मुसीबत में तब फंस गया जब उसने X पर एडॉल्फ हिटलर की तारीफ की और खुद को ‘Mecha Hitler’ कह दिया. बाद में xAI ने सफाई दी कि ये सब पुराने कोड की वजह से हुआ, लेकिन मामला यहीं नहीं रुका. जब लोगों ने नए Grok 4 Heavy मॉडल से सवाल पूछे तो चैटबॉट ने अपना आखिरी नाम भी हिटलर बता दिया, जिससे कंपनी पर एक बार फिर से विवाद होने लगे.

